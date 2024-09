O ex-atacante inglês Andy Carroll se junta ao Bordeaux da 4ª divisão

O ex-atacante da seleção inglesa e do Liverpool Andy Carroll assinou com o Bordeaux, clube da quarta divisão francesa, vindo do Amiens, confirmou o hexacampeão francês na quarta-feira.

“Ele tem uma vasta experiência de alto nível, com quase 450 jogos profissionais, o que o torna uma adição ideal ao ataque do Bordeaux”, diz um comunicado do clube em seu site.

“Seu tamanho, seu talento para marcar gols e seu espírito de luta certamente ajudarão a Navy and White nesta temporada. Mal podemos esperar para vê-lo em campo!”

Carroll, de 35 anos, jogou todas as quatro partidas pelo Amiens, da segunda divisão, nesta temporada, tendo chegado ao time vindo do Reading, clube inglês, em uma transferência gratuita em 2023.

O Bordeaux, que já foi titular na Liga dos Campeões, ficou em 12º lugar na Ligue 2 na temporada passada, mas a crise financeira fez com que eles entrassem com pedido de falência em julho e fossem rebaixados pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) da França para a Nacional 1.

As esperanças de uma aquisição pelos proprietários do Liverpool, Fenway Sports Group, foram frustradas e quando o Bordeaux entregou sua licença profissional, eles caíram para a quarta divisão, a National 2.

Apesar da queda em desgraça, o Bordeaux atraiu grandes multidões na temporada passada, e a contratação de Carroll, que quebrou o recorde de taxa de transferência para um jogador inglês ao se transferir do Newcastle United para o Liverpool por £ 35 milhões (US$ 46,32 milhões), será vista como um passo positivo.

Carroll marcou 54 gols na Premier League durante quase 250 jogos combinados pelo Newcastle, Liverpool e West Ham United e jogou nove partidas pela seleção inglesa, mas lesões frequentemente interrompiam sua carreira.

Ele pode estar na fila para sua estreia no sábado contra o Voltigeurs de Chateaubriant. O Bordeaux ainda não venceu um jogo da liga nesta temporada, empatando dois e perdendo um.