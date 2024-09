O quarterback do Bills, Josh Allen, machuca a mão na vitória contra os Cardinals

ORCHARD PARK, NY — O segundo touchdown corrido do quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen, no domingo, foi um esforço de salto na end zone sobre o safety do Arizona Cardinals, Budda Baker, que colocou o time na frente por dois pontos no quarto período, mas o touchdown pareceu deixar Allen com uma lesão na mão esquerda.

Após saltar sobre Baker, Allen colocou as mãos ao redor da bola para se preparar para o impacto enquanto o jogador de linha defensiva Justin Jones tentava empurrar o quarterback para não cair na end zone. Como resultado, Allen pousou com a mão esquerda ao redor da bola e por baixo dele.

“No primeiro touchdown de corrida, eu meio que abaixei o ombro, sabendo que era um corner”, disse Allen. “Na segunda vez, eu sabia que era Budda, e Budda é um bom jogador e ele vai te dar uma surra, então eu decidi ir para cima e passar por cima, mas provavelmente não consigo viver disso, mas aqui estamos.”

Os Bills se recuperaram de uma desvantagem de 17 a 3 faltando menos de três minutos para o fim do primeiro tempo e venceram por 34 a 28.

A mão esquerda e o pulso de Allen foram enfaixados por preparadores físicos na lateral do campo após o placar, e ele jogou o restante do jogo. Ele disse depois que sua mão estava “bem”. Quando perguntado se ele faria raios-X, Allen disse: “Bem, provavelmente, sim, ainda não sei”. Após o jogo e sua entrevista coletiva, Allen foi brevemente para a sala de raios-X no estádio. Ele não teve sua mão enfaixada no vestiário pós-jogo.

“Mais uma vez, vamos descobrir — não tenho muita certeza”, disse Allen. “Não sou médico. Mas meio que cheguei lá, eu acho.”

Os Bills tiveram uma reviravolta rápida com uma viagem ao Miami Dolphins para o “Thursday Night Football” na Semana 2. O técnico Sean McDermott disse em sua entrevista coletiva após o jogo que não tinha informações suficientes para dar uma atualização sobre nenhuma das lesões do time.

“Sim, sempre preocupado sempre que alguém se machuca”, disse McDermott. “Neste caso, com certeza, Josh. Saberei mais, de novo, espero que nas próximas horas. Talvez até quando eu voltar pelo corredor aqui, então sempre preocupado.”

O cornerback do Nickel, Taron Johnson, deixou o jogo no primeiro drive com uma lesão no antebraço. O defensive back Cam Lewis substituiu Johnson e teve várias jogadas importantes, o que deixou o cornerback reserva Ja’Marcus Ingram para assumir um papel maior no pacote de dez centavos do time, incluindo defender a quarta descida final incompleta dos Cardinals para encerrar o jogo.

Allen se recuperou de um começo de jogo menos que ideal com um sack-fumble no primeiro drive ao completar 18 de 23 passes (78,3%) para 232 jardas e dois touchdowns. Ele também teve nove corridas para 39 jardas e dois touchdowns corridos.

Ele se tornou o quinto jogador na história da NFL com múltiplos touchdowns, tanto passando quanto correndo, na abertura da temporada, e o primeiro desde Troy Aikman em 1998. Foi o quarto jogo da carreira de Allen com múltiplos touchdowns no ar e no chão, empatando com Steve Young no maior número de jogos desse tipo na história da NFL.

“Estou sempre tentando manter meus olhos em [Allen]”, disse McDermott. “Estávamos conversando no meu vestiário depois e alguém estava dizendo, ‘Ei, Josh colocou esse cara nessa jogada?’ E eu fiquei tipo, ‘Eu só fico de olho nele a maior parte do tempo só para ter certeza de que ele está indo bem e para ter certeza de que ele não será atingido tarde ou algo assim.'”