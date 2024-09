O empate da seleção dos EUA mostra por que Pochettino precisa apertar o botão de reinicialização

CINCINNATI — A era Mauricio Pochettino não pode começar cedo demais.

A seleção masculina dos Estados Unidos fechou a janela internacional de setembro com um decepcionante empate de 1 a 1 com a Nova Zelândia na terça-feira. Foi uma partida que os EUA controlaram amplamente, e eles merecidamente assumiram a liderança no minuto 69, graças a uma sequência de 11 passes que foi habilmente finalizada pelo substituto Christian Pulisic.

E então, como tem sido frequentemente o caso durante este verão cruel para a USMNT, não conseguiu fechar o negócio, concedendo de forma bizarra. Uma bola longa no minuto 89 não foi tratada por Caleb Wiley, e a tentativa de afastamento de Mark McKenzie ricocheteou no atacante neozelandês Ben Waine e passou por cima de Matt Turner e foi para a rede dos EUA.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O resultado, contra um time que os EUA deveriam ter vencido facilmente, diante de um TQL Stadium com dois terços de sua capacidade, provou ser um final adequado para uma sequência brutal de três meses. Incluindo um par de partidas de aquecimento da Copa América, a seleção dos EUA prevaleceu apenas uma vez durante esse tempo, uma vitória de 2 a 0 sobre uma Bolívia superada. No geral, os EUA foram 1-4-2. É o fim de um capítulo que os jogadores não vão olhar para trás com carinho.

“Não tivemos aquele instinto matador no terço final”, disse Turner. “Algo estava faltando, algo estava faltando. Não conseguimos realmente encerrar o jogo nos momentos em que o tivemos. E então há apenas um gol estranho. E isso meio que resume onde o programa está agora.”

Mais um motivo para olhar para frente. Mais cedo naquela noite, foi anunciado que Pochettino finalmente — depois de uma longa saga no último mês — foi escolhido para ser o próximo técnico dos EUA. Isso, por si só, foi motivo para uma comemoração estridente. Os jogadores foram informados no último domingo que Pochettino provavelmente entraria a bordo. Eles foram informados mais cedo na terça-feira que isso foi feito. Finalmente, a seleção dos EUA terá o tipo de técnico de alto nível que os fãs ansiavam. Talvez pela primeira vez neste ciclo da Copa do Mundo, há um motivo para olhar para frente com otimismo. Os jogadores parecem prontos para abraçar a mudança.

“Temos que dar um grande passo para cima”, disse Pulisic. “Acho que temos a qualidade e agora é hora de competir e tentar vencer. Então esse é o próximo passo.”

Isso significava que a partida que se seguiu tinha um clima de último dia de aula, especialmente com um novo diretor em Pochettino pronto para assumir. O passado não pode ser desfeito. Todos os jogadores parecem que poderiam se beneficiar de uma ficha limpa.

O goleiro dos EUA Matt Turner foi derrotado por um ricochete bizarro aos 89 minutos. Sam Greene/The Enquirer/REDE USA TODAY

É verdade que esta não era de forma alguma a melhor escalação do time dos EUA. Jogadores como Weston McKennie, Antonee Robinson e Tyler Adams foram deixados de fora do elenco por uma variedade de razões relacionadas à saúde e condicionamento físico. Pulisic começou o jogo no banco, embora tenha entrado como substituto no segundo tempo.

No entanto, as audições para empregos começaram. Você pode apostar que em algum lugar, Pochettino estava assistindo, provavelmente de um hotel em Nova York, onde ele será oficialmente revelado na sexta-feira. Não pareceu haver muitas performances que chamaram a atenção. Cada movimento brusco foi desfeito por um movimento ruim, ou pelo menos uma decisão de coçar a cabeça.

Os EUA certamente mostraram mais luta do que quando sucumbiram ao Canadá por 2 a 1 há três dias, um resultado que marcou a primeira vez em 67 anos que os EUA caíram para seus vizinhos do norte em casa. Além de um soluço ocasional — como quando Yunus Musah presenteou Matthew Garbett com uma clara abertura no segundo minuto — a seleção dos EUA teve a maior parte da bola. Ricardo Pepi marcou um gol aparente no 20º minuto, mas foi anulado por uma falta durante a construção.

ASSISTA AO FUTBOL AMÉRICAS NA ESPN+ Herculez Gomez e Sebastian Salazar debatem as maiores histórias e analisam os melhores destaques que o futebol nas Américas tem a oferecer. Transmita na ESPN+ (somente EUA)

Dito isso, Aidan Morris provavelmente mostrou mais do que a maioria, desempenhando um papel fundamental na sequência que levou ao gol de Pulisic. E, considerando os problemas contínuos de lesão de Tyler Adams, o desenvolvimento de Morris será um ponto de discussão daqui para frente. Mas mesmo ele não estava imune a erros, incluindo um desafio mal aconselhado no minuto 56 que desencadeou um contra-ataque da Nova Zelândia.

Turner também aproveitou ao máximo seu início, fazendo defesas afiadas quando chamado. Dadas suas dificuldades por tempo de jogo no nível do clube, mesmo após sua transferência por empréstimo para o Crystal Palace, ele vai aproveitar o lado positivo onde quer que possa encontrá-lo.

Mas o aspecto mais positivo da noite foi que agora que a contratação de Pochettino é oficial, todos podem olhar para frente, mesmo que haja uma pitada de desconhecido sobre sua chegada e o que ele trará. O nível de especulação sobre o status do gerente diminuirá para zero. Pochettino é o homem para o futuro previsível. A disputa por minutos pode começar, especialmente considerando que a reputação de Pochettino é uma em que ninguém tem nada garantido.

Quando os jogadores foram questionados sobre o que Pochettino poderia mudar imediatamente, a cultura foi mencionada mais de uma vez, embora seja difícil fornecer uma definição. Quando solicitado a elaborar o que “cultura” significava, Pulisic disse: “Quero dizer, apenas aquela mentalidade vencedora. É apenas algo que está faltando. Não posso explicar exatamente para você.”

O zagueiro Marlon Fossey, que fez sua estreia na seleção masculina dos EUA, se aprimorou um pouco mais.

“Como as pessoas comparecem ao treinamento todos os dias, os padrões [on] o campo de futebol”, disse ele.[Pochettino] teria estado perto de alguns dos melhores jogadores do mundo, então acho que ele será capaz de passar isso para nós e, espero, nos levar a outro nível.”

Turner lembrou como na temporada passada ele e o Nottingham Forest enfrentaram o Chelsea de Pochettino em Stamford Bridge e saíram vencedores por 1 a 0. Mas ele também lembrou o arco daquela temporada para o Chelsea e Pochettino.

“Ele tirou muito daquele time do Chelsea no ano passado. Os caras jogaram bem”, disse Turner sobre Pochettino. “Eles jogaram de forma livre, tiveram um pouco de posse de bola, mas, na maioria das vezes, estavam apenas taticamente sólidos em todo o campo. Estavam em posições para ter sucesso. E acho que essa foi provavelmente a maior força deles, especialmente.

“Levou tempo. Não foi como se ele estalasse os dedos quando chegou lá e tudo melhorou. O Chelsea lutou no começo da temporada, mas no final da temporada eles eram um time que você definitivamente não queria enfrentar.”

Houve um tempo em que esse era o ethos da USMNT. Não mais. Se Pochettino puder incutir essa ética no time, será um primeiro passo positivo. E ajudará a deixar as memórias do verão de 2024 para trás.