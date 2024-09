O que agora para Joshua depois de outra derrota? Dubois pode pegar Usyk, Fury?

LONDRES — A carreira de Anthony Joshua não foi arruinada pela devastadora derrota por nocaute de sábado para Daniel Dubois, que desafiou o título dos pesos pesados ​​da IBF. Mas o último revés de Joshua nos deixa imaginando se algum dia o veremos enfrentar o ex-campeão dos pesos pesados ​​Tyson Fury.

Dubois (22-2, 21 KOs) fez Joshua girar até a lona quatro vezes nos rounds 1, 3, 4 e 5, e a imagem do bicampeão dos pesos pesados ​​caído e eliminado no final deixou alguns se perguntando se esse seria o fim para Joshua.

Uma quarta derrota profissional, e uma esmagadora, pode ser o fim da carreira de alguns lutadores. Mas não Joshua, que é o segundo boxeador mais bem pago na última lista da Forbes de atletas mais bem pagos (Joshua ficou em 16º, com ganhos de US$ 83 milhões no ano, duas posições abaixo do campeão dos super-médios Canelo Alvarez, com US$ 85 milhões em ganhos).

Enquanto Joshua quiser continuar lutando, grandes ofertas continuarão surgindo, apesar de ser espancado no ringue do Estádio de Wembley, diante de 96.000 fãs e assistido por uma audiência televisiva global.

Joshua (28-4, 25 KOs) vai querer uma revanche, mas Dubois, 27, pode optar por enfrentar o vencedor do confronto de 21 de dezembro entre Fury e Oleksandr Usyk, pela chance de se tornar o campeão indiscutível.

O tempo está se esgotando para Joshua-Fury

Joshua está esperando para ver o resultado de 21 de dezembro, e se o vencedor daquela megaluta na Arábia Saudita enfrentará Dubois. Parece improvável que Joshua passe de nocauteado para uma disputa de título contra Fury no ano que vem — caso Fury vença Usyk — mas mesmo que Fury perca, não descarte Fury vs. Joshua de acontecer em 2025.

Fury-Joshua é uma luta maior do que qualquer outra na divisão, em termos de dinheiro que pode ser gerado e o interesse que irá gerar. Seria a maior luta já realizada em solo britânico, e a maior do boxe por algum tempo. A luta foi avaliada em US$ 200 milhões em 2020 e os promotores tentaram e falharam em fazer a luta mais de uma vez. O promotor do Matchroom Eddie Hearn, que orienta Joshua, disse recentemente que esperava que Fury-Joshua fosse um evento de duas lutas, uma em Riad, Arábia Saudita, e a outra em Londres (no Estádio de Wembley ou no Estádio Tottenham Hotspur).

Mas o tempo está passando para Joshua, 34, e Fury, 36, e é por isso que Hearn vem dizendo nos últimos dias que a luta tem que acontecer no ano que vem. Mas para Hearn, uma revanche com Dubois agora se tornou sua maior prioridade.

“Tenho certeza de que ele vai exercer essa cláusula de revanche”, disse Hearn depois. Quer dizer, acho que isso é um dado adquirido, mas ele vai precisar de um descanso e é uma luta perigosa. Esse cara é [Dubois] crescendo em confiança o tempo todo, mas ele vai acreditar que pode machucar Dubois. Ele vai acreditar que pode vencê-lo.”

Fury vs. Joshua pode ter que esperar. De novo.

Ainda haverá demanda para ver os dois rivais ingleses se enfrentarem, mas Dubois se colocou na disputa por uma grande luta em 2025. O vencedor da revanche entre Usyk e Fury na Arábia Saudita pode agora priorizar um confronto pelo título de unificação contra Dubois.

Dubois também vai saborear a chance de se vingar de Usyk, caso vença Fury, depois de perder para Usyk por interrupção no ano passado. E com Dubois e Fury promovidos por Frank Warren, um confronto entre eles seria fácil de realizar no primeiro semestre de 2025.

AJ será o mesmo algum dia?

Daniel Dubois, à direita, levou Joshua à lona cinco vezes a caminho da vitória por nocaute. Mark Robinson/Boxe de Sala de Fósforos

Esta não é a última vez que vemos Joshua em grandes lutas, mas deixa você se perguntando se ele poderá ganhar um título importante novamente.

A derrota no quinto round para Dubois certamente levanta questões sobre a capacidade de Joshua de vencer nomes como Usyk e Fury. Joshua congelou e se tornou um alvo fácil para um grato Andy Ruiz Jr. que conseguiu uma vitória chocante por interrupção em 2019. Joshua então pareceu um alvo fácil para Dubois, já que suas mãos estavam baixas quando ele foi pego no Round 1 para o primeiro knockdown.

“Provavelmente você está perguntando se eu ainda quero continuar lutando?”, Joshua disse na entrevista coletiva pós-luta. “Claro que eu quero continuar lutando. Foi o que eu disse, nós tentamos o sucesso, e não conseguimos. O que isso significa agora? Nós vamos fugir? [Or] vamos viver para lutar outro dia?”

Uma questão é se Joshua consegue lidar com situações de alta pressão. Desde que fez parceria com o treinador Ben Davison em dezembro passado, Joshua parecia seguro, taticamente astuto e cruel em vitórias por interrupção sobre Otto Wallin em 2023 e Francis Ngannou em março passado. Joshua tem que torcer para ter perdido devido a erros táticos, e com alguns ajustes ele pode vingar essa derrota em uma revanche rápida.

Mas depois de uma boa fase, as velhas questões sobre a resistência de Joshua aos socos ressurgiram e o caminho à frente se tornou mais complicado para ele ganhar um título mundial pela terceira vez.