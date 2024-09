O safety do Colorado Shilo Sanders passa por cirurgia para correção de lesão no antebraço

O safety do Colorado Shilo Sanders está se recuperando de uma cirurgia para reparar uma lesão no antebraço direito sofrida na derrota de sábado para o Nebraska.

O pai de Sanders, o técnico do Buffaloes, Deion Sanders, postou fotos nas redes sociais na segunda-feira de Shilo descansando em uma cama de hospital, com a legenda: “Deus é bom! Mal posso esperar para ver você de volta pronto para ir. Amo você, filho!”

Shilo Sanders deixou o jogo no primeiro quarto após tentar derrubar o running back dos Huskers, Dante Dowdell. Ele logo foi para o vestiário do Colorado. Deion Sanders disse à NBC durante o jogo que Shilo provavelmente sofreu uma fratura no antebraço e não retornaria. O Colorado não forneceu uma atualização sobre o status de Shilo Sanders imediatamente após o jogo.

O safety de 6 pés e 195 libras começou 11 jogos pelo Colorado em 2023, liderando o time em tackles (70) e fumbles forçados (4), e ganhando honras de segundo time All-Pac-12. Ele empatou na liderança do Pac-12 com 55 tackles solo e teve nove tackles, incluindo um para perda, na vitória de abertura da temporada do Colorado contra o North Dakota State.

Shilo Sanders começou sua carreira universitária na Carolina do Sul, aparecendo em 13 jogos durante duas temporadas, antes de se juntar ao pai na Jackson State e depois no Colorado. Ele é o irmão mais velho do quarterback titular do Colorado, Shedeur Sanders.