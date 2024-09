O que está acontecendo e como consertar

Principais conclusões Após a atualização para o macOS 15, muitos usuários notaram que o Terminal mostra apenas “nomedeusuário@Mac” em vez do nome completo do host, o que pode ser confuso.

O motivo exato dessa alteração não está claro, mas pode ser uma atualização intencional ou um bug no tratamento de nomes de host do macOS 15.

Para corrigir isso, você pode usar comandos do Terminal para redefinir o nome do host ou personalizar o prompt do Terminal para mostrar mais informações, como executar comandos `scutil` específicos ou definir `PS1` para um prompt personalizado.

Se você atualizou recentemente para o macOS 15 e notou que seu Terminal não mostra mais o nome do host, você não está sozinho. Muitos usuários tiveram esse problema em que, em vez da exibição usual do nome de usuário e do nome do host, o Terminal agora mostra apenas username@Mac. Essa mudança pode ser confusa, especialmente se você está acostumado a ver informações mais detalhadas no prompt do Terminal.

Neste artigo, explicaremos por que isso está acontecendo, o que pode estar causando isso e como corrigir.

Compreendendo a mudança do prompt do terminal

Em versões anteriores do macOS, o Terminal mostrava tanto seu nome de usuário quanto o nome completo do host do seu computador. Para muitos, isso era útil para identificar o sistema em que estavam trabalhando, especialmente ao usar vários computadores ou servidores.

Com o macOS 15, no entanto, o Terminal parece ter simplificado o prompt para apenas username@Mac. Essa mudança não era esperada pelos usuários, e mesmo tentativas de redefinir o nome do host usando comandos padrão não funcionaram para todos.

Por que isso está acontecendo?

Não está claro se essa é uma mudança intencional da Apple ou um bug. Alguns usuários sugeriram que a Apple fez ajustes na forma como os nomes de host são exibidos no Terminal para macOS 15, o que pode ter levado a esse problema.

Em versões anteriores do macOS, você podia ver facilmente o nome completo do host e até mesmo alterá-lo por meio de Configurações do sistema > Geral > Compartilhamento refletiria essas mudanças no Terminal. Agora, mesmo após seguir esses passos, muitos usuários estão relatando que apenas “Mac” aparece no Terminal em vez do nome do host que eles esperam.

Como consertar o Terminal que não mostra mais o nome do host no macOS 15

Várias soluções foram sugeridas pela comunidade de suporte da Apple. Uma das correções mais comuns envolve redefinir o nome do host usando comandos do Terminal. Veja como fazer isso:

Terminal aberto e digite os seguintes comandos, um de cada vez:

Para definir o nome completo do host: sudo scutil -- set HostName YourFullHostName



Para definir o nome do host local: sudo scutil — definir LocalHostName SeuLocalHostName

Para definir o nome do computador: sudo scutil — definir Nome do Computador SeuNomeAmigável

Reinicie o Terminal depois de executar esses comandos. Isso deve atualizar as configurações e, em muitos casos, restaurar a exibição completa do nome do host.

Se isso não funcionar, é possível que haja um problema mais profundo com a forma como o macOS 15 lida com nomes de host. Alguns usuários tiveram sucesso ao reiniciar seus computadores ou redefinir outras configurações de rede.

Personalizando o prompt do terminal

Se as etapas acima não trouxerem de volta a exibição do nome do host, você sempre pode personalizar o prompt do Terminal para mostrar mais informações manualmente.

Você pode usar o seguinte comando para personalizar seu prompt do Terminal: exportar PS1=“%n@%m %1~ %# “

Isso mostrará seu nome de usuário, nome do host e o diretório atual no prompt. Se você estiver procurando por ainda mais opções de personalização, ferramentas como “Oh My ZSH!” ou “LiquidPrompt” permitem que você personalize completamente a aparência e o conteúdo do seu prompt do Terminal.

Experiências e feedback do usuário

Muitos usuários na comunidade de suporte da Apple compartilharam suas experiências com esse problema. Enquanto alguns encontraram a correção usando scutil comandos úteis, outros acreditam que esse é um bug que a Apple precisa resolver. Alguns usuários apontaram que o problema pode ter surgido porque o nome do host local e o nome do computador estão sendo manipulados de forma diferente no macOS 15 em comparação com versões anteriores.

Também há alguma confusão sobre se o nome do host local deveria aparecer no prompt do Terminal, ou se apenas o nome do computador deveria ser exibido. Isso levou a uma série de opiniões sobre qual deveria ser o comportamento padrão.

Conclusão

Se o seu Terminal não mostrar mais o nome do host após a atualização para o macOS 15, você não está sozinho. Embora a causa exata desse problema ainda esteja em debate, há algumas etapas que você pode seguir para tentar corrigi-lo. Redefinir o nome do host usando comandos do Terminal ou personalizar o prompt você mesmo são duas opções que funcionaram para muitos usuários.

LEIA TAMBÉM: