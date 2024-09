O QB dos Eagles, Jalen Hurts, revela noivado com a namorada da faculdade

O quarterback do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, teve uma semana agitada.

Depois de jogar a primeira partida da NFL na América do Sul durante a Semana 1 contra o Green Bay Packers, Hurts revelou à Essence que fez o pedido ao seu namorado da faculdade, Bry Burrows.

O cenário do noivado incluiu pétalas de rosas, velas e um violinista.

“Eu sabia há muito tempo”, disse Hurts. “Quer dizer, até este ponto da minha vida, esse é um sentimento insubstituível. Acho que foi isso que nos permitiu chegar onde estamos agora.”

Os fãs especularam que o casal estava noivo depois que Burrows cumprimentou o quarterback antes do jogo Eagles-Packers com um diamante enrolado em seu dedo anelar.

O casal começou a namorar na faculdade, quando Hurts era o quarterback do Alabama Crimson Tide. Tanto Hurts quanto Burrows são membros do Divine Nine, fraternidades e irmandades de letras gregas negras que fazem parte do National Pan-Hellenic Council. Hurts é membro do Omega Psi Phi, enquanto Burrows é Alpha Kappa Alpha.

Hurts e Burrows tornaram público seu relacionamento em 2023, ano em que Hurts e os Eagles venceram o jogo do campeonato da NFC e avançaram para o Super Bowl LVII.

Hurts está em sua quinta temporada com os Eagles. Ele terminou a temporada de 2023 com 3.858 jardas de passe e 23 touchdowns, o recorde da carreira.