O padrão de serviço incrivelmente rígido de Caroline Wozniacki não é segredo — e funciona

NOVA YORK — No US Open no sábado, Caroline Wozniacki subiu até a linha de base para seu jogo de serviço de abertura. Então ela fez o que quase sempre faz.

No primeiro ponto de sua partida com Jessika Ponchet, Wozniacki sacou “larga” para o forehand de sua oponente. Nos dois pontos seguintes, ela mirou os saques na linha central, ou o “T”. No quarto ponto, ela foi larga na quadra de ad. Larga, T, T, larga.

É um padrão que Wozniacki, notavelmente, vem repetindo com muito pouco desvio por vários anos. Quando seu primeiro serviço erra o alvo pretendido, é menos rígido — ela pode mudar a direção do serviço então — mas no primeiro serviço, para os primeiros quatro pontos de cada jogo, o padrão é frequentemente o mesmo.

Se um jogo vai além de quatro pontos, Wozniacki muda para algo aparentemente mais aleatório. De acordo com a análise do TennisAbstract.com em 2019, ela se mantém fiel aos seus planos cerca de 80% das vezes.

Contra Nao Hibino no Round 1 em Nova York na terça-feira, Wozniacki fez apenas uma mudança em sua rotina no primeiro set, mirando no corpo no segundo ponto em 4-0. No segundo set, ela fez apenas duas trocas claras. Hibino, que nunca havia jogado com Wozniacki antes, foi esmagada por 6-0, 6-1.

Na segunda rodada, contra Renata Zarazua, ela fez apenas duas mudanças claras no primeiro set. Contra Ponchet na rodada 3, ela fez apenas quatro desvios no primeiro set. No jogo de abertura do segundo, ela mudou seu padrão completamente, para T-wide-wide-T, mas logo retornou ao plano, com apenas uma exceção.

Em Wimbledon este ano, foi praticamente a mesma história. Em sua vitória na primeira rodada sobre Alycia Parks, Wozniacki foi para fora-TT-para fora nos primeiros quatro pontos todas as vezes no primeiro set. Contra Leylah Fernandez na segunda rodada, ela mudou apenas uma vez no primeiro set. Houve mais mudanças no segundo e terceiro sets, mas mesmo assim, ela manteve o modelo nos primeiros quatro pontos 28 vezes em 40. Em seus 15 games de serviço, seu primeiro serviço foi direcionado para fora 14 vezes.

Talvez Elena Rybakina tenha entendido a mensagem na Rodada 3, quando venceu Wozniacki por 6-0, 6-1. Superada no primeiro set quando desviou quatro vezes, a ex-número 1 do mundo mudou as coisas muito mais no segundo, mas não ajudou.

Em uma era em que dados abrangentes estão prontamente disponíveis, os padrões de Wozniacki são facilmente descobertos por seus oponentes e especialmente por seus treinadores. A jogadora de 34 anos recusou pedidos da ESPN para discutir seu pensamento, mas ela não parece estar preocupada que os jogadores possam saber onde ela vai sacar. Em três partidas até agora aqui neste ano, ela perdeu apenas 12 games.

Chegando à quarta rodada pelo segundo ano consecutivo, Wozniacki enfrenta Anna Kalinskaya, a 15ª cabeça de chave, ou a 22ª, Beatriz Haddad Maia, e parece estar guardando sua melhor forma para os Grand Slams.

Wozniacki venceu o título do Aberto da Austrália de 2018 e foi o número 1 do mundo em 2010 e 2011. Greg Wood/AFP/Getty Images

Muitos dos que treinaram contra Wozniacki conhecem o padrão ou pelo menos parte dele. Mike James, um renomado analista de dados do tour, disse que acha que a maioria dos principais treinadores do WTA Tour já deve saber.

“Hoje em dia, você tem tantas maneiras diferentes de encontrar os padrões de saque”, ele disse. “Há muitas empresas privadas que estão fornecendo análises, além de analistas que estão usando os dados do WTA/ATP Grand Slam. Qualquer um hoje em dia deveria estar fazendo sua lição de casa sobre padrões de saque.”

É crédito de Wozniacki, então, que ela tenha sido tão bem-sucedida, mesmo quando suas intenções são tão claras. James, que trabalhou anteriormente com Iga Swiatek e que tem ajudado Coco Gauff e Victoria Azarenka no US Open, diz que isso se deve em parte porque a direção não é a única coisa em que um retornador precisa se concentrar.

“Muitas vezes os jogadores recorrem ao que é confortável quando estão desconfortáveis, por isso posso entender [why Wozniacki does what she does]”, ele disse. “Se é confortável o suficiente, onde eles estão ganhando o suficiente, então por que mudar? Tudo se resume à qualidade da bola. Se a qualidade da bola e a precisão estiverem lá, então continue fazendo isso.”

Wozniacki retornou ao esporte em 2023 após três anos fora, durante os quais teve dois filhos. Ela foi a número 1 do mundo no ranking de fim de ano por dois anos consecutivos, em 2010 e 2011, e ganhou 30 títulos no total, incluindo o Aberto da Austrália em 2018. Mesmo assim, em uma final épica de três sets com Simona Halep, ela seguiu amplamente o padrão.

À primeira vista, saber onde um oponente provavelmente sacará deve ser uma grande vantagem para o recebedor. Mas talvez seja apenas pragmatismo da parte de Wozniacki. O saque nunca foi a parte mais forte do seu jogo, então se aderir a um padrão é o que a deixa confortável, então tudo bem. Com seu movimento excepcional e backhand brilhante, ela se apoia para ganhar o ponto de qualquer maneira.

Por que um jogador não mudaria um padrão óbvio?[Because] eles são realmente bons nisso e confiam nisso”, disse Craig O’Shannessy, um coach de estratégia e analista da ATPTour.com. “Quando as coisas ficam tensas e nervosas, eles sabem que podem fazer aquele saque.”

O’Shannessy usa oito filtros para detalhar o que os jogadores fazem quando vão sacar, incluindo o que o adversário acha que eles vão fazer, onde o sacador quer que a bola volte, qual é o placar e em que condições a partida está sendo disputada.

“Às vezes, você pode até dizer ao oponente, estou sacando aberto, porque é meu padrão de maior porcentagem ou padrão favorito”, ele disse. “Se você tiver muitos desses filtros pendendo para o seu lado, isso ajuda você e não importa o que eles saibam.”

E mesmo quando um jogador sabe para onde a bola provavelmente irá, isso não é garantia de sucesso. “A última coisa que você quer é que um jogador se vire e diga, ei, você me disse que ele ia sacar ali”, ele acrescentou.

“A maneira como eu apresentaria isso é dizer: ‘É aqui que ele quer ir.’ Eu treinei um jogador aqui em Ashe contra Roger Federer. Eu disse a ele: ‘Ele gosta de ir para o lado, procure por isso para o lado.’ Primeiro ponto da partida, Fed vai direto para o centro e o cara olha para mim e fica lá [with his arms wide open] por cerca de cinco segundos. A partida acabou na cabeça dele ali mesmo.”