O legado de LeBron em jogo: Jeanie Buss priorizará Anthony Davis no plano de reconstrução dos Lakers?

LeBron Jameso maior pontuador da NBA, tem sido uma força a ser reconhecida na quadra. Ele disse uma vez: “O dia em que eu não puder dar tudo na quadra é o dia em que eu vou acabar. Sorte sua, pessoal, esse dia não é hoje.“No entanto, ao completar 40 anos em dezembro, a realidade inevitável de deixar seu papel como jogador-chave do Los Angeles Lakers pode estar se aproximando.

Nas últimas seis temporadas, os Lakers confiaram em LeBron para carregar o timemas com seu aniversário marcante iminente, é hora de começar a pensar no futuro. O time terá que passar por um processo de reconstrução, e é crucial colocar um jogador-chave diferente no centro das coisas. Como Jeanie Buss agora está sendo instado a não atrasar mais essa transição, está claro que a mudança está no horizonte.

Em um episódio recente do podcast ‘Locked on Lakers’, o apresentador Andy Kamenetzky destacou que os Lakers atrasaram a entrega do papel-chave para Anthony Davis. Ele enfatizou que quanto mais tempo LeBron permanecer no elenco, mais desafiador será reconstruir o time em torno de Anthony Davis.

É essencial que a franquia comece a se preparar para um futuro sem LeBron como líder da equipe para retornar à disputa pelo campeonato. Com LeBron já comprometido com uma extensão de 2 anos no valor de US$ 101,36 milhões, parece que só resta uma opção para a gestão do Lakers.

“Se você realmente quer construir em torno de Anthony Davis, você precisa convencer LeBron a sair”, afirmou Kamenetzky.

Lakers se preparam para a vida após LeBron

Convencer LeBron a sair cedo não é um cenário ideal para nenhuma das partes. Apesar de ter 39 anos, LeBron continua sendo o ativo mais valioso dos Lakers. O desempenho do time nos 91 jogos que LeBron perdeu nas últimas quatro temporadas fala por si.

Com um histórico de vitórias de apenas 39-52 em sua ausência, está claro que seu impacto na quadra é inegável. Com médias de 27 pontos, 7,9 rebotes e 8 assistências durante sua passagem pelos Lakers, LeBron foi o artilheiro e um componente crucial do sucesso do time.

À medida que os Lakers navegam neste momento crucial na história de sua franquia, é essencial lidar com essa transição com cuidado e consideração. Embora a mudança seja inevitável, encontrar um equilíbrio entre honrar o legado de LeBron e se preparar para o futuro é crucial.