O Liverpool poderia realmente perder três estrelas no próximo verão?

O Liverpool pode perder três dos seus melhores jogadores – Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold – por nada em menos de 100 dias. Essa é a dura realidade do jogo de xadrez contratado que está sendo disputado neste momento em Anfield, porque as areias do tempo estão realmente se esgotando até os últimos grãos.

Salah (32 anos), Van Dijk (33) e Alexander-Arnold (25) estão todos sem contrato no final desta temporada e, como consequência, poderão negociar cada um com um clube não inglês a partir de janeiro. .1º de janeiro de 2025, por meio de uma transferência de agente livre no final desta temporada. Cada membro do trio tem um valor diferente para a equipa e os três estão em fases diferentes das suas carreiras, mas devido à forma como o Liverpool lançou os dados, tornaram-se agora inextricavelmente ligados entre si, na medida em que o futuro de quem quer que seja é resolvido primeiro terá um impacto direto no que acontece com os outros.

Os proprietários do Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), e a sua equipa de operações de futebol, liderada pelo CEO do futebol, Michael Edwards, sabem exactamente o que está em jogo nas próximas semanas. O silêncio na sala de reuniões do Liverpool sobre cada situação contratual individual não é incomum e faz sentido do ponto de vista empresarial, mas criou incerteza e preocupação entre os torcedores – preocupação com a perda potencial de até três craques, mas também com a perda do clube. fracasso em resolver a situação meses antes. Além disso, deixou um vácuo que foi preenchido por declarações de cada jogador, apenas aumentando a sensação de um clube que joga com apostas altas.

Van Dijk foi o primeiro a divulgar publicamente a sua situação em agosto, dizendo que “não houve mudança” na falta de oferta de contrato do clube. Salah seguiu o zagueiro holandês em setembro, quando, depois de marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United, também revelou que o Liverpool ainda não havia iniciado negociações sobre um novo acordo.

“Ninguém no clube falou comigo ainda sobre um novo contrato, então apenas jogo esta última temporada e vejo o final da temporada”, disse Salah. “Não depende de mim, mas ninguém falou comigo sobre um contrato com o clube. Veremos.”

Salah faz parte do trio de jogadores mais importantes do Liverpool que se aproxima dos seis meses restantes de seus contratos. Quantos deles ainda estarão em Anfield na próxima temporada? Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Com Van Dijk e Salah, o atraso do Liverpool na negociação de novos contratos talvez seja compreensível. Com ambos os jogadores na faixa dos 30 anos e entre os que ganham mais do clube, o clube deve fazer um cálculo sobre o seu valor nos próximos anos.

Por quanto tempo Van Dijk e Salah poderão atuar como jogadores de classe mundial – e se o clube pode oferecer com confiança um contrato de um, dois ou até três anos sem o risco de ficar preso no final do acordo – – é o dilema que o FSG enfrenta. Nos últimos anos, com craques como Sadio Mané, Roberto Firmino e Jordan Henderson, o FSG errou por ser cauteloso e transferiu cada um deles antes que o declínio se instalasse. Os registros de Mané, Firmino e Henderson desde que deixaram o Liverpool provaram que o clube estava certo em cada caso ao se livrar deles.