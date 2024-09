O ponteiro do mouse não muda para cursor de mão ou de texto no macOS

Principais conclusões Muitos usuários do macOS, especialmente no Sonoma, enfrentam problemas em que o ponteiro do mouse não muda para uma mão ou cursor de texto sobre links, texto ou itens clicáveis, dificultando tarefas básicas.

As causas comuns incluem bugs do macOS, problemas de foco de janela, problemas com vários monitores e conflitos com aplicativos de terceiros, como Bartender ou BetterMouse.

Soluções simples incluem habilitar o Stage Manager, desabilitar ou desinstalar aplicativos problemáticos, ajustar as configurações de exibição, reiniciar o Finder ou o Safari ou até mesmo reinstalar o macOS Sonoma.

Muitos usuários do macOS, especialmente aqueles no macOS Sonoma, encontraram um problema frustrante em que o ponteiro do mouse não muda para uma mão ou cursor de texto ao passar o mouse sobre links, texto ou itens clicáveis. Esse problema pode interferir em tarefas básicas, como navegar em sites, redimensionar janelas ou interagir com diferentes aplicativos, tornando a experiência do usuário menos suave e intuitiva.

Neste guia, exploraremos as causas por trás desse problema e forneceremos soluções simples, passo a passo, para ajudar você a corrigir o problema do ponteiro do mouse no macOS. Seja o problema decorrente de um bug de software, problemas de foco da janela ou conflitos com aplicativos de terceiros, essas soluções devem ajudar a restaurar o comportamento do cursor do seu Mac ao normal.

Por que o ponteiro do mouse não muda no macOS?

Esse problema de ponteiro do mouse no macOS geralmente aparece quando você passa o mouse sobre links, texto ou objetos onde o cursor deveria mudar para uma mão ou ícone de seleção de texto, mas, em vez disso, ele permanece como a seta padrão. Esse problema é mais comumente relatado por usuários do macOS Sonoma (14.2 e posterior), mas pode ocorrer em outras versões do macOS também.

O problema geralmente ocorre quando:

Passar o mouse sobre links em navegadores como Safari, Chrome ou Edge.

Tentando redimensionar as janelas do aplicativo.

Usando vários monitores ou monitores externos.

Causas comuns do problema do ponteiro do mouse

Há vários motivos potenciais pelos quais o ponteiro do mouse não muda para uma mão ou cursor de texto no macOS. Vamos dar uma olhada nas causas mais comuns:

1. Bug do macOS em Sonoma

Este problema parece ser um bug introduzido com o macOS Sonoma 14.2 e persiste em versões posteriores. Ele afeta principalmente a maneira como o macOS lida com alterações de ponteiro, especialmente ao alternar entre aplicativos ou interagir com navegadores. Este bug foi relatado por muitos usuários e parece piorar quando vários monitores são usados.

2. Foco da janela e comportamento do Finder

Em alguns casos, o macOS falha em reconhecer qual janela está ativa. Mesmo que você clique em uma janela, ela nem sempre é registrada como “em foco”, fazendo com que o ponteiro do mouse não mude para a mão correta ou cursor de texto. Esse problema de foco geralmente está relacionado ao comportamento do Finder ou à troca de aplicativos.

3. Problemas de configuração de vários monitores

Para usuários que utilizam monitores externos, a incompatibilidade nas taxas de atualização entre a tela ProMotion do MacBook (120 Hz) e os monitores externos (geralmente 60 Hz) pode causar problemas no cursor. O macOS tem dificuldade para se ajustar às diferentes taxas de atualização, o que pode levar a erros do ponteiro do mouse ao redimensionar janelas ou passar o mouse sobre links.

4. Conflitos de software de terceiros

Alguns aplicativos de terceiros como Barman, MelhorMouseou Opções Logitech foram identificados como gatilhos potenciais para esse problema. Esses aplicativos, especialmente quando controlam ou gerenciam o comportamento do mouse, podem interferir na forma como o macOS lida com as alterações do ponteiro, tornando o problema mais frequente ou perceptível.

Solução de problemas: o ponteiro do mouse não muda para cursor de mão ou de texto no macOS

Aqui estão algumas soluções simples que ajudaram muitos usuários do macOS a resolver o problema do ponteiro do mouse. Essas correções abordam tanto o bug conhecido do macOS Sonoma quanto problemas causados ​​por aplicativos de terceiros ou configurações de vários monitores.

1. Habilitar o Stage Manager

Muitos usuários descobriram que ativar o Stage Manager ajuda a corrigir o problema do ponteiro do mouse. O Stage Manager melhora a forma como o macOS lida com janelas de aplicativos, o que parece estabilizar o comportamento do cursor.

Clique no menu Apple no canto superior esquerdo e selecione Configurações do sistema .

. Vá para Desktop e Dock na barra lateral.

na barra lateral. Role para baixo até Gerente de Palco e alterne-o Sobre.

Habilitar o Stage Manager pode impedir que o problema ocorra, principalmente ao alternar entre aplicativos.

2. Desabilite ou desinstale aplicativos problemáticos

Aplicativos de terceiros como Barman, MelhorMousee até mesmo alguns softwares da Logitech foram relatados como causadores de problemas de cursor. Desabilitar ou desinstalar esses aplicativos pode ajudar.

Abrir Aplicações no Finder.

no Finder. Localize o aplicativo problemático (por exemplo, Bartender ou BetterMouse).

Arraste o aplicativo para o Lixo ou desabilite-o temporariamente em suas configurações.

Como alternativa, mude para um aplicativo mais compatível, como Opções Logi+ se você estiver usando um mouse Logitech.

3. Ajuste as configurações de exibição para monitores externos

Se você estiver usando monitores externos com taxas de atualização diferentes, ajustar o display interno para 60 Hz pode resolver o problema do cursor. Isso reduz a confusão que o macOS experimenta com taxas de atualização mistas.

Vá para Configurações do sistema > Exibe .

> . Selecione a tela interna do seu MacBook.

Defina o Taxa de atualização para 60 Hz em vez de 120 Hz.

Isso deve melhorar o comportamento do cursor, principalmente ao alternar entre monitores.

4. Reinicie o Finder ou o Safari

Se o problema for específico de um aplicativo específico, como Safari ou Finder, reiniciar esses aplicativos pode fornecer uma solução temporária.

Imprensa Comando + Opção + Escape para abrir o menu Forçar Encerramento.

para abrir o menu Forçar Encerramento. Selecione Localizador e clique Relançar .

e clique . Feche o Safari completamente e depois abra-o novamente.

Essa correção é temporária, mas geralmente ajuda a curto prazo.

5. Reinstale o macOS Sonoma

Se nenhuma das correções acima funcionar, você pode tentar reinstalar o macOS. Isso não apagará seus dados, mas atualizará seu sistema e potencialmente removerá quaisquer problemas subjacentes.

Reinicie o seu Mac e segure Comando + R durante a inicialização para entrar no Modo de Recuperação.

durante a inicialização para entrar no Modo de Recuperação. Escolher Reinstale o macOS e siga as instruções.

Muitos usuários relatam que uma nova reinstalação corrige o problema, pelo menos por um tempo.

Problema com o ponteiro do mouse no macOS: como corrigir o cursor que não muda para mão ou texto

Se as correções simples não resolveram o problema do ponteiro do mouse, aqui estão algumas soluções mais avançadas que podem ajudar. Essas opções envolvem relatar o problema à Apple ou, em alguns casos, fazer downgrade da sua versão do macOS.

1. Envie um relatório de bug para a Apple

Se você ainda estiver enfrentando problemas, é uma boa ideia relatar o problema à Apple para que eles possam trabalhar em uma correção de longo prazo. A Apple regularmente lança atualizações que corrigem bugs relatados por usuários, e fornecer feedback detalhado pode ajudar a agilizar o processo.

Imprensa Comando + Espaço para abrir o Spotlight e digitar Assistente de Feedback .



para abrir o Spotlight e digitar . Abra o Assistente de Feedback aplicativo.

aplicativo. Entre com seu ID Apple.

Clique no Novo Relatório botão (ou pressione Command + N).

botão (ou pressione Command + N). Escolher Mac OS e selecione o Localizador ou seção de aplicativo relevante.

e selecione o ou seção de aplicativo relevante. Forneça uma descrição detalhada do problema e anexe capturas de tela ou gravações de tela, se possível.

Registrar um relatório de bug garante que os engenheiros da Apple estejam cientes do problema e possam fornecer uma solução em futuras atualizações do macOS.

2. Faça downgrade para o macOS Ventura

Para alguns usuários, a melhor solução foi fazer o downgrade do macOS Sonoma para o macOS Ventura. Essa é uma medida mais drástica, mas o Ventura não tem os mesmos problemas de ponteiro do mouse que estão afetando os usuários do Sonoma.

Faça backup dos seus dados usando o Time Machine ou uma unidade externa.

usando o Time Machine ou uma unidade externa. Baixe o Instalador do macOS Ventura no site da Apple ou na App Store.

no site da Apple ou na App Store. Criar um instalador inicializável usando uma unidade USB.

usando uma unidade USB. Reinicie o seu Mac e segure Opção durante a inicialização.

durante a inicialização. Selecione o instalador inicializável e siga as instruções para reinstalar o macOS Ventura.

Após o downgrade, seu Mac não deverá mais apresentar o problema do ponteiro do mouse, mas você perderá o acesso a alguns recursos mais recentes introduzidos no macOS Sonoma.

Conclusão

O problema do ponteiro do mouse no macOS pode ser frustrante, mas com as soluções descritas neste guia, você deve conseguir restaurar o comportamento normal do cursor. Seja o problema causado por um bug do macOS, monitores externos ou aplicativos de terceiros, tentar essas correções pode evitar que você tenha que lidar com frustrações diárias.

Se soluções simples como habilitar o Stage Manager ou desinstalar apps problemáticos não funcionarem, etapas mais avançadas como registrar um relatório de bug ou fazer downgrade para o macOS Ventura podem ser necessárias. Como sempre, mantenha seu sistema atualizado, pois a Apple regularmente lança patches que podem ajudar a resolver esses tipos de problemas.

