O novo emprego de Tom Brady ainda não o ajuda a ficar mais rico que Gisele Bündchen

Tom Brady continua sendo uma figura proeminente na NFL mundo, apesar de ter se aposentado do jogo há alguns anos.

Depois de tirar um tempo de folga, Brady está de volta aos holofotes graças ao seu contrato no valor de US$ 375 milhões por 10 anos para se tornar o principal comentarista da Fox Sports.

Ele chamou seu primeiro jogo ao lado Kevin Burkhardt no início da temporada, recebendo críticas mistas por seu desempenho durante o jogo entre Cleveland Browns e Dallas Cowboys.

No entanto, ele mostrou uma melhora marcante durante seu próximo jogo, com Brady definido para ser uma grande parte da NFL no futuro próximo.

Patrimônio líquido de Brady comparado ao da ex Gisele Bundchen

Contrato de Brady lhe renderá US$ 1,7 milhão por jogo, o que o tornaria um dos quarterbacks mais ricos da liga, mas como isso se compara a patrimônio líquido da ex Gisele Bündchen é de US$ 400 milhões?

Enquanto um quarterback, Brady começou ganhando apenas US$ 866.000 em três anos após ser convocado pelo New England Patriots em 2000.

Após vencer o Super Bowl, os Patriots o recompensaram com um novo contrato no valor de US$ 29,6 milhões. A partir daí Brady era regularmente um dos jogadores mais bem pagos da NFL e, depois de levar para casa US$ 15 milhões em seu último ano, seu patrimônio líquido, incluindo patrocínios, ficou em torno de US$ 330 milhões.

Junto com seus outros empreendimentos, seu patrimônio líquido gira em torno de US$ 300 a US$ 350 milhões.

Quanto a Gisele, ela ganhou mais de US$ 500 milhões graças ao seu trabalho com moda de 2000 a 2022. Ela começou sua carreira com um contrato de US$ 25 milhões da revista Playboy e foi a modelo mais bem paga do mundo de 2012 a 2017.

Durante sua carreira, ela trabalhou com grandes marcas de moda como Ralph Lauren, Michael Kors, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferre, Valentino e Versace, e foi destaque regular em revistas de moda importantes como a Vogue.

Ela também apareceu em alguns filmes e programas de TV, incluindo um pequeno papel em ‘O Diabo Veste Prada’.