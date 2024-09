O falecido TikToker Caleb Graves estava ‘preocupado’ com a meia maratona antes de desmaiar na linha de chegada

Bobby Graves que atendeu por Caleb em sua popular conta no TikTok, expressou preocupação com a Meia Maratona da Disneylândia… um dia antes de desmaiar na linha de chegada e morrer pouco depois.

A falecida personalidade da Internet enviou um vídeo para seus 18 mil seguidores horas antes da corrida, dizendo que estava “um pouco preocupado” devido à forte onda de calor no sul da Califórnia.

Como a temperatura em Anaheim atingiu os três dígitos, Caleb disse que estava nervoso em participar da Meia Maratona de Halloween do parque temático, dada a sua “suscetibilidade” ao calor.

Ele continuou… “Tenho alguma suscetibilidade, não sei se é temporária ou de longo prazo, ao calor. Porque fiquei uns 20 minutos lá fora, passeando com meu cachorro, e estava calor, mas me senti bem. .. e uns 10 minutos depois de voltar, eu simplesmente desmaiei.”

Caleb disse a seus seguidores que ele “não tinha controle sobre [his] corpo” na época, e que ele não tinha certeza do que estava acontecendo … mas especulou que estava lutando contra a “exaustão pelo calor”.

Caleb foi imediatamente atendido pela equipe de emergência no local, que aplicou medidas de salvamento quando o corredor sofreu uma parada cardíaca. Ele foi levado para um hospital próximo, onde foi declarado morto.

Os fãs agora clamam por respostas… apontando o dedo para a Disney por realizar a corrida apesar do calor perigoso.

A autópsia de Caleb está sendo realizada pelo Gabinete do Médico Legista do Condado de Orange… que divulgará um relatório no futuro.