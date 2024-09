O novato Jayden Daniels lidera os Commanders sobre os Bengals no MNF

CINCINNATI — Enquanto o safety reserva e membro da equipe especial de Washington, Jeremy Reaves, saía do barulhento vestiário visitante, com fones de ouvido cobrindo os ouvidos, ele apontou na direção do quarterback Jayden Daniels. Ele disse apenas duas palavras.

“Ele é diferente”, disse Reaves.

O defensive tackle Jon Allen foi mais direto.

“Ele é a resposta”, disse Allen.

Ninguém naquele vestiário discordaria. Não depois de uma noite em que ele completou 21 de 23 passes para 254 jardas e dois touchdowns em uma vitória de 38-33 sobre o Bengals. Não depois que ele entregou um passe para touchdown de 27 jardas que decidiu o jogo para o recebedor Terry McLaurin — enquanto era esmagado por um defensor em blitz.

“Acho que ele cresceu esta noite”, disse McLaurin. “Estou muito animado por ele porque agora, como um novato, quando você vê esses lançamentos, você ganha mais confiança. E acho que a confiança dele está indo às alturas agora.”

Washington (2-1) venceu duas seguidas — e marcou em 14 drives consecutivos que não terminaram em um ajoelhamento — indo para o jogo de domingo no Arizona. Os Commanders receberam um choque no início da temporada por causa do jogo de Daniels. Em três jogos, ele completou 80,3 por cento de seus passes, com média de 6,2 jardas aéreas por tentativa. Ele lançou para 662 jardas e dois touchdowns sem interceptações.

“Ele continua crescendo no trabalho”, disse o técnico do Washington, Dan Quinn.

E, nos últimos dois jogos, ele liderou um drive de field goal vencedor e lançou um passe para touchdown em sua posse completa final na segunda-feira à noite. É por isso que os jogadores não têm sido tímidos em seus elogios a Daniels desde que começaram a treinar com ele na primavera.

A confiança deles nele só aumentou.

“A única palavra que realmente posso dizer é esperança”, disse o armador Sam Cosmi quando perguntado sobre o que há de diferente em Daniels em comparação com aqueles com quem ele jogou nas quatro temporadas anteriores. “Eu acredito. Nós acreditamos.”

Daniels não se intimidou quando o relógio do jogo estava acabando, gesticulando para a lateral para marcar a jogada. A maneira como ele lidou com a situação — sem entrar em pânico — repercutiu entre os companheiros de equipe.

“É chocante como ele está composto, mas não é”, disse o armador do Washington Nick Allegretti. “É só que a situação é o que é. O que eu vou fazer? Entrar em pânico e estragar tudo. Ele não é assim. Ele só a situação é o que é. Coloque 11 em um huddle. Vamos chamar uma jogada.

“Ele é o mais composto de um novato que já vi e está na posição mais difícil do futebol. Se esse cara está estressado, todos os outros ficam tensos. Então ele pode não estar fazendo isso de propósito, mas sua compostura compõe todo o ataque.”

Daniels foi solicitado a converter três quartas descidas: duas com o braço e uma com as pernas. Ele teve sucesso em todas as vezes. Um passe de quarta e 2 para o recebedor novato Luke McCaffrey ganhou 30 jardas e preparou o primeiro touchdown. Uma corrida de quarta e 1 no início do quarto período levou a um field goal.

Mas o golpe de misericórdia foi um passe de quarta para quatro da linha de 39 jardas do Bengals para o tight end Zach Ertz com 4 minutos e 26 segundos restantes no jogo com Washington liderando por apenas cinco. Foi para nove jardas.

“É uma benção que a comissão técnica tenha fé em mim para ir lá e fazer uma jogada em um momento crítico”, disse Daniels. “Mas isso é apenas um testamento não só para mim, mas para todo o ataque.”

Então ele entregou talvez seu primeiro momento marcante. Três jogadas depois, enfrentando um blitz total com um defensor prestes a acertá-lo, Daniels desferiu um arremesso perfeito que viajou 45 jardas no ar e se acomodou nos braços de McLaurin para um touchdown de 27 jardas.

McLaurin disse ao coordenador ofensivo Kliff Kingsbury que queria a bola naquela jogada. Daniels entregou.

“Quando mais precisávamos, Jayden fez um ótimo trabalho ao receber um golpe”, disse McLaurin, que também pegou um passe de 55 jardas no início do jogo, levando a outro touchdown. “Esses são grandes lançamentos para um novato fazer.”

Mas, com todos os grandes lançamentos, Daniels pode ter que figurativamente lutar com um companheiro de equipe para conseguir sua primeira bola de touchdown. Isso porque ela foi para o tackle reserva Trent Scott, que pegou um passe para touchdown de uma jarda no terceiro quarto.

“Eu gostaria de serrar (a bola) no meio”, disse Scott. “Eu estava nervoso pra caramba, ‘Só não deixe a bola cair.'”

Por mais que seus companheiros de equipe não estejam chocados — Allen disse que é o que ele vê “todos os dias nos treinos” — Daniels ficou surpreso.

“Sim, porque obviamente é algo novo para mim”, ele disse. “Mas também só de saber o aspecto que continuo a colocar no trabalho e o que é feito no escuro sempre virá à tona.”