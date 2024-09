O Heidenheim é real? O Dortmund testará os líderes da liga

Heidenheim an der Brenz, no sul da Alemanha, não está tradicionalmente na lista de dias de folga dos groundhoppers de futebol. Não é que a região montanhosa de Ostalb seja pouco atraente, longe disso. É mais que chegar a esta pequena comunidade de 50.000 habitantes representa um desafio maior do que o normal em transporte público. E se você vier de carro, você está bem ciente de que as estradas que vêm de, digamos, Stuttgart ou Ulm são muito do país (no campo).

A notável ascensão do Heidenheim à Bundesliga pela primeira vez em 2023 certamente aumentou o interesse neutro em assistir a um jogo no sopé da Montanha Hellenstein, mas boa sorte para conseguir um ingresso para uma partida na intimista Voith-Arena, com capacidade para apenas 15.000 pessoas.

Se o campeão Bayer Leverkusen fosse os indefesos (os imbatíveis) na temporada passada, o Heidenheim se tornou os Unbeugsamen (os inabaláveis) e se equiparam com palavras apropriadas em camisetas feitas especialmente para o fim de sua primeira campanha na primeira divisão, desafiando as probabilidades e se classificando para a Europa. Gemeinsam unkaputtbar significa juntos indestrutíveis.

Em agosto, o Heidenheim superou o clube sueco BK Häcken para chegar à UEFA Conference League propriamente dita. Agora, a aventura de um clube comunitário que já atingiu altos níveis de emoção sem precedentes atingirá um pico ainda mais alto. O Chelsea, por exemplo, viajará para Brenzstadt em 28 de novembro.

Para um clube que nem sequer jogou futebol da 3. Liga até 2009, como essa ascensão foi possível? É por dinheiro? Não particularmente. Sim, há apoio financeiro da empresa de máquinas Voith sediada na região, mas não na escala que alguém associaria ao tipo de progresso de cair o queixo que o Heidenheim fez.

Eles se orgulham de dois conceitos principais: continuidade (continuidade) e imperfeição (persistência.) Ambas as qualidades são melhor representadas por Frank Schmidt, treinador do clube desde 2007 — sim, 2007! — e, portanto, o técnico com mais tempo de serviço em qualquer clube do futebol profissional alemão.

O imensamente simpático Schmidt, nascido em Heidenheim, onde encerrou sua carreira de jogador, personifica a região como ninguém. Um dia, ele planeja abrir um bar de tapas com um amigo próximo, mas, por enquanto, sua prioridade continua sendo servir os gratos moradores locais com uma comida de futebol farta, substanciosa e substanciosa.

O Heidenheim mantém as coisas simples ao contratar principalmente jogadores alemães com alguns austríacos do outro lado da fronteira. Por quê? Para não ter vários membros do elenco que precisam de tempo para se adaptar ao novo ambiente. Eles também trabalham com um orçamento mais apertado do que a maioria e, na ausência de um sofisticado sistema de olheiros internacionais, o conhecimento do mercado local é o melhor de tudo.

O Heidenheim é o primeiro a marcar o ritmo da Bundesliga, mas devo confessar que não teria apostado dinheiro nisso há apenas algumas semanas. Afinal, este foi um verão de umbruch (revolta radical.) Sempre seria assim depois de perder seus três melhores jogadores da última temporada: Jan-Niklas Beste, Tim Kleindienst e Eren Dinkci.

Ainda é cedo na temporada, mas o Heidenheim se vê como o improvável líder da Bundesliga. Harry Langer/dpa via AP

O clube arrecadou cerca de € 15 milhões em taxas das transferências de Beste e Kleindienst, mas talvez fosse razoável duvidar se eles poderiam substituí-los adequadamente. O que eles fizeram, claramente com o 3ª camada de proteção (fardo de competir em três frentes) em mente, é aprofundar o elenco sem estourar o orçamento. O retorno do meio-campista central Niklas Dorsch, quatro anos após o ex-jogador da seleção juvenil da Alemanha deixar o clube, é um golpe, enquanto Paul Wanner, de 18 anos, emprestado pelo Bayern de Munique, agora tem um dos talentos mais empolgantes do futebol alemão jogando por eles. Naturalmente canhoto, Wanner se destacou até agora como armador-chefe.

Depois, há o dinâmico brasileiro Léo Scienza, uma exceção à política de contratação alemã/austríaca, mas com a importante ressalva de que ele já passou quatro anos no República Federal com o Schalke, Magdeburg e, espetacularmente, na temporada passada, com o vizinho SSV Ulm, campeão da 3. Liga, pelo qual marcou 12 vezes.

Importante também é que a espinha permaneça intacta. O goleiro Kevin Müller está no clube desde 2015 e estava entre os melhores goleiros da liga na última vez. O capitão Patrick Mainka e o especialista em meio-campo defensivo Lennard Maloney, um internacional dos Estados Unidos nascido em Berlim, dão estabilidade na frente de Müller. Ambos estarão especialmente motivados na visita de sexta-feira ao Westfalenstadion como ex-jogadores do Borussia Dortmund.

Benedikt Gimber, ao lado de Mainka, provou seu valor na última temporada ao assumir o lugar de Tim Siersleben.

Ainda é justo imaginar se Wanner, Adrian Beck e Marvin Pieringer podem, em última análise, ser para Heidenheim o que Beste e Kleindienst representaram em termos de produção ofensiva. Até agora, porém, os presságios são positivos.

Cinco partidas competitivas disputadas em 2024-25 e cinco vitórias é um recorde difícil de contestar. Sem dúvida, a escala da tarefa fica mais difícil na sexta-feira à noite jogo de luz de fluxo (jogo sob as luzes) em Dortmund.

Um ano atrás, também em uma sexta-feira à noite, no terceiro dia de jogo, o Heidenheim ficou atrás do Dortmund por 2 a 0 em 15 minutos, apenas para permanecer no jogo por meio da autoconfiança e engenhosidade, antes de lançar uma emocionante recuperação no segundo tempo. O resultado de 2 a 2 não foi um acaso, mas sim um reflexo da disposição do Heidenheim de correr até o fim. Eles estão consistentemente no topo das estatísticas de distância percorrida da Bundesliga, geralmente mais de 122 quilômetros por partida.

Eles lutaram por 123 km no empate por 0 a 0 em casa contra o BVB em fevereiro, novamente um jogo de sexta-feira, e poderiam ter vencido o jogo se não fosse pela finalização fraca.

Será fascinante ver se os improváveis ​​líderes da Bundesliga podem novamente dificultar as coisas para os vice-campeões da Champions League da temporada passada. Seria tolice opinar que eles não podem.