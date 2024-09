O locutor do Hall da Fama do Red Sox, Joe Castiglione, se aposentará no final da temporada

NOVA YORK — O locutor de rádio do Boston Red Sox, Joe Castiglione, disse no domingo que se aposentará no final da temporada, sua 42ª passagem como narrador dos jogos do time.

Castiglione, 77, fez o anúncio na transmissão do WEEI enquanto o Red Sox rebatia no quarto inning contra o New York Yankees.

Castiglione permanecerá com o time em um papel de embaixador honorário. O Red Sox o homenageará antes de sua final de temporada regular em 29 de setembro contra Tampa Bay.

Castiglione se juntou à equipe de transmissão de Boston em 1983 durante a temporada final do outfielder do Hall da Fama Carl Yastrzemski e é o locutor play-by-play mais antigo da história do time. Ele estava no ar quando o Red Sox encerrou uma seca de títulos de 86 anos ao varrer o St. Louis Cardinals em 2004 e narrou mais três campeonatos em 2007, 2013 e 2018.

Castiglione recebeu o prêmio Ford C. Frick do Hall da Fama por excelência em transmissão em julho passado. Ele foi introduzido no Hall da Fama do Red Sox em 2014 junto com Pedro Martinez, Roger Clemens e Nomar Garciaparra, e em 2022 a cabine de rádio doméstica no Fenway Park foi nomeada Joe Castiglione Booth.

“Após 42 temporadas com o Red Sox e mais de 6.500 jogos, decidi que é hora de me aposentar de uma programação regular de transmissão”, disse Castiglione em uma declaração divulgada pelo time. “Embora eu sinta que estou no auge da minha carreira… é hora de passar mais tempo com Jan, minha noiva de quase 53 anos, meus filhos e netos.”

Castiglione começou sua carreira de transmissão na WFMJ-TV em Youngstown, Ohio, antes de narrar jogos da liga principal para Cleveland (1979, 1982) e Milwaukee (1981). Ele também transmitiu jogos para o Cleveland Cavaliers e basquete universitário na NESN.

“Joe é um dos maiores na transmissão de beisebol”, disse o principal proprietário do Red Sox, John Henry, em uma declaração. “Seu reconhecimento pelo Hall da Fama em julho pontuou uma carreira de narrativa vívida que deu vida ao jogo para gerações de ouvintes.”