O lutador do UFC Colby Covington sufoca Lil Pump na transmissão ao vivo

Lutador do UFC Colby Covington mostrou seus movimentos no sábado, colocando Bomba Lil em um estrangulamento, e você vê o rapper ofegante enquanto CC continua segurando seu aperto.

Não está claro por quanto tempo Colby manteve Pump no porão. O vídeo começa com Covington sufocando Pump, e você vê o lutador do UFC apertar o controle. Isso durou cerca de 10 segundos antes de Covington liberar o controle.

Parece que Pump estava tentando bater, mas ele estava batendo no próprio peito. O exercício típico seria bater no corpo do oponente ou no chão.