O QB do Texas Quinn Ewers (distensão abdominal) está fora contra o UTSA

O quarterback do Texas, Quinn Ewers, saiu do jogo dos Longhorns nº 2 contra a UTSA na noite de sábado devido a uma distensão abdominal, de acordo com o técnico Steve Sarkisian.

Ewers foi para o vestiário no segundo quarto e voltou para a linha lateral do Texas em roupas de rua antes do intervalo. Distensões musculares abdominais normalmente exigem um tempo de recuperação de várias semanas. O redshirt júnior lançou para 185 jardas em 14 de 16 passes com dois touchdowns e uma interceptação contra os Roadrunners.

O aclamado reserva Arch Manning substituiu Ewers com 12:19 restantes no segundo quarto. O antigo recruta cinco estrelas lançou um passe para touchdown de 19 jardas para DeAndre Moore Jr. em seu primeiro snap e então marcou seu primeiro touchdown terrestre da carreira em uma corrida de 67 jardas em seu próximo drive.

Ewers entrou no fim de semana como o favorito consensual para ganhar o Troféu Heisman, listado em 5-1 na ESPN BET após lançar para 246 jardas e três touchdowns em uma derrota do No. 10 Michigan no último sábado. Suas probabilidades aumentaram para 15-1 na noite de sábado após a lesão, enquanto as probabilidades de Manning no Heisman mudaram drasticamente, encurtando de 150-1 para 22-1 na ESPN BET.

O quarterback de Miami, Cam Ward, surgiu como o favorito consensual para ganhar o Heisman Trophy no sábado nas casas de apostas. Ward foi listado em 5-1 na ESPN BET na noite de sábado.

Ewers ficou de fora de dois jogos na temporada de 2023 por causa de uma lesão no ombro direito e ficou de fora de três jogos em 2022 após sofrer uma entorse grave na articulação SC.