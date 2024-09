O RB Saquon Barkley dos Eagles corre 65 jardas para touchdown

NOVA ORLEANS — Depois de mais de três quartos de frustração ofensiva, o running back Saquon Barkley se destacou e colocou o Philadelphia Eagles no placar.

Perdendo por 3 a 0 para o New Orleans Saints no começo do quarto período, Barkley recebeu um passe no meio na segunda e 5, cortou para a esquerda para a luz do dia e ultrapassou os defensores do Saints para uma pontuação de 65 jardas para colocar a Filadélfia no topo. Foi o quinto touchdown mais longo da carreira de Barkley.

Barkley assumiu a responsabilidade por sua queda perto da linha do gol no final da Semana 2 contra o Atlanta Falcons, o que levou à derrota.

Ele tem sido uma força para os Eagles desde que assinou um contrato lucrativo com a Filadélfia nesta offseason. Ele entrou no dia com 248 jardas multiuso e três touchdowns.