O que faz de ‘Shu Shu’ Carrington, Keyshawn Davis e outros os melhores jovens lutadores do boxe

O termo “passagem” se refere à transição de um estado para outro. No boxe, um lutador pode evoluir de um prospecto elogiado para um candidato ao título e, esperançosamente, de um campeão com sucesso duradouro para uma lenda de todos os tempos. Cada lutador aborda essas transições de forma diferente, com alguns capazes de pular níveis com base em suas habilidades, capacidades, maturidade e mentalidade.

Há alguns lutadores prontos para dar um passo. Eles têm trajetórias de carreira e cronogramas para obter oportunidades de campeonato muito em breve, o que é um bom presságio para o futuro do boxe. Vamos nos concentrar em Bruce “Shu Shu” Carrington, Keyshawn Davis, Xander Zayas, Abdullah Mason e Troy Isley, que estão programados para lutar nos próximos dois meses, além de Andy Cruz, que lutou em agosto. Esses são apenas seis dos lutadores que se formaram recentemente em prospectos e se encontram no lugar crítico do status de contendor.

Vamos analisar o potencial de cada lutador para a próxima fase de sua jornada para se tornar campeão mundial.

jogar 0:57 Keyshawn Davis finaliza Jose Pedraza com uma saraivada de socos Keyshawn Davis interrompe a luta contra José Pedraza após atacá-lo com uma saraivada de socos.

Keyshawn Davis | Peso leve

Registro: 11-0, 7 KOs | Próxima luta: 8 de novembro vs. Gustavo Lemos

Idade: 25 | Altura: 1,75 m | Alcançar: 70″ | Posição: Ortodoxo

Davis é um mestre manipulador no ringue, como um camaleão que muda habilmente sua aparência para enganar predadores. Suas habilidades vão muito além de seu tamanho, habilidade ou poder de soco. A combinação de inteligência de ringue e percepção técnica o distingue como um dos lutadores mais naturalmente talentosos do esporte. Ele faz as coisas parecerem fáceis, assim como os grandes boxeadores fazem, mas ele ainda está evoluindo.

Davis se destaca em manipular fisicamente a postura de seus oponentes, forçando-os a posições desvantajosas para puni-los. Ele prepara ataques e floresce com seu jab educado, evitando ataques com movimentos de cabeça evasivos enquanto entrega contra-ataques precisos. Seu timing é impecável, permitindo que ele explore aberturas criadas por seus oponentes ao lançar socos.

Davis pode neutralizar lutadores agressivos por meio de armadilhas laterais, clinches que desaceleram o momento e socos punitivos no corpo para drenar sua determinação. Ele possui um instinto de tubarão, sentindo fraqueza ou energia nervosa em seus oponentes e capitalizando isso finalizando-os abruptamente quando ele escolhe. Sua maestria em controle de distância e posicionamento aumenta ainda mais sua complexidade como lutador. Ele luta em seus termos. Sua mistura de inteligência e instinto o diferencia no boxe. Davis se destaca como o melhor jovem concorrente.

jogar 3:56 O caminho de retorno de Bruce Carrington aos ringues após a trágica morte de seu irmão O boxeador Bruce Carrington detalha a morte de seu irmão, Michael Hayden, e sua jornada de volta ao ringue antes de sua luta em 27 de setembro.

Bruce “ShuShu” Carrington | Peso-pena

Registro: 12-0, 8 KOs | Próxima luta: 27 de setembro vs. Sulaiman Segawa

Idade: 27 | Altura: 5-8 | Alcançar: 72″ | Posição: Ortodoxo

“Maturidade” é a primeira palavra que me vem à mente quando penso em Carrington. “Shu-Shu” foi criado em Brownsville, um bairro no Brooklyn, Nova York, um viveiro de talentos do boxe que produziu lendas como Mike Tyson, Zab Judah e Riddick Bowe, entre outros. Essa maturidade se manifesta em sua decisão de resistir a se tornar profissional para permitir que seu corpo alcance sua mente.

Uma onda de calma pode ser testemunhada de Carrington em seu estilo, especialmente dentro do pocket, onde muitos lutadores se dobram sob pressão e não têm habilidades de combate corpo a corpo. A habilidade de Carrington de permanecer composto permite que ele navegue em espaços apertados com confiança, utilizando suas habilidades de pegar e atirar para acertar contra-ataques poderosos enquanto desvia do tráfego de entrada. Sua habilidade de desviar de socos, balançar, tecer e rolar golpes mostra sua consciência defensiva e aumenta suas capacidades ofensivas, tornando-o uma ameaça dupla no ringue.

Carrington ganhou o status de competidor imperdível ao entregar uma combinação de velocidade, potência e proficiência técnica que o torna uma séria ameaça a qualquer campeão. Suas mãos rápidas como um raio permitem que ele dê socos devastadores antes que os oponentes possam reagir, enquanto seu posicionamento excepcional o mantém esquivo e difícil de acertar. Ele mostra sua inteligência no ringue a cada luta, adaptando-se a diferentes estilos e estratégias e superando oponentes experientes com sabor. Mais importante, ele tem sede de pressão, permanecendo afiado e focado mesmo em momentos intensos, o que lhe permite executar seu plano de jogo perfeitamente.

Com seus hábitos rigorosos de treinamento, dieta vegana e condicionamento, Carrington garante que pode manter um ritmo alto durante a luta, desgastando seus oponentes e capitalizando suas tendências. Sua reputação como uma estrela em ascensão faz dele uma força que os campeões não podem subestimar.

jogar 1:39 Xander Zayas está pronto para sua “virada de estrela”? Mark Kriegel conta a trajetória de Xander Zayas antes de sua luta contra Patrick Teixeira.

Xander Zayas | Peso médio júnior

Registro: 19-0, 12 KOs | Próxima luta: 27 de setembro contra Damian Sosa

Idade: 22 | Altura: 5-10 | Alcançar: 74″ | Posição: Ortodoxo

Zayas rapidamente se tornou um competidor altamente cotado no mundo do boxe. Sua média impressionante de 65 socos lançados por round (por CompuBox) incorpora seu pensamento agudo, resistência excepcional, condicionamento e habilidade de manter um ritmo de luta alto que mantém os oponentes na defensiva.

O gancho de esquerda característico de Zayas, desferido com precisão no corpo e na cabeça, adiciona uma dimensão poderosa ao seu arsenal ofensivo, permitindo que ele rompa defesas apertadas e transforme os supostos oponentes corajosos em personagens respeitáveis. Seu rápido passo de segundo nível (uma segunda transição de ataque após ataque) para o alcance cria aberturas para ataques subsequentes, pegando seus oponentes desprevenidos.

Sua velocidade de mão é outro trunfo importante, permitindo que ele ganhe trocas 50/50 que podem definir o resultado de uma batalha. Defensivamente, Zayas é bem ensinado em ângulos de corte e tecelagem sob socos recebidos, permitindo que ele acerte contra-ataques com eficiência. Sua habilidade de desviar de socos mostra sua compreensão de tempo e distância. Além disso, Zayas emprega um jogo de finta, o que o ajuda a atrair reações dos oponentes e a preparar seu ataque.

Essa combinação de atributos posiciona Zayas como um dos competidores mais cobiçados, com potencial para a glória do campeonato.

jogar 0:28 Abdullah Mason só precisa de um soco para um nocaute violento Abdullah Mason desfere um forte gancho de esquerda para derrubar Benjamin Gurment e vencer por nocaute no segundo round.

Abdullah Mason | Peso leve

Registro: 15-0, 13 KOs | Próxima luta: 8 de novembro contra Yohan Vasquez

Idade: 20 | Altura: 5-9 | Alcançar: 74″ | Posição: Canhoto

Mason surgiu na cena rapidamente, se estabelecendo como uma força na divisão leve com um estilo agressivo que combina habilidades de ponta com atributos físicos notáveis. Com apenas 20 anos, Mason é alto, com um longo alcance para a divisão que alavanca sua postura de canhoto e o ajuda a controlar a distância enquanto emprega socos poderosos e precisos.

A velocidade de sua mão complementa seu arsenal completo, tornando-o um lutador perigoso a cada segundo no ringue. Com um instinto para timing e contra-ataque, ele envolve seus oponentes, acreditando em seu queixo e antecipando seus movimentos, muitas vezes deixando os oponentes sobrecarregados e abertos para sua ofensiva afiada e letal.

Sua determinação, que ele descreve como um “apetite por fumaça”, revela sua mentalidade como um lutador que prospera sob pressão e está sempre pronto para enfrentar os desafios mais difíceis. A trajetória de Mason na divisão sugere que ele está no caminho rápido para se tornar um dos principais competidores e, então, rapidamente um campeão. Seu rápido crescimento, estilo agressivo, tático e técnico podem em breve levá-lo ao topo da montanha contra nomes estabelecidos na divisão, como Shakur Stevenson, Gervonta “Tank” Davis e Keyshawn Davis. Se ele mantiver seu momento atual, Mason pode causar um grande impacto e se tornar uma das novas superestrelas jovens do esporte.

Andy Cruz tem apenas quatro lutas como boxeador profissional, mas é bicampeão olímpico. Mark Robinson/Boxe Matchroom/Getty Images

Andy Cruz | Peso leve

Registro: 4-0, 2 KOs | Próxima luta: A definir

Idade: 29 | Altura: 5-9 | Alcançar: Não disponível | Posição: Ortodoxo

Cruz, o conquistador do talentoso Keyshawn Davis nos amadores (Cruz está 4-0 sobre Davis, incluindo uma vitória na final das Olimpíadas de Tóquio), está fazendo ondas colossais em sua carreira de boxe enquanto faz a transição para a arena profissional. Sob a orientação de Derick “Bozy” Ennis, pai e treinador do campeão dos meio-médios Jaron “Boots” Ennis, Cruz está silenciosamente aprimorando suas habilidades e melhorando seu estilo de luta para as fileiras profissionais. Seu estilo e abordagem únicos de “ganso solto” deixam os oponentes perplexos, pois parece que eles estão sendo atingidos por quatro mãos em vez de duas enquanto ele manobra dentro e fora do alcance, pegando-os com socos de sua escolha.

Sua abordagem lembra uma inundação de água: rápida, perturbadora e avassaladora. Cruz já enfrentou o desafio exigente de lutar 10 rounds, apesar de ter apenas quatro lutas profissionais, demonstrando resistência excepcional, habilidade e gerenciamento estratégico de energia. Seu jogo de pés é uma habilidade de destaque, permitindo que ele supere até mesmo os veteranos mais experientes. Duas vezes medalhista de ouro olímpico cubano, Cruz surgiu na cena com velocidade notável e se estabeleceu como um sério concorrente. A habilidade de Cruz de alternar posições perfeitamente, atacando e evitando socos, é extraordinária.

À medida que ele continua a desenvolver e refinar sua arte, essa sensação de leveza pode elevar o esporte a novos patamares, capturando atenção e admiração à medida que ele avança em sua carreira no boxe.

O desafiante do peso médio Troy Isley está fazendo sucesso na divisão de 160 libras. Elsa/Getty Images

Troy Isley | Peso médio

Registro: 13-0, 5 KOs | Próxima luta: 8 de novembro contra Tyler Howard

Idade: 26 | Altura: 5-10 | Alcançar: 69½” | Posição: Ortodoxo

“The Transformer” Isley sem dúvida melhorou e evoluiu para um competidor discreto na divisão dos médios. Outrora um celebrado atleta olímpico dos EUA, Isley incorpora a característica de um lutador de bolso, explodindo violentamente nas trincheiras com combinações enquanto apresenta uma mentalidade olho por olho. Sua habilidade de reconhecer situações, mudando suas táticas de rebatedor para boxeador, e de quebrar oponentes com habilidade e precisão exata criadas por sua defesa revela sua inteligência no ringue, consciência do ringue e tenacidade.

Apesar de ser pequeno para a divisão, Isley compensa com um coração extraordinário e uma fortaleza mental, permitindo que ele se envolva ferozmente e assuma riscos calculados. Isley nunca está em uma luta monótona, amplificando seu desejo de ser grande. Mas o que realmente diferencia Isley é sua resistência mental, aprimorada por meio de treinos exaustivos de sete dias por semana e um compromisso de ultrapassar seus limites. Ele transformou desafios de treinamento em pontos fortes, desenvolvendo-se em um lutador capaz de dissecar oponentes à distância, a médio alcance e por dentro. Sua força física é uma arma psicológica, desgastando seus adversários.

Isley está chegando na divisão dos médios, pronto para deixar sua marca, provando que os céticos estão errados com habilidade e coração.