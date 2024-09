O efeito Caitlin Clark mostra seu poder e estabelece recorde de audiência de jogos da WNBA

EO fenômeno que Caitlin Clark tem sido para a WNBA desde que chegou nesta temporada no Indiana Fever tem sido brutal. Ela sozinha, sem ajuda de ninguém, conseguiu transferir a fama que a precedeu do basquete universitário para os profissionais. Milhares de jovens mulheres e meninas a tomaram como modelo e ela foi responsável por fazer com que a WNBA despertasse interesse não apenas para o público americano, mas também para outros países.

Caitlin teve um grande impacto na WNBA nesta temporada, e os números são realmente impressionantes. À medida que a temporada regular chega ao fim e os playoffs estão prestes a começar, estamos vendo quantas pessoas estão sintonizadas para vê-la jogar.

Caitlin Clark compartilha como a fama que ela conquistou em sua primeira temporada na WNBA cresceu

O executivo da Fox, Michael Mulvihill, relatou que Os jogos de Clark na TV tiveram uma média de 1,178 milhões de espectadoreso que é quase três vezes o público de todos os outros jogos da WNBA, com média de 394.000.

E quando se trata dos jogos pessoalmente, o repórter da Associated Press Tim Reynolds compartilhou alguns números de público impressionantes. Quando o Indiana Fever, time de Clark, jogou, eles tiveram uma média de 16.084 fãs nesta temporadaenquanto jogos sem Fever tiveram uma média de apenas 8.552. Isso é uma diferença de 88%. Como Reynolds disse, isso é “Caitlinmania”.

O fenômeno novato que está transformando o engajamento dos fãs da WNBA

Reynolds também apontou algumas estatísticas interessantes sobre como o comparecimento mudou quando outros times sediaram o Fever. Por exemplo, quando o Fever jogou em Atlanta e Washington, os números de comparecimento dispararam. Os jogos do Dream em Atlanta atraiu 17.592 fãs quando sediou o Feverem comparação com apenas 3.316 para todos os outros jogos.

Da mesma forma, o Mystics em Washington tinha 20.522 fãs quando o Fever estava na cidademas teve uma média de apenas 4.988 em seus outros jogos. Está claro que Caitlin tem sido uma grande atração para os fãs nessas cidades.

Por outro lado, alguns times não viram uma diferença tão grande no público quando jogaram contra o Fever. Em Chicago, Connecticut e Dallas, onde os times jogam em arenas menores e não se mudaram para arenas maiores para o Fever, os números de comparecimento não flutuaram tanto.

Mas não se trata apenas de números. O impacto de Caitlin vai além de apenas preencher assentos e atrair telespectadores. Ela também tem feito ondas com suas habilidades dentro e fora da quadra. Como uma de suas companheiras de equipe mencionou no início desta semana, “Caitlin trouxe tanta energia e talento para nossa equipe. Foi incrível vê-la lidar com toda a atenção e ainda ter um desempenho em um nível tão alto.“