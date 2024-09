O estado de Washington se deleita com a vitória da Apple Cup sobre o rival Washington

SEATTLE — Após uma comemoração de troféu em campo no Lumen Field após a vitória do Washington State por 24 a 19 contra o Washington na Apple Cup, o técnico do Cougars, Jake Dickert, entrou na sala de entrevista coletiva pós-jogo com um charuto na mão.

“Quem tem um isqueiro?” ele perguntou.

Na primeira versão não-conferência do jogo de rivalidade após a saída da UW para o Big Ten, foi uma vitória memorável para o programa e a escola deixados para trás.

“Acho que podemos aposentar este troféu. Acho que é um troféu Pac-12”, disse Dickert. “Acho que pode ficar em nosso lugar por muito tempo e traremos um novo ano que vem — um pequeno Big Ten- Pac-12.”

Os comentários de Dickert pareciam ser uma brincadeira, mas não havia como negar o quanto a vitória foi significativa para ele e para o programa.

“É 1A e 1B”, disse Dickert, comparando-o à vitória da Apple Cup do time em 2021, quando ele era o técnico interino. Dickert foi nomeado técnico permanente no dia seguinte pelo então diretor atlético Pat Chun, que saiu para o mesmo trabalho com os Huskies em março.

“Só de ver esses caras e as comemorações e os relacionamentos que foram construídos e então ir lá e fazer isso”, disse Dickert. “Em nosso tempo aqui, estamos 3-0 contra o Big Ten. Isso é muito importante.”

Dickert acrescentou: “A melhor coisa que eu disse a esses caras depois no vestiário é que agora que esta é a Semana 3, este não é o fim da temporada. Normalmente [after the Apple Cup]você está se preparando para um jogo de boliche e tudo mais, mas estamos apenas começando, então vamos ter que lavar isso bem rápido.”

O técnico do Washington State, Jake Dickert, comemora sua segunda vitória na Apple Cup; ele era técnico interino quando os Cougars venceram o jogo em 2021. Foto AP/Lindsey Wasson

O resultado do jogo ficou em dúvida até o final. Perdendo por 24-19, Washington moveu a bola para a linha de 9 jardas do WSU com dois minutos para jogar, criando quatro chances na end zone para assumir a liderança.

Enfrentando o fourth-and-go do 1, o técnico dos Huskies, Jedd Fisch, inicialmente pediu um handoff para o running back Jonah Coleman, mas não gostou da frente defensiva da WSU que viu e pediu tempo. Fisch mudou a jogada para uma opção para a direita — o lado curto do campo — que pediu para o quarterback Will Rogers lançar a bola para Coleman.

Estava condenado desde o começo. A linha ofensiva da UW não conseguiu nenhum empurrão e o linebacker da WSU Kyle Thornton teve uma chance clara de fazer uma jogada atrás da linha de scrimmage para preservar a liderança.

“Isso é culpa minha. Eu tomei uma decisão ruim”, disse Fisch. “Nós não executamos a decisão. Nós perdemos o jogo, então eu assumo. Eu sou o playcaller, eu sou responsável e nós não fizemos isso.”

Fisch disse que eles praticaram essa jogada a semana toda e que o plano para o jogo era que essa fosse a “decisão obrigatória” se os Huskies precisassem de uma jarda.

Em vez disso, será uma decisão que será questionada por anos em um raro jogo neutro da rivalidade.

O quarterback da WSU John Mateer teve outra performance elétrica para os Cougars, correndo por 62 jardas e dois touchdowns no primeiro tempo, incluindo uma corrida projetada de 25 jardas em terceira e 20 para dar aos Cougars uma vantagem de 17-13 com 21 segundos restantes no primeiro tempo. Ele completou 17 de 34 passes para 245 jardas com outra pontuação.