O mundo dos esportes reage à conquista 50/50 de Shohei Ohtani

Shohei Ohtani fez história na quinta-feira, tornando-se o primeiro jogador da Major League Baseball a ter 50 home runs e 50 bases roubadas em uma única temporada.

Ohtani roubou sua 50ª base no primeiro inning, então acertou seu 49º home run no sexto para preparar o momento. O marco para a estrela do Los Angeles Dodgers veio após um home run durante o sétimo inning contra o Miami Marlins, gravando-o nos livros de história.

Junto com três home runs e duas bases roubadas em uma vitória de 20-4, o jogo memorável de Ohtani também incluiu uma performance de 6 para 6 e 10 RBIs. Os 10 RBIs são o máximo de um jogador do Dodgers em um jogo desde que os RBIs se tornaram oficiais em 1920, de acordo com a ESPN Research. Seus 51 home runs também estabeleceram um recorde do Dodgers para o máximo em uma única temporada.

Ohtani recebeu felicitações de várias figuras do cenário esportivo. Aqui está uma olhada nas principais reações à temporada 50/50 de Ohtani.

Em nome do @Dodgers ‘ Ownership Group, quero parabenizar Shohei por ser o primeiro na história da MLB a ter uma temporada 50/50! 🎉 Fãs do Dodger, tivemos a chance de fazer parte da história da MLB! 🤩 https://t.co/cSVBqXAdaV — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 19 de setembro de 2024

Insano!!! https://t.co/zCwyNHo9T7 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) 19 de setembro de 2024

Sim Ohtani é o melhor de todos os tempos — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 19 de setembro de 2024

ESSE CARA É INCRÍVEL!!!! UAU 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 https://t.co/2IyMP8xf7A — LeBron James (@KingJames) 20 de setembro de 2024

Uma mensagem especial de Shawn Green. foto.twitter.com/1NcdZcm5zg — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 20 de setembro de 2024

Parabéns a Shohei Ohtani por ser o primeiro membro do clube 50/50 💪🏼 foto.twitter.com/VvgCVKDk3H – José Canseco (@JoseCanseco) 19 de setembro de 2024

Em 1988 criei o clube 40/40 35 anos depois, Shohei Ohtani criou o clube 50/50 Parabéns a ele – José Canseco (@JoseCanseco) 19 de setembro de 2024