O legado da lenda do Lakers, Jerry West, continua vivo: a equipe revelará a camisa comemorativa do ‘The Logo’

Jerry Oesteuma lenda de todos os tempos na história do basquete, está prestes a ser homenageado pelo Los Angeles Lakers em uma homenagem sincera. Conhecido carinhosamente como “o logotipo”, A influência de West no jogo é inegávele os Lakers estão garantindo que seu legado perdure.

Como Ryan Ward relatou, “Os Lakers homenagearão o falecido grande Jerry West, também conhecido como The Logo, com um número comemorativo 44 nas camisas do time durante a próxima temporada 2024-25 da NBA“Este gesto não só presta homenagem às contribuições de West, mas também reconhece seu papel fundamental na formação da identidade da franquia.

O impacto de West na NBA vai além de seus dias de jogador; ele foi fundamental no reconhecimento e desenvolvimento de talentos como Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. Embora West tenha expressado decepção com seu relacionamento com os Lakers em 2022, afirmando: “Uma coisa decepcionante é que meu relacionamento com os Lakers é horrível“, a organização agora está tomando medidas para consertar esse vínculo por meio desta homenagem.

A importância de West é ainda mais enfatizada pelo fato de que ele serviu de inspiração para o logotipo da NBA em 1969. Alan Siegel, o criador do logotipo, confirmou que foi baseado no Oeste, embora a liga nunca tenha reconhecido oficialmente. No entanto, os Lakers estão garantindo que suas contribuições sejam o centro das atenções. Houve até mesmo pedidos para que a liga aposentasse a camisa #44 em toda a liga, uma honra prestigiosa atualmente reservada à lenda do Celtics, Bill Russell.

Lakers homenageiam Jerry West com homenagem especial

Além de sua carreira como jogador, West obteve imenso sucesso como executivo, ganhando 8 campeonatos e 2 com os Warriors. Seu comprometimento com o jogo ficou evidente quando ele pessoalmente endossou a contratação de Klay Thompson, ameaçando sair se Thompson fosse negociado. Esse nível de dedicação demonstra a paixão de West pelo esporte e sua crença nos jogadores que ele apoiava.

Enquanto os Lakers se preparam para homenagear Jerry West, as discussões sobre o futuro da liga continuam. West, que jogou todos os 14 anos de sua carreira no Hall da Fama com os Lakers e mais tarde atuou como treinador e executivo de grande sucesso na organização, morreu em junho aos 86 anos.