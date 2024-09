O impacto duplo de Ronaldo em Portugal, seleção dos EUA se prepara para a redefinição

Bem-vindos a uma nova temporada de Onside/Offside! Luis Miguel Echegaray compartilha seu ponto de vista sobre as últimas manchetes do mundo do futebol, incluindo performances de destaque, jogos que você pode ter perdido, o que ficar de olho nos próximos dias e, claro, o que mereceu mais amor e críticas. Esta semana, é um especial de intervalo internacional com eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, UEFA Nations League e amistosos internacionais.

Jogadores da seleção masculina dos EUA fazem teste com nova liderança chegando

Antes do amistoso de terça-feira contra a Nova Zelândia, a seleção masculina dos EUA jogará contra seu vizinho do norte, o Canadá, no sábado. Dois co-anfitriões da Copa do Mundo masculina de 2026, recém-saídos de um verão da Copa América, se enfrentam no Children’s Mercy Park do Sporting Kansas City e, como não precisam se classificar para 2026, esses amistosos podem não ter muita importância no nível superficial.

Mas, olhando mais de perto, a realidade é que essas partidas de exibição — embora sem importância futebolística — ainda nos colocam uma questão importante: Em 21 meses, quando os olhos do mundo do futebol estiverem voltados para a América do Norte, esses times estarão prontos não apenas para competir, mas também para vencer os melhores?

Vamos responder primeiro ao Canadá. O time de Jesse Marsch, que teve um verão tremendo em sua estreia na Copa América após terminar em quarto, tem uma identidade e um projeto que vale a pena apoiar, tudo guiado por um técnico americano com experiência. Se a trajetória continuar, há esperança e otimismo para uma corrida histórica em dois verões. O time masculino do Canadá nunca saiu da fase de grupos da Copa do Mundo. Isso pode mudar em 2026.

Para a seleção dos EUA, as coisas são diferentes depois que ela caiu na fase de grupos da Copa América — tornando-se a primeira vez que os EUA não conseguiram chegar às eliminatórias de um torneio que sediou. Após o resultado desastroso, o ex-técnico Gregg Berhalter foi demitido e agora há um novo amanhecer e um novo capítulo pronto para ser escrito.

Alguns dos dilemas com os quais outras equipes nacionais lidam já foram respondidos: o talento está lá, o apoio crescente de um país que continua a abraçar o esporte também está presente. Mas o que eles precisam é de um líder. Alguém que possa levar os jogadores para o próximo nível e, ao mesmo tempo, desafiá-los a serem mais fortes, mais resistentes e mais resilientes no cenário internacional.

Acredito que Mauricio Pochettino — que supostamente está finalizando seu contrato com a USMNT — é esse homem. Com sua experiência, conhecimento e seriedade, o ex-técnico do Tottenham, Chelsea e Paris Saint-Germain é uma excelente aquisição. Ele pode não estar no comando ainda, já que o anúncio oficial se aproxima (Mikey Varas é o técnico interino), mas sua presença sozinha no sábado vai inflamar a base de fãs e, mais importante, todos os membros do time, incluindo seu jogador estrela Christian Pulisic, verão isso como uma audição.

Pochettino pode não tomar as decisões nesta janela, mas sua mensagem será clara: amigável ou não, o tempo de relaxar ou se contentar com a mediocridade no cenário mundial acabou.

jogar 2:11 Por que Herc acredita que esta é uma janela internacional ‘desperdiçada’ para a seleção masculina dos EUA Herculez Gomez diz que “não se importa” com a próxima janela internacional se Mauricio Pochettino não tiver escolhido a seleção masculina dos EUA.

Argentina vence sem Messi, uma preparação para o que está por vir

Depois que a lenda argentina Ángel Di María se despediu (ele se aposentou da seleção neste verão) no estádio Monumental em Buenos Aires, A Albiceleste saiu vitorioso contra o Chile graças a uma vitória fácil por 3 a 0. Para os campeões da Copa do Mundo e da Copa América, foram mais três pontos nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, consolidando ainda mais sua liderança no topo da tabela sul-americana.

Mas como o tributo a Di María mostrou, também foi uma noite de dizer adeus ao passado e acenar olá ao futuro: a vida sem Lionel Messi. Este é obviamente um sentimento carregado.

Paulo Dybala, que marcou o terceiro gol, vestiu a camisa número 10 na noite de quinta-feira e claramente sentiu seu peso. “Sei que não é minha camisa, todos sabemos que pertence ao Leo. Tentei representá-la da melhor maneira possível. Alguns dos caras disseram que eu deveria usá-la. Não tinha certeza se deveria aceitá-la, mas é uma responsabilidade muito boa.”

Messi ficou no sul da Flórida durante esta janela internacional devido à sua reabilitação contínua de uma lesão no tornozelo sofrida durante a final da Copa América em julho. Ele não jogou pelo clube e pelo país desde então e a seleção nacional, assim como o Inter Miami, está aceitando a realidade de que um dia eles ficarão sem seu capitão.

Eu sei o que vocês estão pensando, torcedores argentinos. Isso soa como um “impedimento” e claramente, como Dybala sugeriu, mesmo quando ele não está lá, Messi está ainda lá. Até mesmo sua ausência cria uma presença. Mas um dia ele vai se aposentar. E como eu já disse várias vezes, por mais que ele tenha feito pela seleção, sua saída tem um pouso de almofada porque a chave para tudo é o técnico Lionel Scaloni.

A Argentina mostrou seu poder defensivo na Copa América (eles não sofreram gols na fase de grupos e apenas uma vez nas eliminatórias) e nas eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto ontem à noite eles ilustraram sua criatividade ofensiva. O primeiro gol foi um exemplo perfeito deste ponto, já que a bola se moveu perfeitamente de uma ponta a outra antes de Julián Álvarez fazer um cruzamento rasteiro na área. Lautaro Martínez fez a defesa e Alexis Mac Allister, do Liverpool, marcou o gol de abertura. Foi um gol fluido e coletivo, feito por quase todos os argentinos em campo. E tudo isso graças a Scaloni.

Haverá batalhas mais duras pela frente, mas esta janela internacional mostra que a Argentina tem um futuro brilhante sem Messi.

Para o Brasil, o momento de recomeçar é agora

Depois de não conseguir impressionar na Copa América deste verão (uma vitória na fase de grupos, que acabou em derrota nas quartas de final para o Uruguai), o técnico Dorival Júnior e sua equipe agora precisam enfrentar outra dor de cabeça: sair da situação precária nas eliminatórias da Copa do Mundo.

O Brasil — que é a única seleção masculina a ter participado de todas as Copas do Mundo e vencido mais vezes (5) do que qualquer outro país — está atualmente em sexto na classificação com sete pontos de 18 possíveis após seis partidas. O otimista pode olhar para esse cenário e atestar o fato de que ainda há mais partidas a serem jogadas, e o sexto lugar ainda é bom o suficiente para se classificar para o torneio, devido à expansão de 48 equipes com a CONMEBOL sendo premiada com seis vagas e meia para 2026.

Mas vamos lá, agora. É do Brasil que estamos falando. Sexto? Isso não é aceitável.

As razões para a situação deles são simples. Primeiro, a América do Sul está mudando e a hierarquia do futebol também. Depois da Argentina, Uruguai e Colômbia estão mostrando que são o negócio real. Segundo: comparativamente falando, este lado brasileiro é um dos mais fracos da história recente — tanto em termos de experiência quanto de profundidade. O talento em todo o elenco não está lá e o craque Vinícius Júnior não consegue consertar tudo sozinho.

Neymar, que ainda está se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em outubro passado, fará 33 anos em fevereiro, e ele não é a resposta no futuro. O meio-campo é adequado, mas não de classe mundial, a linha defensiva e a unidade de goleiros são provavelmente os ativos mais fortes, mas como vimos neste verão, eles lutam para jogar na defesa, o que tem sido uma característica arquetípica do ethos brasileiro.

jogar 1:16 Marcotti: Brasil certo em manter Dorival após eliminação da Copa América Gab Marcotti explica por que concorda com a decisão da CBF de manter Dorival Júnior.

A presença dos adolescentes Endrick (18) e Estêvão, de 17 anos (sua primeira convocação, apelidado de “Messinho”, então sem pressão), que chega ao Chelsea vindo do Palmeiras no ano que vem, é emocionante, mas ainda é um trabalho em andamento.

Isto é sobre Dorival Júnior. Ele tem que apertar o botão de reset, mas o mais importante, como eles enfrentam o Equador em casa e um Paraguai mais fraco nesta janela, ele deve os levam a seis pontos. Qualquer coisa a menos só levantará mais perguntas.

Além disso, a excitação em torno da seleção brasileira também pode estar diminuindo. O pontapé inicial estava originalmente marcado para 21h45, horário local, mas foi transferido para 22h, horário local do Brasil, pela rede Globo para abrir espaço para o episódio final de uma novela extremamente popular. Agora, isso não é algo novo na América do Sul, mas fala sobre a excitação geral, ou a falta dela, para o Seleção.

Ronaldo afirma ter um recorde incrível, mas o que isso significa para Portugal?

Vamos tirar isso do caminho imediatamente para os superfãs de Cristiano Ronaldo. Fazer história e se tornar o primeiro jogador masculino a marcar 900 gols é absolutamente incrível. Ele é o maior artilheiro da história do jogo.

“Quero chegar a 1.000 gols”, disse ele ao seu ex-companheiro de equipe do Manchester United, Rio Ferdinand, em seu canal do YouTube. “Se eu não tiver nenhuma lesão, isso para mim é o mais importante [thing]eu quero isso. Para mim, a melhor marca que eu posso ter no futebol é chegar, primeiro, a 900 gols. Depois [that]meu desafio é atingir 1.000 metas.”

No começo da semana, Ronaldo também discutiu sua intenção de permanecer na seleção nacional, afirmando que aposentadoria — ou ser um jogador secundário — nunca passou pela sua cabeça. “Até o fim da minha carreira, sempre terei a mentalidade de que serei titular.”

Novamente, isso é notável. É o que faz de Ronaldo, Ronaldo. Um homem tão focado em sua busca pessoal pela perfeição que nada mais importa.

Mas é esse individualismo que eu acho que pode atrasar a jornada coletiva de Portugal em grandes competições se ele ficar por aqui. Não, eu não incluo a Liga das Nações como uma grande competição. É uma boa. Ela torna os amistosos mais interessantes, mas não é a Copa do Mundo ou a Eurocopa. Portugal nunca ganhou a primeira e a última foi conquistada em 2016, quando Ronaldo tinha 31 anos (na final, ele saiu lesionado aos 25 minutos).

Então, meu ponto é este. Os objetivos de Ronaldo — marcar 1000 gols — são sobre Ronaldo e não há nada de errado nisso, mas, como vimos neste verão na Alemanha, quando se trata de grandes torneios, sua presença na escalação pode atrapalhar as oportunidades para companheiros de equipe mais jovens.

O técnico Roberto Martínez nunca deixará de convocá-lo. Ronaldo nunca admitirá que é um fardo em grandes competições. Os gols continuarão a sair em gols menores. Mas o progresso de Portugal? E as chances de ganhar a Copa do Mundo em 2026? Essa é a grande questão.

O impacto e a atenção de Ronaldo são tão grandes que, no final, podem afetar o que deveria ser o assunto mais importante: Portugal.

jogar 1:29 Ronaldo eu saberei quando for a hora de me aposentar Cristiano Ronaldo dá a entender que não tem planos de se aposentar de Portugal enquanto olha para o novo ciclo internacional.

Palavra final

Não deixe de ler o relatório recente da FIFPRO, que afirma o problema cada vez maior de uma agenda sobrecarregada que causa níveis maiores de estresse mental e físico para jogadores profissionais. Ele observa como aliviar a lista de jogos não apenas diminui esses problemas, mas na verdade ajuda o desempenho dos jogadores. É algo sobre o qual escrevi repetidamente.

Há uma razão pela qual Erling Haaland começou tão brilhantemente esta temporada. Ele teve um verão de folga.