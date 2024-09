O que vem a seguir para o QB Drake Maye dos Patriots?

FOXBOROUGH, Massachusetts — Reflexões e notas rápidas sobre o New England Patriots e a NFL:

1. Desenvolvimento de Maye: As respostas concisas de Bill Parcells às perguntas dos repórteres foram apreciadas por muitos na Nova Inglaterra durante sua gestão como técnico principal dos Patriots de 1993 a 1996. Mas é algo que Parcells disse durante sua parada final, como técnico principal dos Cowboys de 2003 a 2006, que é oportuno revisitar agora que o técnico principal dos Patriots, Jerod Mayo, anunciou que o veterano Jacoby Brissett começará como quarterback em vez do novato Drake Maye.

Parcells manteve o quarterback agente livre não draftado Tony Romo no elenco do Dallas em 2003 e mais tarde ficou claro que Romo tinha potencial para crescer e se tornar algo maior. Em um ponto, Parcells foi questionado: “O que você tem a perder colocando Romo lá?”

Ao que ele respondeu: “Você tem o quarterback a perder se ele não estiver pronto. Esse é um dos problemas com quarterbacks jovens que são escolhidos com altas expectativas ou são levados às pressas para situações que não os permitem ter sucesso.”

Nenhuma situação é igual, é claro, mas os Patriots estão seguindo o plano de Parcells com Maye — pelo menos por enquanto.

“Há duas maneiras de ver isso. Obviamente, eu quero jogar, a vantagem competitiva em mim. Ao mesmo tempo, eu entendo a situação. Jacoby esteve no ataque e conseguiu repetições com os 1s all camp… Eu sinto que deixei tudo lá. Não me arrependo de voltar.” – QB Drake Maye foto.twitter.com/WETP1EVuL4 — Mike Reiss (@MikeReiss) 29 de agosto de 2024

Alguns concordam firmemente com isso, Tom Brady entre eles. Outros acreditam que a melhor maneira para jovens quarterbacks aprenderem é jogando imediatamente.

Com os Patriots declarando suas intenções, a questão agora é como as coisas ficarão para Maye nos bastidores para prepará-lo para quando a convocação chegar.

“Eu vivi essa vida”, disse o ex-analista da ESPN Matt Hasselbeck, referindo-se à sua temporada de 1999 com os Packers. “Mike McCarthy era o treinador dos quarterbacks e ele me desgastava mentalmente todos os dias.

“Na noite anterior aos jogos, eu dirigia a reunião do quarterback e repassava o plano de jogo com Brett Favre para prender a atenção de Brett e me desenvolver caso eu tivesse que jogar porque não estava conseguindo repetições durante a semana. Era ‘Você vai ser o professor aqui. Levante-se na frente da classe e instale X Dagger Y Shallow Cross para Brett Favre.’ Não consigo dizer o suficiente o quanto isso me beneficiou.”

Essa abordagem tem sido um elemento básico da cultura dos Packers, que o vice-presidente executivo de pessoal dos Patriots, Eliot Wolf, cresceu observando enquanto seu pai, Ron, era o gerente geral do time na década de 1990.

Kurt Warner, membro do Hall da Fama do Futebol Profissional, cuja análise de Maye no “QB Confidential” compartilha algumas de suas percepções sobre seu jogo, teve uma experiência semelhante com os Rams em 1998, aprendendo com Trent Green.

“A maior coisa que você faz quando está nessa posição é tentar obter o máximo de repetições mentais que puder. Para mim, toda vez que Trent fazia algo no ataque, eu perguntava a ele ‘Por quê?’ Tive sorte de ele ter sido muito aberto comigo”, disse ele. “Eu estava observando a jogada enquanto Trent a executava e dizendo ‘OK, é isso que eu teria feito.'”

Na Nova Inglaterra, Brissett e Maye têm armários próximos um do outro e prometeram ter uma dinâmica semelhante.

“Ele veio até mim e disse: ‘O que você precisar, estou aqui para [you].’ E o mesmo vale para ele: o que quer que ele precise de mim, eu farei da mesma forma”, explicou Brissett.

Maye compartilhou sua perspectiva, dizendo: “Estou aqui para ajudar Jacoby e manter as vibrações na sala do quarterback. Nada vai mudar. Ainda estou torcendo por ele. … Ele está há quase 10 anos na NFL, eu estou no meu primeiro ano, é uma experiência de aprendizado. Eu o ataco com perguntas.”

Para Warner, comandar o ataque do time de olheiros também se mostrou inestimável.

“Eu estava competindo e o mais bonito era que eu tinha que enfrentar nossa melhor defesa todos os dias. Não foi criado para termos sucesso, você está realmente criado para o fracasso. Isso me ajudou a aprimorar minhas habilidades”, ele disse.

O ex-quarterback reserva dos Patriots, Jim Miller, que teve uma carreira de nove anos na NFL, disse que será fundamental para Maye adotar uma mentalidade de titular, algo que o próprio Maye também mencionou na quinta-feira quando reconheceu que está “a um snap de distância”. Pode ser difícil fazer isso como reserva.

“A melhor coisa para ele é preparar sua bunda e os treinadores poderão avaliar o quanto do plano de jogo ele está absorvendo. Eles verão isso no campo com a forma como ele pratica — ‘Tudo bem, ele entende esse conceito, ele entende isso'”, disse Miller, agora apresentador da Sirius XM NFL Radio.

“Então eu acho que em algum momento da temporada, a matemática vai ditar que o jovem está pronto para ir e ‘Vamos colocá-lo lá.’ A única coisa que o colocaria na escalação mais cedo é se Jacoby Brissett perdesse muito a bola. Os treinadores podem lidar com um novato cometendo esses erros. Eles não podem lidar com um veterano cometendo um monte de turnovers.”

Hasselbeck acredita que o melhor cenário para Maye é que os Patriots ganhem jogos enquanto ele se desenvolve nos bastidores.

“Mas se eu fosse Drake Maye, eu estaria planejando jogar agora. As chances são de que seu titular se machuque e você tenha que sair”, ele disse. “E uma vez que você sair, você provavelmente nunca mais sairá.”

Drake Maye foi selecionado em terceiro lugar no draft da NFL deste ano e impressionou muitos durante a pré-temporada. Foto AP/Michael Dwyer

2. Gesto de Onwenu: O jogador de linha ofensiva Mike Onwenu, que assinou um contrato de três anos e US$ 57 milhões na offseason, realizou um sonho antigo ao comprar uma nova casa para seus pais e três irmãos em Michigan.

“Todos nós crescemos uns sob os outros, e como o último nascido, eu era o último em casa”, ele explicou. “Essa era a única coisa que eu queria fazer [after the contract].”

Quanto ao seu quinto ano com a equipe, Onwenu reconheceu que não esteve presente nas primeiras semanas do programa voluntário de offseason na primavera por motivos pessoais, e que poderia ter começado o training camp mais forte.

“Acho que entrei em um lugar OK. Provavelmente não fiz tanto quanto queria durante o verão, mas não tenho vergonha de como entrei ou algo assim. Ainda senti que poderia fazer o que faço”, disse ele.

“Eu me acomodei uma semana antes. Eu ia correr muito. Quando cheguei, fiquei parado por uns quatro dias, mas quando comecei e comecei a correr, foi bom. Então acho que eu poderia ter feito algumas coisas melhor, mas é um ano longo.”

3. OL visado: Os Patriots receberam o offensive tackle Demontrey Jacobs (Broncos), o guard Zach Thomas (Rams), o defensive tackle Eric Johnson II (Colts) e o linebacker Curtis Jacobs (Chiefs) em waivers na semana passada. Para se protegerem caso os dois times à frente deles na prioridade de waivers reivindicassem esses jogadores, os Patriots também fizeram reivindicações de “reserva” sobre três outros jogadores de linha ofensiva e um jogador de linha defensiva, segundo fontes da liga. É um reflexo de como a diretoria via a linha ofensiva e a linha defensiva como as principais prioridades saindo do training camp — o que parecia óbvio.

4. Isenção de conversa fiada: Os Patriots não foram o único time a fazer reivindicações de isenção sobre Jacobs e Johnson, com os Cardinals tentando reivindicar Jacobs e os Bengals fazendo uma reivindicação sobre Johnson, de acordo com fontes da liga. Ter a prioridade nº 3 na disputa — com base no recorde de 4-13 da temporada passada — provou ser vantajoso para o time. Os Broncos também estavam planejando contratar Jacobs para seu time de treino se ele liberasse as isenções.

5. Alinhando: Após três dias de folga, conforme determinado pelo acordo coletivo de trabalho, os Patriots estão programados para retornar aos treinos na segunda-feira e a saúde da linha ofensiva será uma das principais histórias. O left tackle titular Vederian Lowe (oblíquo) está fora desde 21 de agosto, enquanto o left guard titular Sidy Sow (tornozelo) está afastado desde o final da pré-temporada em 25 de agosto. Chukwuma Okorafor está como left tackle e o agente livre contratado Nick Leverett como left guard, testando ainda mais a profundidade do time.

“Acho que seria ingênuo da nossa parte dizer que, indo para o primeiro jogo — onde ninguém jogou quatro quartos de futebol —, os jogadores não precisariam se revezar às vezes”, disse Mayo.

6. Maionese e Mazzulla: Mayo conheceu Joe Mazzulla quando este último estava servindo como assistente técnico do Boston Celtics e os dois mantiveram contato desde então. A conexão deles cresceu, o que foi evidenciado quando Mazzulla compareceu ao treino de quarta-feira do time e segurou um roteiro de treino em suas mãos. Mayo disse que aprecia suas conversas sobre Xs e Os e como gerenciar pessoas, chamando Mazzulla — que ganhou um campeonato em seu segundo ano como técnico principal do Celtics — de um ótimo recurso.

7. Eles disseram: “Eu nunca estive em um jogo de provar que as pessoas estavam erradas. Eu só quero provar que estou certo. Eu amo o vestiário, eu amo o time e sou um grande fã deste jogo. Espero que quando as pessoas me assistirem jogar, elas digam: ‘Esse cara realmente ama o que faz.’ Eu acho que quando eu não amar isso, eu saberei que será minha hora.” — Brissett, refletindo sobre sua carreira de nove anos na NFL (leia mais aqui)

8. AVP e JBJ: O coordenador ofensivo dos Patriots, Alex Van Pelt, mantém uma guitarra em seu escritório, e ele disse à multidão na estreia dos Patriots na quarta-feira à noite que um dos momentos inesquecíveis que ele vivenciou desde que chegou foi quando Jon Bon Jovi, que estava visitando o time como convidado do proprietário Robert Kraft, bateu na porta de seu escritório. Ele fez o que a maioria dos fãs de música faria naquele momento — entregou a guitarra para Bon Jovi, um de seus músicos favoritos, que a autografou para ele.

9. Caçador de Escoteiros: Havia 31 olheiros e pessoal da diretoria presentes na quinta-feira à noite para a vitória do Colorado por 31-26 sobre o North Dakota State, representando 18 times diferentes, e os Patriots eram um deles, de acordo com a escola. Dada a busca contínua do time por um recebedor nº 1, pode ser uma prévia de quão completos os Patriots serão em sua avaliação do dinâmico pass catcher do Colorado, Travis Hunter, que é o prospecto nº 9 no ranking do analista da ESPN Field Yates.

10. Você sabia?: Dos 28 novos jogadores no elenco de 53 homens dos Patriots, 10 são novatos. Isso inclui todas as oito escolhas do draft de 2024, o safety agente livre novato Dell Pettus e o linebacker Curtis Jacobs, que foi reivindicado em waivers.