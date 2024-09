O QB Tyler Van Dyke de Wisconsin sai do Alabama com lesão na perna

MADISON, Wisconsin — O quarterback titular do Wisconsin, Tyler Van Dyke, deixou o jogo de sábado contra o Alabama, número 4, com uma aparente lesão no joelho/perna direita após uma corrida no primeiro ataque.

Van Dyke, um transferido de Miami, correu por 5 jardas ao longo da linha lateral de Wisconsin quando seu joelho direito pareceu ceder. O veterano não colocou peso algum na perna quando entrou na tenda de lesões de Wisconsin e então foi levado para o vestiário, visivelmente chateado e segurando a cabeça entre as mãos.

Van Dyke, de 1,93 m e 102 kg, sofreu uma rara lesão no joelho direito no ano passado contra a Carolina do Norte, mas retornou para Miami no final da temporada. O Novato do Ano da ACC de 2021 perdeu partes de seis jogos por causa de lesão em Miami em 2022. Van Dyke teve 406 jardas de passe com um touchdown e nenhuma interceptação em uma taxa de conclusão de 60,3% em suas duas primeiras partidas em Wisconsin, e ele completou suas primeiras cinco tentativas de passe para 16 jardas contra o Alabama.

O reserva Braedyn Locke, que competiu com Van Dyke durante o treinamento, entrou no jogo para liderar o ataque.