O QB Jacoby Brissett dos Patriots continuará sendo titular, diz Jerod Mayo

FOXBOROUGH, Massachusetts — O técnico do New England Patriots, Jerod Mayo, disse na sexta-feira que Jacoby Brissett continua sendo o quarterback titular do time, elogiando sua resistência, apesar de uma série de falhas na proteção na derrota de quinta-feira por 24 a 3 para o New York Jets.

A declaração de Mayo veio um dia depois de ele ter inserido o novato Drake Maye, a terceira escolha geral do draft, no jogo no final do quarto período para que ele pudesse vivenciar sua primeira ação na temporada regular.

“Jacoby é nosso quarterback até que eu diga que ele não é o quarterback”, disse Mayo na manhã de sexta-feira. “Achei que ele mostrou muita resistência, muita coragem.”

Brissett, que terminou 12 de 18 para 98 jardas, foi sacado cinco vezes e os estatísticos do jogo registraram que ele foi atingido 15 vezes enquanto os Jets se voltaram para uma abordagem pesada de blitz para explorar a linha ofensiva com poucos jogadores dos Patriots. Nos três primeiros jogos, ele está 42 de 69 para 368 jardas com um touchdown e nenhuma interceptação. Os Patriots estão 1-2.

Imediatamente após o jogo de quinta-feira, Mayo compartilhou sua filosofia de treinamento de que cada jogador está sempre competindo por sua vaga, e disse que planejava se reunir com a comissão técnica para discutir os planos do time para o quarterback.

Isso inclui o coordenador ofensivo Alex Van Pelt, que disse aos repórteres na sexta-feira que acredita que Maye se beneficiará mais por permanecer como reserva de Brissett neste momento.

“Eu ainda acho que é assistindo. Acho que ainda há muito a aprender, e é onde vou ficar nisso”, disse Van Pelt, acrescentando que está encorajado sobre o futuro de Maye. “Jacoby é nosso titular, como o técnico disse, até que isso mude, acho que temos que fazer tudo o que pudermos para deixar o titular pronto para vencer um jogo em [Sept. 29 in San Francisco].”

Em seu único drive, Maye acertou 4 de 8 para 22 jardas e ele adicionou duas corridas para 12 jardas. O drive começou na linha de 42 jardas dos Patriots e terminou com um sack após avançar para a linha de 7 jardas dos Jets.

“Sair do banco naquela época é sempre difícil, não importa a posição, mas especialmente a posição de quarterback e eu acho que ele se saiu bem e tentou fazer um drive”, disse Mayo, notando o atletismo de Maye e sua habilidade de fazer todos os lançamentos. “É algo para construir.”

Na prática, os Patriots têm dado a Maye 30% das repetições do primeiro time, de acordo com Mayo. O plano é manter essa abordagem.

“Agora, eu diria que ainda é o status quo. Eu disse antes — Jacoby ainda é nosso quarterback titular e temos que estar prontos para apoiá-lo, 11 caras lá no ataque. É todo mundo”, disse Mayo.