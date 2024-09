O mais próximo do Cubs, Porter Hodge, tem um susto cardíaco, mas consegue salvar

O fechador do Chicago Cubs, Porter Hodge, fez a defesa na vitória por 6 a 3 sobre os Dodgers na terça-feira à noite, mas não sem algum drama, alguns dos quais preocupantes.

Com dois eliminados na nona e Max Muncy no bastão, Hodge saiu da borracha e andou ao redor do monte. O receptor Miguel Amaya, o gerente Craig Counsell, o preparador físico e os companheiros de equipe o encontraram.

O arremessador reserva do Cubs, Porter Hodge, é examinado por um treinador durante o nono inning de um jogo de beisebol contra o Los Angeles Dodgers. Imprensa associada

Hodge, um destro de 23 anos que tem cinco defesas desde que assumiu as funções de fechamento no final da temporada, pareceu esfregar o peito. Ele então se ajoelhou com o treinador falando com ele.

“Percebemos que ele estava indo super rápido, e então em algum momento, seu coração estava acelerado, e a ponto de ele ficar um pouco preocupado”, disse Counsell, de acordo com o MLB.com. “Ele disse que isso já tinha acontecido com ele antes, e que iria embora, e nada seria disso. Então levou alguns minutos, mas passou, e ele disse: ‘Estou pronto para ir.'”

Hodge acabou fazendo com que Muncy rebatesse uma bola voadora que quase saiu do campo para um home run de duas corridas, mas o defensor central Pete Crow-Armstrong saltou e pegou a bola de volta, encerrando o jogo.

Depois, Counsell disse que a equipe está considerando fazer mais testes em Hodge, que foi liberado para arremessar após apresentar frequência cardíaca elevada no passado.