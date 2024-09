O desonrado Harvey Weinstein escapa de duas acusações de agressão indecente no Reino Unido, gerando protestos

POs advogados de acusação no Reino Unido tomaram a controversa decisão de retirar duas acusações de agressão indecente contra Harvey Weinsteino infame produtor de Hollywood. Essas acusações surgiram de alegações envolvendo uma mulher em Londres em 1996. Após analisar as evidências, o Serviço de Promotoria Pública (CPS) concluiu que havia não há mais uma chance realista de garantir uma condenação.

Frank Fergusonque chefia a divisão especial de crimes e contraterrorismo do CPS, respondeu à situação enfatizando a importância de apoiar as vítimas. Ele declarou: “Nós sempre encorajamos qualquer potencial vítima de agressão sexual a se apresentar e denunciar à polícia, e processaremos sempre que nosso teste legal for cumprido..”

A notícia da retirada das acusações foi recebida com decepção pela atriz britânica Lysette Anthonyuma das muitas mulheres que acusaram Weinstein. Ela expressou sua frustração, dizendo: “Custou muito a muitas mulheres que se apresentaram e tivemos todos os motivos para esperar o melhor.” Anthony também destacou a influência significativa de equipes jurídicas bem pagas nesses casos de alto perfil, lançando dúvidas sobre se Weinstein realmente enfrentaria a justiça.

Em seus comentários, ela pediu uma reavaliação do CPS e das leis que envolvem agressão sexual e estupro, compartilhando suas dificuldades pessoais para se apresentar.Eu sei o quanto custou a mim e a outras mulheres vir à tona, mas o que aconteceu comigo e com outras pessoas é simplesmente horrível.“, ela lamentou. Apesar de suas frustrações, ela continua mantendo contato com a polícia e elogia a dedicação de cada policial.

Renovação de apelos à reforma jurídica

Atualmente, Weinstein está preso em Rikers Island, em Nova Yorkenfrentando uma infinidade de desafios legais desde que o movimento #MeToo trouxe inúmeras alegações à tona. A decisão de descontinuar as acusações do Reino Unido apenas complica suas já tumultuadas batalhas jurídicas.

Este caso ressalta as dificuldades em processar alegações de agressão sexual, particularmente quando um tempo significativo se passou desde os supostos eventos. Ele também estimula discussões cruciais sobre a abordagem do sistema legal para dar suporte às vítimas.

As implicações desta decisão repercutem além do tribunal, reacendendo conversas sobre como os casos de agressão sexual são tratados e os recursos disponíveis para as vítimas. Ela serve como um lembrete pungente da bravura necessária para que os indivíduos se apresentem e da necessidade de uma avaliação completa dos sistemas projetados para garantir justiça para aqueles afetados por tais crimes.