O QB novato Caleb Williams está entre os 8 capitães dos Bears

LAKE FOREST, Illinois — O Chicago Bears nomeou oito capitães para a temporada de 2024 na segunda-feira, incluindo o quarterback novato Caleb Williams.

O processo de seleção para capitães de equipe historicamente tem sido baseado na votação dos jogadores. A escolha geral nº 1 é o primeiro novato a ganhar a distinção desde que Matt Eberflus foi contratado em 2022 e acredita-se que seja o único jogador de primeiro ano na história da franquia a ser nomeado capitão de uma temporada inteira desde que a equipe começou oficialmente a nomear capitães em 2007.

A liderança de Williams tem sido um tópico quente durante a offseason depois que o antigo vencedor do Heisman Trophy substituiu o quarterback Justin Fields, que foi negociado com Pittsburgh em março. Sua habilidade de conquistar o vestiário desde que chegou em maio está entre os destaques de sua carreira inicial no Bears para o gerente geral Ryan Poles.

“É bem natural”, Poles observou sobre a liderança de Williams. “Não é forçado. Todos nós já estivemos em times antes, mas tem gente que entra nessas situações e se esforça demais. É tipo, cara, é estranho. É difícil aceitar isso. Então tem caras que conseguem navegar tão naturalmente porque são autênticos e é real, e é isso que ele fez. Então, além disso, assim como um jogador profissional, você tem que atuar, você tem que fazer algumas coisas que os caras gostam, OK, tem algo diferente em você. E então combine isso com uma boa naturalidade, apenas boas habilidades sociais, algumas coisas legais acontecem e então a liderança começa a florescer e é isso que você vê agora.”

Enquanto Williams está entre os mais jovens do elenco dos Bears a ser nomeado capitão, o tight end Marcedes Lewis, de 40 anos, é o mais velho dos oito jogadores a ganhar a honra. O wide receiver DJ Moore, o tight end Cole Kmet, os linebackers TJ Edwards e Tremaine Edmunds, o cornerback Jaylon Johnson e o safety Kevin Byard III também foram nomeados capitães do time.