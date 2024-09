O Estádio de Wembley se prepara para este fim de semana enquanto Tom Aspinall escolhe seu favorito para Joshua x Dubois

UMDepois deste fim de semana, onde tivemos o evento tão aguardado de Canelo Álvarez contra Edgar Berlangaem que o mexicano superou o porto-riquenho em uma batalha de 12 rounds, o show continua.

Em poucos dias teremos mais lutas que vão atrair todos os fãs do boxe do mundo, como a que acontece entre Anthony Joshua e Daniel Dubois para o Título IBF dos pesos pesados. Nesta noite, o card de lutas é impressionante, com outras disputas de título também.

Outro peso pesado não sentirá falta

Campeão peso pesado do UFC Tom Aspinall falou sobre essa luta no último episódio de Laboratório de Luta. Ansioso para assistir aos pesos pesados, ele está realmente ansioso por essa luta que deve reunir 96.000 pessoas no estádio.

“Acho que será uma luta muito interessante, uma boa disputa entre dois caras enormes: onde Joshua está neste ponto de sua carreira contra um cara jovem como Daniel Dubois?” disse Aspinall.

Apesar de gostar dos dois, ele considera as atuações recentes de Joshua um fato que o coloca como favorito à vitória:

“Acho que com o que Joshua fez recentemente, ele realmente [reignited interest] e eu acho que sua nova situação de treinamento está obviamente funcionando para ele com Ben Davison. Não só isso, eu acho que mentalmente algo mudou lá – eu não o conheço pessoalmente, mas você pode realmente ver o fogo nele agora, enquanto antes, especialmente depois de suas derrotas através de Usyk, ele era um pouco tímido.”

Este é o card do sábado, 21 de setembro, no Estádio de Wembley, em Londres

Mark Chamberlain vs Josh Padely: Peso leve

Joshua Buatsi vs Willy Hutchinson: Peso meio-pesado

Anthony Cacace vs Josh Warrington: Título superpluma da IBF

Tyler Denny vs Hamzah Sheeraz: título europeu dos médios

Daniel Dubois vs Anthony Joshua: Título IBF dos pesos pesados

Liam Smith contra Josh Kelly foi oficialmente removido do undercard de Anthony Joshua contra Daniel Dubois depois que Liam desistiu da luta. Aparentemente, Smith desistiu da luta contra o lutador de 30 anos devido a um vírus.

Muitas esperanças neste evento

Estádio de Wembley se prepara para sediar um evento incrível que é patrocinado pela Temporada de Riad cartão, com Alalshikh turco pressionando para quebrar recordes de público no boxe aumentando a capacidade do Estádio de Wembley.

No entanto, o verdadeiro objetivo deste evento é tentar superar os 94.000 multidão se prepara durante Tyson Fury vs. Dillian Whyte, visando 96.000 fãs para lotar o estádio.

Essa meta não será fácil, mas, se alcançada, poderá trazer mais investimentos para o esporte. O evento promete ser um dos maiores da história do boxe britânico, com 21 de setembro se configurando como uma noite histórica para o esporte.