O namorado de Ariana Grande, Ethan Slater, finaliza o divórcio de Lilly Jay

De acordo com novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, a estrela da Broadway e sua namorada do ensino médio resolveram o divórcio e um juiz assinou na quinta-feira.

Os termos do acordo estão selados, já que todos os divórcios ocorrem no estado de NY.

Ethan e Lilly, que cresceram juntos em Maryland, começaram a namorar em 2012… depois se mudaram para Nova York em 2014 – onde ES perseguiu seu sonho teatral. Na verdade, Lilly caminhou no tapete vermelho do Tony Awards 2018 com Ethan – onde foi indicado por seu trabalho como Bob Esponja Calça Quadrada na adaptação musical do desenho animado da Nickelodeon.