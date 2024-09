O que significa PUP no Fantasy Football e como funciona?

MGerenciar escalações da NFL se tornou um verdadeiro ato de equilíbrio para gerentes gerais. Com o fluxo constante de lesões e avaliações de jogadores, é como um jogo de cadeiras musicais tentar manter a escalação no auge. Os times começam com 90 jogadores durante o training camp e, após práticas exaustivas, apenas 53 chegam à temporada regular. Mas a troca de elenco não termina aí.

Os jogadores podem ser colocados em listas diferentes dependendo de suas lesões e status de recuperação. Uma delas é a Reserva de lesionados (IR) lista. “Jogadores na IR ficam afastados por pelo menos algumas semanas devido a lesões e não contam para o elenco ativo“, explicam as diretrizes da liga.

Se eles estiverem na IR antes do início da temporada, eles podem ficar fora o ano inteiro a menos que sejam designados para retornar. Este ano, as equipes podem ter até dois jogadores designados para retornar do IR, com um mínimo de quatro jogos que eles precisam perder. Uma vez que um jogador é liberado para treinar, eles têm uma janela de 21 dias para serem ativados ou colocados no IR de fim de temporada.

O que exatamente é o PUP?

Depois tem o Fisicamente Incapaz de Executar (PUP) lista. Jogadores na lista ativa/PUP no início do campo de treinamento têm lesões mas ainda pode participar de atividades em equipe. Eles podem ser ativados a qualquer momento, desde que sejam liberados por médicos. No entanto, os jogadores não podem ser colocados na lista de PUPs depois de terem praticado ou jogado em um jogo de pré-temporada. Se um jogador estiver na lista de reserva/PUP, ele não será contado para a lista de 53 jogadores e deverá ficar de fora dos quatro primeiros jogos da temporada. “Um jogador na reserva/PUP pode treinar e voltar a integrar a equipe após seis semanas, mas deve ser ativado dentro de 21 dias“, afirma o livro de regras da liga.

O Lista de reserva/PUP é crucial para o gerenciamento de lesões. “Jogadores na reserva/PUP não podem treinar ou jogar durante as primeiras seis semanas, mas podem retornar depois dissoobserva uma postagem de blog da ESPN de 2013 por Mike Sando. Após o período de seis semanas, os jogadores têm uma janela de 21 dias para serem ativados ou colocados na lista de inativos.

Por exemplo, Jonathan Stewart do Carolina Panthers, que passou por uma cirurgia de offseason em ambos os tornozelos, perderá as primeiras seis semanas da temporada. Enquanto isso, jogadores como Michael Crabtreeque rompeu o tendão de Aquiles, está na lista de reserva/PUP e não retornará antes da semana 11. E enquanto Ed Reed estava na lista de ativo/PUP com uma lesão no quadril, seu status foi reavaliado no final de agosto.

No geral, embora nenhum jogador queira estar nessas listas, entender seu propósito e impacto é essencial para navegar na temporada da NFL.