O segundo triplo-duplo de Caitlin Clark impulsiona o Fever para a quinta vitória consecutiva

Os fãs do Indiana Fever rugiram quando Caitlin Clark pegou um rebote faltando 10,2 segundos para o fim da disputa de quarta-feira. Isso proporcionou um final ainda melhor para a quinta vitória consecutiva do time: Clark conseguiu seu segundo triplo-duplo da temporada da WNBA.

Nos segundos finais da vitória de 93-86 sobre o Los Angeles Sparks, ela pegou seu 10º rebote, além de 10 assistências e 24 pontos. Clark conseguiu o primeiro triplo-duplo de uma novata da WNBA (19 pontos, 13 assistências, 12 rebotes) em 6 de julho em uma vitória sobre o New York Liberty. Ela é a quinta jogadora da WNBA a ter vários triplos-duplos em uma temporada.

Clark teve 17 triplos-duplos em sua carreira universitária em Iowa, e os Hawkeyes venceram todos esses jogos.

Também na quarta-feira, Clark fez quatro cestas de 3 pontos, colocando-a em 102 treys na temporada. Ela é a mais rápida a atingir 100 cestas de 3 pontos na história da WNBA, fazendo isso em seu 34º jogo.

Mais cedo, Clark foi nomeada Novata do Mês da WNBA e Jogadora do Mês da Conferência Leste em agosto.

Ela sorriu na quarta-feira na quadra quando pegou o último rebote, reconhecendo depois que sabia sobre o triplo-duplo por causa do placar. Seus companheiros de equipe e a multidão de 16.645 no Gainbridge Fieldhouse também souberam imediatamente.

“A cada jogo ela melhora um pouco”, disse Christie Sides, de Indiana, que foi nomeada Treinadora do Mês da WNBA na quarta-feira. “A cada jogo ela melhora um pouco [more] compreensão da velocidade e da rapidez. Adoro as conversas com ela sobre o jogo. Ela está jogando muito bem… ela teve algumas assistências incríveis hoje à noite.”

O Fever conquistou sua primeira vaga nos playoffs desde 2016 na terça-feira, graças às derrotas do Atlanta Dream e do Chicago Sky. Então, Indiana começou uma série de seis jogos em casa na quarta-feira com muita energia na arena. O último colocado Sparks lutou o tempo todo, mas o Fever prevaleceu.

Assim como Clark, Aliyah Boston terminou com 24 pontos para Indiana, adicionando 14 rebotes e quatro assistências. Foi o 12º duplo-duplo de Boston nesta temporada. Kelsey Mitchell adicionou 18 pontos e NaLyssa Smith fez 13 para o Fever, que agora está em 18-16.

Esta é a primeira vez que o Fever vence pelo menos cinco jogos seguidos desde uma sequência de seis vitórias consecutivas durante a temporada de 2015, quando foi para as finais da WNBA antes de perder para o Minnesota Lynx. Indiana está agora com 7-1 desde que a WNBA foi retomada após a pausa olímpica. A única derrota do Fever durante esse período foi em 24 de agosto em Minnesota, que é o próximo adversário de Indiana, na sexta-feira em Indianápolis.

O jogo de quarta-feira foi o terceiro consecutivo de Clark com pelo menos 20 pontos e 10 assistências, empatando com Courtney Vandersloot (pelo Chicago em 2017) pela maior sequência desse tipo. No geral, Clark tem sete jogos com pelo menos 20 pontos e 10 assistências. Esse é um recorde de temporada única da WNBA e já está em terceiro na lista de carreira da WNBA, atrás de Vandersloot (10) e Diana Taurasi (9) do Phoenix Mercury.

Clark marcou ou deu assistência em 224 pontos na sequência de cinco vitórias consecutivas da Fever, o que é mais um recorde da WNBA. Anteriormente, essa marca era de 220 por Taurasi em 2006, sua terceira temporada na liga.

“Esses são jogos que você realmente precisa vencer em casa”, disse Clark. “Quanto mais vencermos, melhor nos posicionaremos para os playoffs. Esses fãs gastam muito dinheiro para vir aqui, nos assistir e se divertir conosco. Então, você quer dar a eles um show toda vez que estivermos aqui.”