O QB Daniel Jones dos Giants precisa encontrar um equilíbrio entre a segurança da bola e as jogadas de splash

EAST RUTHERFORD, NJ — Houve uma jogada que Daniel Jones fez em sua primeira partida como titular na carreira que convenceu o New York Giants, e a maioria de seus fãs, de que este seria seu próximo grande quarterback. Aconteceu no terceiro quarto de uma emocionante vitória de virada na Semana 3 sobre o Tampa Bay Buccaneers na temporada de 2019.

Jones, a escolha geral nº 6 no início daquele ano, estava sob pressão na ponta à sua direita. Ele deslizou sem esforço no bolso à sua esquerda, examinou o campo e disparou uma bomba fora da plataforma em seu corpo a 42,5 jardas no ar. Foi um arremesso tão difícil que tinha apenas 37% de chance de conclusão, de acordo com o NFL Next Gen Stats.

Mas esse arremesso em particular foi uma coisa linda, com a bola voando da marca de hash esquerda bem no fundo do campo para a marca de hash direita, sobre o safety Mike Edwards e para longe do cornerback Vernon Hargreaves III. Ela caiu nas mãos do recebedor novato Darius Slayton em passo largo para um ganho de 46 jardas de cair o queixo, logo antes da end zone.

Os Giants marcariam momentos depois em um passe para touchdown de Jones para Sterling Shepard. Mas é esse passe para Slayton que ainda ressoa pouco mais de cinco anos depois, não por causa de sua importância naquele jogo, mas porque, surpreendentemente, não faz mais parte do arsenal de Jones. Ele teve 35 conclusões em janela apertada em 12 partidas como novato. Esse número diminuiu em todas as temporadas desde então.

Aquela versão anterior de Jones desapareceu. O novato jovem e promissor que lançou a bola para o campo com regularidade e pouca consideração pelas repercussões — lançando 24 passes para touchdown em sua temporada de novato e nada perto disso em nenhum ano desde então, o máximo sendo 15 em 2022 — mal existe mais, aparecendo apenas nas ocasiões mais raras, como na Semana 2 do ano passado contra os Cardinals, quando ele abriu e arejou em várias ocasiões para o rápido Jalin Hyatt enquanto os Giants se recuperavam para uma vitória de 31-28.

A hora parece estar ficando tarde para Jones e os Giants. Ele está em sua sexta temporada como titular e precisa encontrar o equilíbrio certo entre aquele pistoleiro do ano de novato e sua forma atual mais conservadora. As próximas semanas, começando com o jogo de quinta-feira com o rival da NFC East, Dallas Cowboys (20h15 ET, Prime Video), são todas sobre descobrir para onde foi aquele quarterback que passou a bola para Slayton em Tampa Bay — e se ele pode ressurgir.

ESTE DANIEL JONES é maior, mais forte que a versão de 2019 — mas tem mais calos. Ele não é nem de longe tão agressivo quanto seu eu mais jovem.

“Ainda está no DJ e acho que há momentos em que você ainda vê lampejos disso”, disse Slayton. “Mas passamos dois anos de [Giants coaches] tentando apenas jogar na defesa e [the offense] não cometa erros.”

Daniel Jones sobre as perspectivas para esta temporada: "Joguei mais, vi mais, estudei e melhorei."

Jones teve uma média de 7,8 jardas aéreas por tentativa como novato no ataque do técnico Pat Shurmur. Isso caiu para 6,7 ​​jardas aéreas por tentativa de 2020 até agora. Mesmo em sua melhor temporada em 2022, Jones estava em 6,0 jardas aéreas por tentativa, 33º entre 33 quarterbacks qualificados. Ele está em 6,2 nesta temporada.

As perdas de bola certamente diminuíram (1,8 por jogo em suas duas primeiras temporadas profissionais para 0,9 por jogo desde então) como resultado — mas também as jogadas espetaculares.

“Você não quer perder essa mentalidade de pistoleiro”, disse Jones. “Acho que você quer entender quando essas oportunidades estão lá e quando aproveitá-las. E você está sempre tentando equilibrar isso.”

O futuro de Jones é incerto. Os Giants deixaram isso bem claro nesta offseason quando tentaram negociar no draft por seu substituto.

“Este é o ano de Daniel”, disse o gerente geral Joe Schoen no “Hard Knocks” neste verão. “O plano desde o início era [to] dê a ele alguns anos. Ele é o nosso cara pelos próximos 10 anos? Ou precisamos mudar de ideia e encontrar outra pessoa?”

Jones lutou na abertura, mas se recuperou com duas performances fortes contra o Washington Commanders e o Cleveland Browns. Seu QBR em três semanas é 52,7, o que o coloca em 16º lugar entre 31 quarterbacks qualificados. Ele não tentou um passe de mais de 20 jardas aéreas na abertura, e está em 1 de 8 nesta temporada para 28 jardas. Essa conclusão foi quando o recebedor novato Malik Nabers arrancou a bola das mãos e da cabeça de um cornerback do Browns na Semana 3.

Agora é hora de testar onde eles estão contra o time do Dallas Cowboys, que os derrotou por 40 a 0 no ano passado na Semana 1 no MetLife Stadium.

“Joguei mais, vi mais, estudei e melhorei”, disse Jones. “Obviamente, não foi ótimo da última vez, mas estamos confiantes, é um novo time. Somos um novo time, eles são um novo time, e estamos animados com a oportunidade.”

OS GIGANTES DEMITIDOS Shurmur e o substituiu em 2020 por Joe Judge, que trouxe o ex-técnico do Cowboys Jason Garrett para ser seu coordenador. Isso durou até Garrett ser demitido no meio da temporada de 2021, substituído pelo ex-técnico do Browns Freddie Kitchens.

Eles terminaram um total de 10-23 nas temporadas de 2020 e 2021. O ataque e Jones lutaram. Esse regime tentou tanto se livrar dos turnovers de Jones que Slayton acreditou que isso causou danos irreparáveis.

“Todo dia alguém te diz: ‘Ei, não vire. Não vire, não vire, não vire'”, disse Slayton. “Você vai lá e tenta não virar a bola. … É como se eles estivessem tentando pregar uma certa maneira de jogar, você se conforma com isso. É natural.”

"Todo dia alguém te diz, 'Ei, não vire. Não vire, não vire, não vire'", diz Darius Slayton sobre Jones. "Você vai lá e tenta não virar a bola."

A agressividade de Jones pareceu mudar para o extremo oposto do espectro durante o mandato de Judge, quando ele se tornou superconservador. A pressão da prudência em sua psique não foi o único fator contribuinte.

O proprietário John Mara admitiu quando contratou o gerente geral Joe Schoen e o técnico Brian Daboll em 2022 que os Giants já tinham feito todo o possível para “ferrar esse garoto”. O garoto era Jones. A constante troca de treinadores, coordenadores ofensivos, emparelhando-o com uma linha ofensiva ruim e nenhum verdadeiro recebedor nº 1, Mara disse que os Giants tinham feito tudo.

Jones ficou em choque. Ele foi sacado 187 vezes desde que entrou na liga em 2019, o terceiro maior número nesse período. Quanto mais golpes ele leva, mais difícil fica ficar no pocket com confiança. Essa falta de confiança faz com que seus olhos caiam. Isso acelera suas leituras ou, pior, ele não as passa de jeito nenhum, mesmo quando há tempo. Ele se acomoda muito rápido para o checkdown. Tudo isso pode ser consequência da situação, de acordo com um treinador ofensivo familiarizado com Jones.

O FUTURO DE JONES É FUNDAMENTAL diretamente sobre como ele se sai nesta temporada. Ele deve receber US$ 30 milhões no ano que vem, mas os Giants podem sair do acordo com US$ 22 milhões administráveis ​​em dinheiro morto.

O contrato dele tem uma cláusula de escape razoável depois deste ano, só por precaução. Vai levar um resto milagroso da temporada para que os Giants queiram correr de volta… de novo.

Eles precisam ver Jones jogar melhor do que em 2022, o que lhe rendeu o acordo de quatro anos e US$ 160 milhões. Ele lançou 15 passes para touchdown e cinco interceptações naquele ano, enquanto corria para outras sete pontuações. Os Giants contrataram Jones com a intenção de que ele pudesse melhorar isso e se tornar um quarterback de calibre 5, com a esperança de que ele pudesse se transformar em um cara de mais de 30 touchdowns. É isso que o time precisa ver, ou alguma versão disso, para que ele seja a resposta de longo prazo como quarterback.

“O lado positivo é que acredito muito em nossa equipe e na ética de trabalho de Daniel e [Daboll and Jones’] relacionamento que continuará a crescer, e Daniel continuará a melhorar”, disse Schoen após contratar Jones. “Se ele estiver em seu nível agora, estou realmente animado sobre qual será seu teto.”

A percepção de Jones na liga parece significativamente diferente de uma visão melhorada.

“Talvez um titular de ponte”, disse um gerente geral da NFL sobre seu valor como um agente livre se os Giants o cortassem após a temporada. “É uma situação provavelmente em que ele está competindo para começar.”

Os US$ 30 milhões que ele deve receber na próxima temporada são uma “pechincha relativa” se ele for um titular de qualidade, disse o executivo. Isso torna a escolha de um quarterback e a manutenção de Jones uma possibilidade.

“Eles não eram tímidos em relação à elaboração [a quarterback to compete with Jones] este ano”, disse o executivo. “Então por que isso mudaria?”

Provavelmente não, contanto que Jones continuasse jogando bem. Os Giants insistem que sua confiança não é um problema. O quarterback disse o mesmo. Os resultados das últimas duas semanas na estrada contra Washington e Cleveland parecem respaldar sua crença.

Daboll falou na semana passada sobre um estudo que ele encomendou de sua equipe de análise sobre lançar a bola a mais de 20 jardas no campo. Os times vencedores fizeram isso 3,5 vezes por jogo no início desta temporada, eles concluíram. Os Giants lançaram quatro passes profundos contra os Commanders e quatro na semana passada contra os Browns após zero na Semana 1.

Talvez eles estejam indo na direção certa. Os Giants passaram toda a primavera e o verão dando ênfase em levar a bola para o campo. O quarterback deles está recebendo essa nova mensagem martelada na cabeça.

“Você sempre quer dar seus tiros quando os tem”, disse Jones. “Certamente estou procurando fazer isso quando puder.”

"Você não quer perder essa mentalidade de pistoleiro", diz Daniel Jones.

A reputação de Daboll é de guru de quarterback. Ele está comandando o ataque nesta temporada e agora tem três jogos como playcaller com Jones em seu currículo. Daboll está chamando as jogadas de “shot” e espera que seu quarterback as faça.

“Certamente, se ele tiver a aparência certa, acho que ele vai lançar”, disse Daboll.

Jones fez isso nas últimas duas semanas, mesmo que sem muito sucesso. Parte disso tem a ver com as defesas adversárias. Os Giants enfrentaram o sexto maior número de snaps de passe contra a defesa Cover 2, com 18,5%. A defesa Cover 2 protege o back end do campo com dois safeties profundos e implora ao quarterback para escolher rotas por baixo ou intermediárias.

Jones está olhando para o campo apenas para ver os safeties no fundo. Na Semana 1, ele entrou em pânico quando não estava lá, hesitou e mostrou muita indecisão. Daboll observou que após a Semana 2, Jones estava mais decisivo com suas leituras. Continua sendo um trabalho em andamento depois do que ele passou nos últimos cinco anos.

Tudo isso pode tornar muito mais difícil imaginar Jones recapturando a agressividade de seu eu novato de 2019. Ou até mesmo uma versão mais aprimorada em Nova York.

“Se você fosse para uma aula de direção e eles mostrassem apenas vídeos de acidentes de carro fatais”, disse um assistente da NFL, “você provavelmente também seria um motorista cauteloso”.