O que está em jogo nos playoffs da WNBA nas finais da temporada regular?

O último dia da temporada regular da WNBA de 2024 chegou, e uma vaga nos playoffs continua em disputa, já que todos os 12 times seguem para as finais de quinta-feira. O cabeça de chave número 1, New York Liberty, foi o primeiro a garantir uma vaga nos playoffs, em 17 de agosto. Mas eles tiveram que esperar um mês para descobrir quem enfrentarão na primeira rodada melhor de três, que começa domingo nas quadras dos quatro primeiros colocados.

O Atlanta Dream (14-25), o Chicago Sky (13-26) e o Washington Mystics (13-26) estão todos disputando a última vaga nos playoffs. O Dream viaja para enfrentar o Liberty (19h ET, NBA TV), enquanto o Sky está na estrada no Connecticut Sun (19h ET). Atlanta está 0-3 contra o New York nesta temporada, e Chicago está 0-3 contra o Sun. Washington sediará o Indiana Fever (19h ET, Prime Video); o Mystics está 1-2 contra o Fever.

Embora o Liberty e o No. 6 Fever tenham suas sementes de playoff definidas, a semente do Sun ainda não está definida. Eles começam o dia em terceiro, mas uma derrota na quinta-feira combinada com uma vitória do Las Vegas Aces sobre o Dallas Wings (22h00 horário do leste dos EUA) levaria os Aces para a semente No. 3 e derrubaria o Sun para a No. 4.

A semente nº 5 do Seattle Storm está definida para o jogo fora de casa de quinta-feira (22h00 horário do leste dos EUA) contra a semente nº 7 Phoenix Mercury. Então, embora não haja nada em jogo no jogo Storm-Mercury, ele ainda assim chamará muita atenção, pois pode ser o último jogo em casa da lenda do Phoenix, Diana Taurasi. Aos 42 anos, ela está jogando sua 20ª temporada na WNBA e não disse se será a última.

O confronto de quinta-feira entre o Minnesota Lynx, que é o cabeça de chave número 2 nos playoffs, e o último colocado Los Angeles Sparks (20h ET) também não tem impacto na pós-temporada. O Sparks perderá os playoffs pelo quarto ano consecutivo.

Então, enquanto alguns times vão se concentrar mais em descansar suas estrelas para tudo o que está por vir, outros terão muito em jogo na quinta-feira. Aqui está uma olhada no que observar quando a temporada regular terminar.

jogar 1:52 Tina Charles empata recorde da WNBA com 193º duplo-duplo Com seu 193º duplo-duplo, Tina Charles empatou o recorde de duplo-duplo de todos os tempos da WNBA.

Qual time garantirá a vaga final nos playoffs?

Por algum tempo, pareceu que a oitava e última vaga no playoff não seria garantida até o último dia da temporada regular. Foi assim que as coisas realmente aconteceram, embora Atlanta esteja no comando: se os Dreams, eles estão dentro.

Claro, enfrentar o cabeça de chave New York não é tarefa fácil. Mas mesmo se o Dream perder, eles ainda podem ficar com a vaga final em dois outros cenários: se Washington e Chicago também perderem, ou se Washington vencer e Chicago perder.

E quanto aos Mystics e Sky? A única situação em que Washington chega à pós-temporada é se vencer, assim como Chicago, mas Atlanta perder.

Para o Sky — que está lidando com uma série de lesões — eles precisam vencer e que Atlanta e Washington percam para garantir a vaga final. Filipe

Como as cabeças de chave número 3 e 4 se sairão?

Embora o nº 5 Seattle e o nº 6 Indiana não tenham nada em jogo para quinta-feira, eles estarão observando para ver como será o jogo Chicago-Connecticut. O resultado disso pode fazer de Las Vegas-Dallas uma TV imperdível para os fãs de Storm and Fever.

Se o Sun vencer, eles serão a semente nº 3 e enfrentarão Indiana. O Sky está em queda livre desde que a pausa olímpica terminou, indo 3-12, e é difícil ver o Sun perdendo esta. Mas…

Se o Sol cair e Las Vegas vencer um time do Wings que terminará em penúltimo, então teremos uma série de primeira rodada Aces-Fever. Isso contaria com as grandes favoritas para MVP (A’ja Wilson do Aces) e Rookie do Ano (Caitlin Clark do Fever).

O Fever foi 0-4 contra o Aces nesta temporada, e 1-3 contra o Sun. Ambos serão oponentes extremamente difíceis para um time de Indiana que aparece nos playoffs pela primeira vez desde 2016. Mas Indiana pelo menos teve algum sucesso contra o Sun.

O Storm foi 1-3 contra o Aces e 2-1 contra o Sun. Seattle está saindo de uma derrota de 85-72 em casa para Las Vegas na terça-feira, o que encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas. — Voepel

Quais são as implicações da loteria nos resultados de quinta-feira?

Quais times se juntarão a Los Angeles e Dallas, que foram eliminados da disputa dos playoffs no início de setembro, na loteria? O Dream trocou anteriormente sua escolha de draft de primeira rodada de 2025 para adquirir Allisha Gray, então se Atlanta perder os playoffs, não estará na loteria. Essa escolha de draft acabou nas mãos dos Mystics, que provavelmente não se importariam em receber duas escolhas de loteria (a sua e a de Atlanta), ou em se encontrar na loteria mesmo se chegarem aos playoffs.

Dallas também está torcendo para que Chicago perca a pós-temporada. Se isso acontecer, os Wings terão uma chance maior de conseguir a escolha nº 1 por meio de suas próprias probabilidades combinadas mais De Chicago, graças à troca de escolhas que fez parte da negociação de Marina Mabrey em 2023. — Filipe

Como os times planejam jogar a última partida?

Com relativamente pouco em jogo para as equipes que já estão nos playoffs, as equipes terão que avaliar a importância de construir um momento positivo rumo à pós-temporada com jogadores importantes descansando.

Os relatórios de lesões de quarta-feira à noite, indo para quinta-feira, indicam que alguns times estão gravitando em direção ao último. O Lynx já descartou Napheesa Collier e Kayla McBride devido ao descanso. O quarteto de Vegas, Wilson, Jackie Young, Kelsey Plum e Chelsea Gray, estão todos listados como duvidosos pelo mesmo motivo; notavelmente, os Aces saberão até a dica das 22h ET se estão bloqueados na quarta posição, já que o jogo de Connecticut começa três horas antes.

O Storm ainda pode estar sem Jewell Loyd (questionável, joelho), enquanto Ezi Magbegor está fora por causa de uma concussão (ambos os jogadores apareceram pela última vez em 13 de setembro). Kahleah Copper, que não joga desde 7 de setembro, foi listada como questionável para o Mercury por causa de um problema nas costas.

Os três times que competem pela vaga final nos playoffs também não estarão com força total, mas nenhum time está tão esgotado quanto Chicago, que além de perder recentemente Angel Reese (pulso) para o ano, também ficará sem Diamond DeShields (tornozelo) e potencialmente Kamilla Cardoso (duvidosa, ombro) e Chennedy Carter (questionável, pé). — Filipe

Sua motivação, sonhos e domínio criaram alegria para todos nós. Nosso último jogo em casa na temporada regular é amanhã. Se for esse… não perca ver o Maior de Todos os Tempos.

Este é o adeus ao melhor de todos os tempos em Phoenix?

Taurasi disse após a vitória de terça-feira em Los Angeles que esperaria para tomar uma decisão sobre aposentadoria até depois que esta temporada terminasse. Aos 42 anos, ela fez tudo o que há para fazer no basquete, várias vezes. No entanto, ela ainda é eficaz: Taurasi tem uma média de 15,1 pontos, 3,9 rebotes e 3,4 assistências. Essas estatísticas não são números de aposentadoria.

Ainda assim, sabendo o que é preciso na offseason para conseguir ter o desempenho que deseja na WNBA, Taurasi precisa avaliar se quer continuar.

Dito isso, ela ainda tem muito entusiasmo por este time do Mercury, que enfrentará Minnesota na primeira rodada. Na terça-feira, Taurasi elogiou o técnico do Mercury no primeiro ano, Nate Tibbetts, por mudar “toda a mentalidade desta franquia” e falou sobre como o time se dá bem, mesmo com seus altos e baixos.

“Ainda estamos tentando encontrar um ritmo… para encontrar coisas que funcionem para nós”, disse Taurasi. “Ainda há uma oportunidade de melhorar a cada noite. Ainda é um grande momento. Sempre que você entra em quadra, o objetivo final é vencer.” — Voepel