O encarceramento de Diddy pode representar risco de suicídio, alerta o treinador da prisão

Sean “Diddy” Pentes pode estar bem no momento atrás das grades, mas a preocupação com seu bem-estar é justificada … disse um famoso treinador de prisão ao TMZ.

John Fuller um consultor conhecido por seus clientes de alto perfil – ele preparou Marta Stewart por sua permanência na prisão – diz ao TMZ … o magnata do rap pode não ser suicida em seus primeiros dias preso, mas a preocupação de que a saúde mental de Diddy possa piorar com o tempo é válida … especialmente se o julgamento acabar não indo a seu favor.

No entanto, Fuller observou que Diddy pode estar experimentando uma vantagem atrás das grades… como diz John, as celebridades estão acostumadas a estar completamente ocupadas – telefones sempre tocando, reuniões, aparições públicas – e assim, a prisão poderia permitir um pouco de paz para Diddy.

Conversamos com o advogado de Diddy Marc Agnifilo fora do tribunal, onde expressou sua preocupação com as más condições das instalações… revelando que está tentando transferir seu cliente para uma prisão diferente.