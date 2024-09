O que mais você poderia querer nos playoffs da NASCAR? Nada mesmo

O atual campeão da NASCAR, Ryan Blaney, no canto superior direito, tem muito trabalho pela frente no disputado campeonato dos playoffs deste ano. Sean Gardner/Getty Images

Os Playoffs da NASCAR de 2024 finalmente chegaram. Enquanto a bandeira verde se aproxima no Atlanta Motor Speedway, uma pergunta domina meu cérebro.

O que mais você poderia querer?

Certo, você aí atrás com a mão levantada e sua camiseta surrada do Chase Authentics do 50º aniversário da NASCAR de 1998, eu sei o que você vai dizer. Quero o antigo formato do campeonato de volta, de quando os homens eram homens e os stock cars eram realmente stock e nós determinávamos o campeão apenas somando pontos!

Primeiro, sejamos honestos aqui. O formato antigo não era incrível. Sim, de vez em quando era, mas há uma razão pela qual ainda falamos sobre Alan Kulwicki superando Bill Elliott em 1992 e Darrell Waltrip derrotando Elliott em 85 e Richard Petty dando uma lição em um DW muito mais jovem em 79. Porque a maioria das outras lutas pelo título não eram lutas. Acredite em mim, eu nasci em Rockingham e perdi a conta do número de vezes que vimos um time comemorando a conquista de um título da Copa em The Rock, geralmente bem no começo da corrida — e ainda faltavam duas corridas inteiras!

Escolhas do editor 2 Relacionados

Segundo, o formato antigo foi usado pela última vez em 2003. Isso foi quatro anos antes da introdução do iPhone. Beyoncé tinha acabado de seguir carreira solo. Ty Gibbs tinha acabado de comemorar seu primeiro aniversário. Esse sistema estreou em 1975 e durou 27 anos. A era Chase/Playoffs está em seu 21º ano, então pedir o sistema antigo de volta é como exigir o retorno de painéis de amianto e baixar músicas do Limewire. Ele não vai voltar.

Terceiro, carros de estoque não são de estoque desde, sei lá, 1966? Se é que alguma vez foram? Desculpe, mas é verdade.

E em quarto lugar, podemos parar com essa ideia de que os corredores de hoje não são durões o suficiente? Martin Truex Jr. cresceu sendo jogado no Atlântico enquanto içava redes gigantescas cheias de criaturas marinhas. Daniel Suárez acabou de pilotar uma bola de fogo explosiva no pit lane em Daytona. Kyle Larson saiu ileso de mais acidentes horríveis do que Ryan Gosling em “The Fall Guy”. É Dale Earnhardt dirigindo escavadeiras ou Curtis Turner e Joe Weatherly batendo asas de avião enquanto corriam para a próxima pista? Não, mas isso não é justo. É como comparar as pessoas que constroem casas agora com as que construíram as pirâmides. Além disso, más notícias: também sinto falta de Dale, mas ele não vai voltar, e nem Pops ou o Príncipe Palhaço das Corridas.

Então, em vez de lamentar o que não temos, que tal tirar um momento para se deleitar com o que temos? Porque isso é uma miscelânea de histórias, drama e uma coleção de talentos de corrida que abrange várias gerações.

Você quer algo old-school bacana? Comece com Truex, ele que foi escolhido a dedo pelo Escolhido, Dale Junior, há mais de duas décadas para ser o rosto de sua nova equipe de corrida e futuro companheiro de equipe na Dale Earnhardt Incorporated. Ele tem 44 anos agora e vai pendurar seu capacete de tempo integral da NASCAR no final da temporada. Ele quase desperdiçou sua vaga no playoff na final da temporada regular de Darlington, mas ainda assim se espremeu no campo para marcar uma corrida até o pôr do sol em um segundo título da Cup Series, uma reviravolta final adequada para uma carreira que ele salvou duas vezes da beira da extinção.

O Clam Prince de Nova Jersey é acompanhado por outros dois quadrigenários, Denny Hamlin, de 44 anos, buscando finalmente se livrar de sua sombra de “O maior de todos os tempos a nunca ganhar a Copa?”, e Brad Keselowski, de 40 anos, que liderou uma revolução que muitos achavam impossível, a reviravolta da equipe anteriormente conhecida como Roush Racing. O único título da BK voltou em 2012. Um retorno de doze anos de título igualaria as Copas de 1984 e 96 de Terry Labonte para o maior intervalo entre os dois títulos de um piloto.

Você quer lendas modernas de ponta? Não procure mais do que Larson, o cabeça de chave número 1, que busca sua segunda Copa em quatro temporadas, aqui na mesma temporada em que ele já ganhou o prêmio de Novato do Ano da Indianápolis 500. Depois, há seu companheiro de equipe da Hendrick Motorsports, Chase Elliott, também de olho em sua segunda Copa enquanto completa seu retorno de um desastroso 2023. Ryan Blaney é o atual campeão da Copa. Eles se juntam ao velho inimigo e companheiro de equipe de Blaney na Penske, Joey Logano, que não perdeu o campo da pós-temporada desde 2017 e espera fazer um recorde de sexto Campeonato Quatro em novembro. Se não fosse por sua inacreditável vitória de 5 OT em Nashville, o Artista Anteriormente Conhecido como Sliced ​​Bread não estaria na fila para nada disso.

Você quer jovens briguentos com laços com nomes de corrida que você já conhece e que literalmente correram para chegar a esta pós-temporada? Não procure mais do que Austin Cindric, filho do lendário executivo da Penske, Tim Cindric, que finalmente confirmou sua vitória na Daytona 500 de 2022 com um troféu em St. Louis depois que seu companheiro de equipe Logano ficou sem combustível à vista da linha de chegada. Depois, há as últimas duas semanas sozinho. Harrison Burton, filho de Jeff e piloto do icônico Wood Brothers Ford, conquistou sua primeira vitória e a 100ª de sua equipe em Daytona para ganhar uma vaga nos playoffs. Então, no último fim de semana, Chase Briscoe segurou Kyle Busch, que também precisava da vitória para entrar, para levar a icônica Southern 500. Isso garantiu que sua equipe, copropriedade de Tony Stewart, terá uma chance pelo título antes de fechar suas portas no final da temporada. E então temos Gibbs, neto de Joe, e um dos dois únicos pilotos a entrar no grid não por uma vitória na corrida, mas pela consistência (Truex é o outro) e busca desesperadamente sua primeira vitória para silenciar aqueles que ainda dizem que ele só está na categoria por causa de seu sobrenome.

Christopher Bell, o piloto da frente, e William Byron se uniram para vencer seis corridas da NASCAR Cup Series em 2024. Jared C. Tilton/Getty Images

Você quer escolhas surpresa que na verdade não são escolhas surpresa? Que tal os pilotos da Hendrick Motorsports de Larson e Elliott, William Byron e Alex Bowman? Ambos entram na pós-temporada esperando ter mais impulso, mas estão fazendo sua quinta e sexta aparições nos playoffs, respectivamente. Enquanto isso, Christopher Bell continua sendo o piloto que as pessoas parecem esquecer. O nativo de Norman, Oklahoma, tem sido inconsistente na melhor das hipóteses — suas três vitórias são a segunda melhor do ano, mas seus seis DNFs são a segunda pior entre os pilotos que começaram todas as 36 corridas — mas ele não está apenas na pós-temporada pelo terceiro ano consecutivo, ele chegou ao Championship Four em suas duas primeiras aparições.

“Estar fora do radar é ok, mas só por um tempo”, disse Bell, 29, no começo deste ano. “Acho que a única maneira de estar no radar é ganhar tudo. Esse é meu plano.”

Falando em ganhar tudo, você quer alguém que dirija talvez pela personificação de todos os tempos de ganhar tudo? Que tal Tyler Reddick, que ganhou o título da temporada regular dirigindo as rodas de seu Toyota Jumpman nº 45 que é copropriedade de, sim, o próprio Jumpman, Michael Jordan? Reddick lutou contra sintomas semelhantes aos da gripe para conquistar o título, o que lembrou a muitas pessoas de algo que o chefe fez nas finais da NBA de 97.

Você quer tudo isso? Então pegue Suárez. Aos 32, ele não é exatamente velho, mas também não é jovem. Como Truex, sua carreira parecia estar estagnada, mas ele a reviveu. Como Reddick, ele dirige um carro de propriedade de um superastro do crossover que está legitimamente comprometido com a tarefa, o próprio Sr. Mundial, Pitbull. Como aqueles que tiveram que correr para entrar e também têm laços com a realeza do automobilismo, em fevereiro ele conquistou sua segunda vitória na carreira com uma chegada de três largas e 0,003 segundos em Atlanta, a pista onde a pós-temporada começa neste fim de semana. No início deste verão, ele se casou com Julia Piquet, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet.

Então, escrevi tudo acima para escrever mais uma frase. A resposta para a pergunta com a qual começamos. O que mais você poderia querer dos Playoffs da NASCAR de 2024?

Nada mesmo. Corredores, comecem suas pós-temporadas.