O grande jogador dos Estados Unidos, Alex Morgan, anuncia aposentadoria

A atacante da seleção feminina dos Estados Unidos, Alex Morgan, está se aposentando, anunciou ela em um vídeo nas redes sociais na quinta-feira.

Morgan também disse que está grávida e esperando seu segundo filho. Ela disse que jogará mais uma partida no domingo, quando o San Diego Wave FC recebe o North Carolina Courage.

“Tenho tanta clareza sobre essa decisão, e estou muito feliz por finalmente poder contar a vocês”, disse Morgan no vídeo. “Demorou muito para chegar, e essa decisão não foi fácil, mas no início de 2024 senti em meu coração e alma que esta seria a última temporada em que eu jogaria futebol.”

Morgan, 35, é duas vezes campeã da Copa do Mundo e medalhista de ouro olímpica. Ela está em quinto lugar na história da USWNT com 123 gols marcados em 224 jogos. Ela foi deixada de fora da lista da USWNT para as Olimpíadas de 2024, apesar de começar pelo time durante toda a primavera.

Morgan estreou pela seleção feminina dos EUA em 2010. Mais tarde naquele ano, ela marcou um gol crucial na Itália em um playoff da Copa do Mundo da FIFA para ajudar os EUA a se classificarem para a Copa do Mundo de 2011. Ela rapidamente se tornou titular do time e formou uma parceria com Abby Wambach para ajudar os EUA a terminarem em segundo lugar na Copa do Mundo de 2011 antes de ganhar a medalha de ouro olímpica de 2012.

“Eu cresci neste time, era muito mais do que futebol”, disse Morgan em uma declaração da US Soccer. “Eram as amizades e o respeito e apoio inabaláveis ​​entre si, o impulso incansável para o investimento global em esportes femininos e os momentos cruciais de sucesso dentro e fora do campo.

“Estou incrivelmente honrada por ter emprestado o escudo por mais de 15 anos. Aprendi muito sobre mim mesma naquele tempo e muito disso é um crédito para meus companheiros de equipe e nossos fãs. Sinto imenso orgulho de onde este time está indo, e serei para sempre uma fã da USWNT.

“Meu desejo de sucesso sempre me motivou, mas o que recebi em troca foi mais do que eu poderia ter pedido ou esperado.”

Morgan lutou contra lesões antes da Copa do Mundo de 2015, mas eventualmente começou pela seleção feminina dos EUA enquanto ela lutava pelo torneio antes de derrotar o Japão por 5 a 2 na final. Ela marcou seis gols na Copa do Mundo de 2019 (cinco deles em uma vitória de 13 a 0 sobre a Tailândia) para terminar empatada em maior número no torneio.

Ela jogou sua quarta Copa do Mundo em 2023, sendo titular em todos os quatro jogos pela seleção feminina dos EUA, que foi eliminada nas oitavas de final pela primeira vez.