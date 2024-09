O extremo mexicano César Huerta revela transferência falhada para o Liverpool

O ponta do Pumas, César ‘Chino’ Huerta, disse que não perdeu a esperança de jogar na Premier League um dia, depois que uma possível transferência para o Liverpool fracassou neste verão.

O internacional mexicano revelou que tinha sua “mala pronta” para viajar para Merseyside, mas o acordo fracassou no último dia da janela de transferências na Inglaterra, em 30 de agosto.

“Houve um problema”, disse Huerta sobre sua proposta de mudança para Liverpool. “Eu tinha minha mala pronta, mas ela caiu por causa de um problema. Eu sei que é um trem que só vem uma vez.”

Huerta, de 23 anos, disse que estava pronto para se juntar ao Liverpool em uma transferência permanente do Pumas e ser emprestado a outro clube europeu para a temporada 2024-25, já que o time de Arne Slot teve sua cota de jogadores não europeus preenchida.

O presidente do Pumas, Luis Gonzalez, admitiu que “questões internas dos respectivos clubes” que queriam Huerta impediram que o acordo fosse finalizado.

“Não teve nada a ver com o clube ou com a intenção do jogador, pelo contrário”, disse Gonzalez. “Eles [Liverpool] reconheceu as qualidades de Huerta, mas por circunstâncias relacionadas a questões internas dos respectivos clubes que o monitoravam, não pôde ser finalizado.”

César Huerta marcou 10 gols em 34 jogos pelo time mexicano Pumas. Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images

Huerta, que começou no empate sem gols do México com o Canadá no amistoso de terça-feira, tem contrato com o Pumas até junho de 2025.

Ele tem esperança de jogar na Premier League no futuro.

“Estou 100% com o Pumas”, disse ele. “Sei que mais cedo ou mais tarde a oportunidade vai chegar. Estou focado no Pumas e tentando fazer o melhor para o time, sei que em breve terei minha chance.”