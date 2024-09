O que sabemos sobre a concussão do QB Tua Tagovailoa dos Dolphins

Nota do editor: Esta história foi publicada originalmente na sexta-feira, 13 de setembro, após a derrota de Miami para Buffalo. Na terça-feira, uma fonte confirmou à ESPN que os Dolphins estão colocando Tagovailoa na reserva de lesionados.

MIAMI — Depois que o quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, foi diagnosticado com a terceira concussão de sua carreira na NFL, uma fonte disse à ESPN na terça-feira que ele será colocado na reserva de lesionados e ficará fora de pelo menos quatro jogos.

Tagovailoa foi descartado no terceiro quarto da derrota dos Dolphins por 31-10 para o Buffalo Bills na quinta-feira após uma jogada na qual ele subiu pelo meio para um primeiro down e abaixou o ombro para iniciar o contato com o safety dos Bills, Damar Hamlin. Depois que o capacete de Tagovailoa fez contato com o corpo de Hamlin, o quarterback caiu no chão e entrou em uma resposta de esgrima, um termo usado para descrever os braços de uma pessoa indo para uma posição não natural.

Tua Jogos Perdidos, NFL e Carreira Universitária Embora tenha permanecido saudável durante todo o ano de 2023, Tua Tagovailoa perdeu 14 jogos devido a lesões nas quatro temporadas anteriores. Ano Jogos Ferida 2022 5 Concussões 2021 4 Costelas/dedo quebrado 2020 1 Dedão 2019 4 Tornozelo/quadril deslocado >>Jogou todas as partidas na temporada passada

Os treinadores médicos dos Dolphins atenderam Tagovailoa por vários minutos enquanto os jogadores se ajoelhavam ao redor dele. Ele finalmente conseguiu sair do campo e entrar no vestiário do time por conta própria.

Daquele ponto em diante, os Dolphins tiveram 10 dias até o próximo jogo contra o Seattle Seahawks para descartar Tagovailoa, independentemente de como ele progredisse no protocolo de concussão da liga. Eles finalmente o colocaram na IR na terça-feira.

Não há garantia de que ele retornará quando Miami receber o Arizona Cardinals na Semana 8; o time não está apressando seu quarterback de franquia recentemente coroado de volta de outra lesão traumática na cabeça. Tagovailoa buscará opiniões de vários neurologistas independentes antes de retornar ao campo.

Quando questionado sobre o futuro de Tagovailoa no futebol, o técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, disse que caberia a Tagovailoa decidir.

“No que diz respeito à carreira de Tua, acho que é de máxima prioridade para Tua falar sobre a carreira de Tua”, disse McDaniel. “Então acho que relatórios são relatórios. No que me diz respeito, estou apenas preocupado com o ser humano e onde ele está no dia a dia, e acho que deixarei Tua ser o campeão de sua própria carreira e falar sobre isso.”

Esta é a primeira vez que Miami é forçado a jogar sem seu quarterback titular desde 2022, quando Skylar Thompson e Teddy Bridgewater começaram um total de cinco jogos, incluindo uma derrota no playoff para o Bills. Desde que Tagovailoa entrou na liga em 2020, o Miami está 33-20 em jogos que ele começou e 7-9 em jogos que todos os outros QBs começaram, incluindo Thompson, Bridgewater, Jacoby Brissett e Ryan Fitzpatrick.

De acordo com a ESPN Research, os Dolphins têm 19% de chance de chegar aos playoffs, o que os coloca em 13º lugar entre 16 times da AFC. Eles têm 3% de chance de vencer a AFC East.

Aqui está o que sabemos sobre a situação de Tagovailoa:

Qual é o histórico de lesões de Tagovailoa?

Tagovailoa era um candidato a ser selecionado como o melhor quarterback no draft da NFL de 2020 durante sua temporada final no Alabama, mas sofreu uma luxação do quadril e fratura da parede posterior do encaixe do quadril no meio da temporada. Ele também foi diagnosticado com uma concussão e nariz quebrado naquele ano.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Tagovailoa se recuperou a tempo de jogar pelos Dolphins como novato, mas perdeu cinco jogos durante suas duas primeiras temporadas por causa de várias lesões leves. Em 2022, ele foi diagnosticado com duas concussões e levou uma terceira pancada na cabeça que, por fim, levou a NFL a alterar seu protocolo de concussão.

No entanto, ele não perdeu um jogo durante a temporada de 2023 e ganhou uma extensão de contrato de quatro anos por US$ 212,1 milhões em julho.

Quais opções Tagovailoa considerou após a temporada de 2022?

Tagovailoa admitiu ter considerado brevemente a aposentadoria após conversas com sua família. Durante uma entrevista com “The Dan Le Batard Show” no mês passado, ele esclareceu que foi principalmente sua mãe que pediu para ele reconsiderar sua carreira de jogador.

No final das contas, ele decidiu não fazer isso e passou a offseason de 2023 se fortalecendo e treinando em um programa de jiu-jitsu para aprender a cair sem bater a cabeça no chão.

Tagovailoa também começou a usar um capacete VICIS projetado especificamente para limitar concussões no usuário.

“Foi como uma porcentagem melhor do que o capacete que eu tinha”, disse Tagovailoa em agosto de 2023. “Tudo importa e então vou jogar essa porcentagem. Então, se você olhar para o ano passado, não foi alguém realmente batendo na minha cabeça. Foi realmente apenas o chão.”

O treinamento e a troca de capacete pareceram ajudar, já que ele jogou em todos os jogos do Miami na temporada passada, incluindo uma derrota no playoff para o Kansas City Chiefs. Nesta offseason, Tagovailoa disse à CBS Sports que perdeu 14 libras em um esforço para ser mais móvel.

Se Tagovailoa quiser retornar ao campo, quais obstáculos ele terá que superar no protocolo de concussão?

McDaniel disse que Tagovailoa passará por testes e avaliações completos. O protocolo de retorno à participação da NFL é um processo de cinco etapas que culmina com o médico do time concordando com um consultor neurológico independente de que um jogador pode jogar com segurança novamente.

O primeiro passo do protocolo é repouso e recuperação “até que seus sinais e sintomas e exame neurológico” retornem ao “estado basal”. O próximo passo é exercício aeróbico leve, seguido por exercício aeróbico contínuo e introdução de treinamento de força.

Um jogador pode retornar às atividades de futebol na quarta etapa do protocolo, todas sem contato. A etapa final é a liberação total, uma vez que o médico e o consultor neurológico concordam que o jogador está pronto.

Quais são as opções dos Dolphins para quarterback? Eles vão contratar outro jogador?

O quarterback do terceiro ano Skylar Thompson está na fila para começar. Thompson começou três jogos como novato em 2022, incluindo uma derrota no playoff fora de casa em Buffalo. Na segunda-feira, os Dolphins contrataram o quarterback Tyler Huntley para ser o reserva. McDaniel disse que a mudança para adicionar Huntley “não foi um reflexo direto sobre Skylar” e foi feita para reforçar a profundidade do time.

O outro quarterback no elenco dos Dolphins é Tim Boyle, que foi contratado para o time de treino.

McDaniel expressou “máxima confiança” em Thompson.