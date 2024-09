O gerente do Guardians, Stephen Vogt, reprime as lágrimas após uma vitória emocional

Não há choro no beisebol, mas técnico do Guardians Stephen Vogt abriu uma exceção na noite de segunda-feira… desatando a chorar depois que Cleveland coroou uma vitória de retorno selvagem!!

Os Guards estavam tentando se recuperar durante a maior parte de seu confronto divisional crucial contra o Minnesota Twins… mas as coisas balançaram a seu favor quando Kyle Manzardo acertou um home run para colocar seu time em 4-3 no final da 8ª entrada.

O capitão do primeiro ano se reuniu com a mídia após a 87ª dublagem de Cleveland na temporada… e ele não pôde evitar reprimir as lágrimas ao falar sobre seus jogadores.