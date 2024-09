O que saber sobre a franquia de expansão da WNBA de Portland

A expansão da WNBA chegou — mais uma vez.

A liga anunciou na quarta-feira que Portland recebeu uma nova franquia que se tornará o 15º time da WNBA quando for lançada em 2026. A RAJ Sports, liderada por Lisa Bhathal Merage e seu irmão, Alex Bhathal, será a proprietária e operadora do time.

A notícia veio depois que outras duas franquias de expansão foram anunciadas em Golden State (em outubro de 2023) e Toronto (maio de 2024).

Portland já foi a casa de um time da WNBA, o Portland Fire, que jogou três temporadas de 2000 a 2002 antes de fechar. Foi a única franquia da WNBA a nunca chegar à pós-temporada.

A rápida expansão da WNBA — ela não havia adicionado um novo time desde 2008, mas agora tem três a caminho nos próximos dois anos — sinaliza a vitalidade da liga à medida que entra em uma nova fase de rápido crescimento. Com um novo acordo de mídia de US$ 2,2 bilhões, maior investimento de parceiros corporativos, um aumento no comparecimento e na audiência da TV e agora expansão, fãs e partes interessadas têm muitos motivos para se sentirem confiantes sobre para onde a WNBA está indo no futuro próximo.

Aqui está o que sabemos sobre o novo time da WNBA que vai para Portland:

Quando Portland se juntará à liga? Quando Golden State e Toronto começarão a jogar? Como as vagas no elenco serão impactadas?

O time de Portland começará a jogar durante a temporada WNBA de 2026, o mesmo ano em que a franquia de Toronto será lançada. O Golden State dará início à temporada anterior, em 2025.

Isso significa que a WNBA terá 13 times em 2025 e se expandirá para 15 em 2026.

Os times podem ter no máximo 12 jogadores sob as regras atuais, então, com três novos times, haverá no máximo 36 vagas a mais no elenco em 2026, elevando o total da liga para aproximadamente 180 (alguns times podem ter 11 jogadores por causa do teto salarial) naquele ano. — Alexa Philippou

Onde o time de Portland jogará e treinará, e como as reformas no Moda Center complicarão as coisas?

Pelo menos na primeira temporada, Portland jogará no Moda Center, casa do Portland Trail Blazers da NBA.

Os Blazers, que operam a arena, estão planejando dois verões de reformas no Moda Center entre 2027 e 2029, antes de sediar o Final Four do basquete feminino da NCAA de 2030. Isso potencialmente deslocaria o time da WNBA, provavelmente para o vizinho Veterans Memorial Coliseum, onde os Blazers jogaram até 1995 e atualmente é a casa do Portland Winterhawks, um time de hóquei da liga menor.

“O cronograma está sendo determinado neste momento, e eles ainda estão sujeitos a negociações”, disse Alex Bhathal à ESPN. “Nossa expectativa é que tocaremos no Moda Center. Pode haver uma situação em que tocaremos temporariamente em outro lugar, o VMC, mas devido à natureza indeterminada dessas negociações, nosso caso base é que tocaremos no Moda Center pelo futuro visível.”

À medida que as instalações de treinamento se tornam mais importantes na WNBA, com dois times independentes (além do Phoenix Mercury) abrindo-as nos últimos dois anos e o Chicago Sky e o Dallas Wings anunciando planos para suas próprias instalações, Portland também abrirá uma.

“Investiremos em um centro de treinamento para a WNBA, assim como para os Thorns”, disse Bhathal, que, junto com Bhathal Merage, é um proprietário majoritário do Portland Thorns da NWSL. “Esses são compromissos que assumimos. Serão instalações de primeira classe e de última geração.” — Kevin Pelton

Que tipo de mercado Portland será para a WNBA e o que sabemos sobre os proprietários?

Embora esta seja tecnicamente a segunda chance de Portland na WNBA, é um começo completamente novo.

O Portland Fire, que jogou apenas três temporadas da WNBA e nunca avançou para os playoffs antes de fechar, nunca teve uma chance legítima de construir uma base de seguidores. Foi semelhante ao que aconteceu com outra franquia de expansão da WNBA de curta duração, o Miami Sol. Eles fizeram uma aparição nos playoffs de 2000 a 2002 antes de também fecharem rapidamente.

O Fire teve o Rookie of the Year de 2001 com a escolha nº 4 Jackie Stiles, que havia se tornado a líder de pontuação da carreira da NCAA no início daquele ano. Mas várias lesões logo descarrilaram a carreira de Stiles; ela jogou apenas 53 jogos em duas temporadas. O breve período de Portland como uma cidade da WNBA foi uma história de decepção.

Agora, mais de duas décadas depois, é um mercado diferente para o basquete feminino no Oregon e uma WNBA diferente. O sucesso dos programas Oregon Ducks e Oregon State Beavers — ambos chegaram à Final Four feminina nos últimos oito anos — aumentou a popularidade do esporte no estado. O conjunto de talentos da WNBA cresceu, exemplificado pela classe de novatos deste ano.

Haverá uma rivalidade do Pacífico Noroeste na WNBA agora entre o Seattle Storm e Portland. O vínculo entre Portland — e todo o estado de Oregon — e a nova franquia da WNBA terá uma chance de realmente se desenvolver.

É isso que os donos da WNBA de Portland querem.

“Na raiz disso está a comunidade”, disse Bhathal Merage. “Nós realmente nos consideramos embarcações. Somos uma embarcação para trazer esta equipe de volta a Portland. A contribuição da comunidade é muito importante para nós.” — Michael Voepel

Como as equipes de expansão serão formadas?

Segundo fontes da liga, a WNBA anunciará em breve uma data e regras para o draft de expansão do Golden State, que ocorrerá após a temporada e antes do início da agência livre em janeiro.

“Nossas equipes sabem como estamos pensando sobre o draft de expansão”, disse a comissária da WNBA Cathy Engelbert à ESPN. “Estamos socializando isso com os GMs e treinadores principais há algum tempo para o ano que vem. Então, no ano seguinte, começaremos a planejar isso. Temos que terminar o draft de expansão deste ano. … Veremos como o de 26 se desenrola. Temos que conversar com a associação de jogadoras e as jogadoras sobre isso.”

Com Portland e Toronto se juntando à WNBA em 2026, vários times participarão de um draft de expansão pela primeira vez desde 2000, quando a liga passou de 12 para 16 times. O momento desse draft é complicado pelo potencial de um novo acordo de negociação coletiva (CBA) que aumentaria os salários após novos acordos de TV nacionais.

Tanto a liga quanto a Women’s National Basketball Players Association podem optar por sair do atual CBA até 1º de novembro, caso em que ele seria concluído após a temporada de 2025. Por causa dessa possibilidade, apenas dois jogadores da liga assinaram contratos de veteranos que se estendem além de 2025. Com tantos agentes livres, a liga pode ter que ajustar as regras para o draft de expansão para torná-lo viável.

Por outro lado, com muitas das maiores estrelas da WNBA sem contrato, Portland e Toronto terão a chance de montar escalações fortes por meio de agências livres. — Pelton

O que vem a seguir para a expansão da WNBA?

Engelbert declarou em maio que espera expandir para 16 equipes até 2028.

“Vamos analisar com muito cuidado como será o Time 16”, disse Engelbert, “mas a previsão é que ele seja lançado no máximo em 28 para o Time 16”.

Em maio, Engelbert mencionou Filadélfia, Denver, Nashville e South Florida como lugares com os quais a liga estava em discussões para potenciais times de expansão. Em relação a uma potencial expansão para a Flórida, a WNBA tinha anteriormente times em Orlando (mudou para se tornar o Connecticut Sun em 2003) e Miami (fechada em 2002).

“O bom é que temos muita demanda, mas uma oferta muito baixa”, disse Engelbert esta semana. — Filipe