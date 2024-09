O QB Josh Allen do Bills esclarece a crítica percebida aos ex-companheiros de equipe

ORCHARD PARK, NY — O quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen, esclareceu na quarta-feira que seus comentários positivos recentes em relação aos seus atuais companheiros de equipe não foram críticas ou de alguma forma direcionados aos seus antigos companheiros de equipe.

Algumas coisas que Allen disse em sua entrevista coletiva após a vitória do time por 47 a 10 na Semana 3 sobre o Jacksonville Jaguars foram interpretadas por algumas pessoas online e em programas de entrevistas esportivos como uma referência a pessoas que costumavam estar no Bills, especificamente ao atual wide receiver do Houston Texans, Stefon Diggs.

Os comentários esclarecedores de Allen vieram em resposta a uma pergunta sobre o quão encorajador é ver o time adotar a filosofia de ataque “todo mundo come” este ano, que enfatiza que todos podem se envolver no ataque a qualquer momento e tem jogadores se concentrando em cada rota como se fossem alvos.

Quando perguntaram a ele a que ele estava se referindo, Allen disse: “Você sabe o que eu quero dizer. Você sabe o que eu quero dizer. Sejam ex-jogadores…”

Ele então foi questionado se com isso ele se referia especificamente a Diggs. “Sim, e de novo, eu amo 14, eu ainda amo. Mas todo mundo quer continuar fazendo dessa coisa uma coisa. Estamos tão focados no que está acontecendo dentro do nosso prédio e essa é a única coisa com a qual estamos nos importando agora.”

Os comentários iniciais de Allen que despertaram interesse foram em resposta a uma pergunta sobre o que seis jogadores do Bills pegando touchdowns contra os Jaguars mostram sobre seu ataque.

“Essa é a beleza disso quando os caras conseguem comprar isso e realmente entender, como se eu não tivesse a bola lançada quatro ou cinco vezes para mim em um jogo, mas uma ou duas vezes que eu tiver, terei oportunidades de estar na end zone”, disse Allen na segunda-feira à noite. “É uma coisa divertida e maravilhosa quando você tem um bando de caras que não se importam com as estatísticas, eles não se importam com os touchdowns.”

Diggs foi negociado dos Bills para os Texans em abril, junto com uma escolha de sexta rodada de 2024 (nº 189 no geral) e uma seleção de quinta rodada de 2025, com os Bills recebendo uma escolha de segunda rodada de 2025 (por meio do Minnesota Vikings).

O capitão do Bills por três vezes liderou o time em alvos e jardas recebidas em cada uma de suas quatro temporadas com o time. Chegando em 2024, Diggs foi responsável por 21% dos alvos da carreira de Allen, 11 pontos percentuais a mais que seu segundo jogador mais alto (Cole Beasley, 10%).

Dez jogadores pegaram passes na vitória do time sobre os Jaguars. Allen está indo para a melhor sequência estatística de três jogos em sua carreira.

Os Bills, com 3-0, viajarão para enfrentar o Baltimore Ravens na noite de domingo (20h20 horário do leste dos EUA, NBC), marcando a próxima fase do confronto entre as escolhas de primeira rodada do draft de 2018, Allen e Lamar Jackson.

“[Jackson has]