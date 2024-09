O Real Madrid pode enfrentar sem Kylian Mbappé no clássico – Ancelotti

Carlo Ancelotti disse que a ausência forçada de Kylian Mbappé no clássico de Madrid não causará uma grande mudança na forma como seu time do Real Madrid aborda o jogo de domingo.

Mbappé – que já marcou cinco gols no campeonato nesta temporada – deve ficar afastado por cerca de três semanas devido a uma lesão na coxa contraída durante a vitória do Real Madrid por 3 a 2 na LaLiga sobre o Alavés, na terça-feira.

O Real Madrid enfrenta o Atlético, no Metropolitano, com uma invencibilidade de 39 jogos na LaLiga, sendo a última derrota em setembro de 2023, no mesmo jogo.

“Obviamente, sem Mbappé, tudo muda um pouco, mas não muito”, disse Ancelotti em entrevista coletiva no sábado. “Estamos habituados a jogar sem ele. No ano passado ele não esteve aqui. É uma pena que não esteja aqui para este jogo, mas penso que podemos lidar bem com a sua ausência.”

Ancelotti disse que a ausência de Mbappé não significaria necessariamente uma mudança do 4-3-3 para o 4-4-2.

“Não me concentro muito no sistema”, disse ele. “Um 4-3-3 pode mudar. Você pode ter um 4-4-2 com os mesmos jogadores. Adicionar um meio-campista extra não significa 4-4-2, ou um atacante extra 4-3-3. Podemos joga com três atacantes num 4-4-2, com Vinícius [Júnior] ou Rodrygo na ala direita. Não foco nisso, foco no time jogando um pelo outro, com comprometimento”.

O técnico do Atlético, Diego Simeone, disse que a ausência mais significativa do Real seria o meio-campista Toni Kroos, que se aposentou neste verão.

“O nosso adversário perdeu um jogador muito importante no meio-campo, Kroos, necessário em qualquer equipa para dar equilíbrio”, disse Simeone. “Acho que procuram aquele jogador que lhes dê tranquilidade, que aproveite ao máximo todo o poder ofensivo que têm.

Kylian Mbappé lesionou-se na coxa frente ao Alavés, na terça-feira, e deverá ficar ausente durante cerca de três semanas. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

“Não creio que seja muito diferente dos últimos jogos que disputamos contra eles. Trouxemos novos jogadores, mas quanto a eles, seja [Luka] Modric, Endrick ou [Arda] Güler, o plano do Madrid não vai mudar… Saber [Ancelotti]acho que ele vai querer brincar [Jude] Bellingham como camisa 10, ou com Modric atrás de Rodyrgo e Vinícius.”

Ancelotti confirmou que o meio-campista Eduardo Camavinga se recuperou de lesão e está à disposição, mas não informou se será titular no jogo de domingo.

O jogo do ano passado no Metropolitano viu o Atlético chegar a uma vantagem de dois golos nos primeiros 20 minutos e vencer por 3-1.

“Sim, 100%, temos que evitar os erros do ano passado”, disse Ancelotti. “Melhoramos defensivamente. Aprendemos com o ano passado.”

O Real Madrid chega ao clássico com dois pontos de vantagem sobre o Atlético, com ambas as equipes invictas nesta temporada.