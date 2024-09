O primeiro show de Sid Wilson após queimaduras foi doloroso, arriscado… e valeu totalmente a pena!

Sid Wilson O primeiro show de volta com o Slipknot apenas uma semana e meia depois de sofrer queimaduras graves por todo o corpo – o que deixou o pobre cara acamado – foi doloroso e assustador… mas também arrasou, ele disse ao TMZ!

Como informamos anteriormente… o DJ e tecladista queimou gravemente o rosto e os braços quando uma pilha queimada explodiu em um acidente em sua casa em Iowa… mas ele deixou claro desde o início que estava determinado a não deixar sua condição atrapalhar a turnê com a icônica banda de heavy metal.

E foi exatamente isso que Sid fez… explicando ao TMZ que seu primeiro show de volta foi super desconfortável fisicamente e mentalmente desgastante… mas graças à sua determinação – e ao seu parceiro Kelly Osbourne agindo como sua enfermeira particular – SW voltou a girar no fim de semana.

Seus médicos não estão entusiasmados por ele estar em turnê… mas SW nos diz que ele está levando os riscos a sério e fazendo mais do que o necessário para se proteger… aplicando o dobro de pomada e trocando os curativos com mais frequência do que o necessário.