O edge rusher da Geórgia, Mykel Williams, sofre uma entorse de tornozelo de grau 2

O edge rusher da Geórgia, Mykel Williams, sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo esquerdo e é questionável para jogar no jogo de sábado contra o adversário do FCS, Tennessee Tech, no Sanford Stadium, disse o técnico dos Bulldogs, Kirby Smart, na segunda-feira.

“Está estável. Ele está semana a semana”, disse Smart. “Ele é questionável para esta semana, mas não é a longo prazo.”

Williams, considerado uma potencial escolha top cinco no draft da NFL do ano que vem, foi machucado em um bloqueio baixo pelo running back de Clemson, Phil Mafah, faltando 6:34 para o fim do terceiro quarto da vitória da Geórgia por 34-3. Mafah foi chamado para um bloqueio ilegal na jogada.

Um júnior de Columbus, Georgia, Williams deixou o vestiário dos Bulldogs no Estádio Mercedes-Benz usando uma bota de caminhada. Ele teve dois tackles para perda no jogo.

Williams, 6 pés e 5 polegadas e 265 libras, é classificado como o prospecto nº 2 disponível para o draft da NFL de 2025 pelo analista da ESPN Field Yates. Apenas o edge rusher do Tennessee James Pearce Jr. é classificado mais alto.

Na temporada passada, Williams foi eleito segundo time All-SEC pelos treinadores da liga após liderar os Bulldogs com 4,5 sacks. Ele foi nomeado calouro All-American em 2022.

A Geórgia já está lidando com múltiplas lesões em sua linha defensiva. O tackle sênior Warren Brinson deixou o jogo de Clemson com um tornozelo machucado; Smart está esperançoso de que ele possa retornar para o jogo do Tennessee Tech.

Os tackles Xzavier McLeod (distensão abdominal) e Jordan Hall (fratura por estresse na tíbia) perderam o jogo contra Clemson.

O titular Joenel Aguero perdeu a abertura da temporada devido a uma distensão muscular, e Smart disse que espera que o aluno do segundo ano retorne esta semana.