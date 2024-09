O Manchester United precisará levar a Liga Europa a sério

MANCHESTER, Inglaterra — O Manchester United gosta de pensar em si mesmo como um dos times de elite da Europa. Um clube que não só deveria estar competindo na UEFA Champions League, mas também desafiando para vencê-la.

Mas nesta temporada — novamente — eles estão na UEFA Europa League. E depois de empatar por 1 a 1 com o FC Twente na quarta-feira, eles pareciam em todos os aspectos o time da Europa League.

O time holandês, atualmente em quarto lugar na Eredivisie e um dos piores colocados na competição, ficou emocionado com o ponto conquistado e os 4.000 torcedores presentes no Old Trafford comemoraram como se tivessem vencido.

Em outra noite, eles poderiam ter. Perigosos no contra-ataque, particularmente durante um período no topo após o empate no meio do segundo tempo, eles deixaram Manchester com um bom valor para o que seu técnico, Joseph Oosting, chamou de “resultado importante” para o futebol holandês. Não foi um Twente smash-and-grab. O United deveria ter vencido, mas poderia ter perdido.

Se nada mais, foi um aviso oportuno para o técnico do United, Erik ten Hag, antes de três jogos cruciais contra Tottenham Hotspur, FC Porto e Aston Villa antes da próxima pausa internacional. Se não forem bem, as questões em torno da posição de Ten Hag começarão a girar novamente.

Ele disse na preparação que não queria jogar contra seu antigo clube porque “não é legal ter que machucar algo que você ama”. No final, foi o Twente quem causou a dor.

“Você viu que era o jogo da vida deles”, disse Ten Hag. “Eles lutaram por cada jarda e nós não lutamos e 99% não é o suficiente. Você tem que dar 100%. Você tem que matar o jogo, você tem que finalizá-lo.

“Estamos liderando por 1 a 0 e então surge uma atmosfera no time deles. Levamos o jogo até o fim, mas você tem que ir atrás do segundo gol e então mata o jogo.”

O futebol da Liga Europa em seu terceiro ano em Old Trafford provavelmente não estava no cartão de bingo de Ten Hag, mas, goste ou não, ele precisa da competição secundária de clubes da Europa nesta temporada. Sob pressão persistente após terminar em oitavo na Premier League na temporada passada, ele é inteligente o suficiente para saber que não está em uma posição forte o suficiente para jogar fora qualquer competição.

E embora ele pudesse estar interessado em dar descanso a jogadores importantes como Diogo Dalot e Bruno Fernandes contra o Twente antes da visita ao Tottenham no domingo, ele não podia correr o risco. No segundo tempo, ele foi forçado a colocar Rasmus Højlund e Mason Mount, ambos voltando de lesões, enquanto ele foi em busca de um vencedor.

Apesar de começar com um empate, o United ainda deve progredir na fase da liga recém-instalada. Talvez quando as rodadas eliminatórias começarem em fevereiro, o time de Ten Hag estará tão bem posicionado na Premier League que a Europa cairá na lista de prioridades.

Por enquanto, porém, não há esse luxo. Ele precisa de resultados e performances em todas as competições, particularmente uma que ofereça a chance de voltar à Champions League.

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, precisará que sua equipe tenha um bom desempenho na UEFA Europa League para aliviar qualquer pressão sobre seu futuro no clube. (Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images)

Retornar ao topo da Europa ao lado de times como Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City é certamente o requisito mínimo no primeiro ano de Ten Hag sob seus novos chefes da INEOS.

Para fazer isso, ele precisa tirar mais gols de seu time. Depois de ficar em branco no empate sem gols no Crystal Palace no sábado, o United teve 19 chutes contra o Twente, mas teve apenas o gol de Christian Eriksen no primeiro tempo para mostrar isso. Sua produção na EPL é de cinco gols em cinco jogos.

“Temos que trabalhar nisso”, disse Ten Hag.

“Isso também está claro. Temos que ser mais clínicos em tais situações, mas não acho que esse foi o único problema hoje à noite. Temos que continuar no segundo tempo, ser mais consistentes. A estrutura do time também é uma questão de mentalidade. Mate-o, faça o segundo gol e o jogo acabou.”

O United está entre os favoritos iniciais para vencer a Liga Europa nesta temporada. Sem nenhum time caindo da Liga dos Campeões após o Natal no novo formato, o maior desafio esperado é Tottenham, AS Roma e Eintracht Frankfurt.

Não há nada ali que preocupe muito o Ten Hag e pode-se argumentar que vencer 15 jogos para levantar a Liga Europa é uma tarefa mais fácil do que se classificar para a Liga dos Campeões terminando entre os quatro primeiros da Premier League.

Manchester City e Arsenal são os dois melhores times do país e devem terminar em primeiro e segundo. Depois, há Liverpool, Tottenham, Aston Villa, Chelsea, Newcastle e United batalhando por mais duas vagas. É possível que a Premier League possa receber uma quinta vaga com uma das vagas de desempenho europeias, mas não é garantido.

Até o final da temporada, Ten Hag espera que o United possa mais uma vez se chamar de time da Liga dos Campeões, não importa como eles cheguem lá. Antes disso, ele terá que abraçar a Liga Europa. Ao ganhar um empate honroso em Old Trafford, o Twente provou que, por enquanto, o United pertence lá.