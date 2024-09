O show de horrores do Manchester United já aumenta a pressão sobre Ugarte

Manuel Ugarte nunca vai esquecer seu primeiro dia em Old Trafford. Começou com o novo meio-campista de £ 50 milhões do Manchester United evitando por pouco ser encharcado por sprinklers no campo enquanto era apresentado à multidão antes do jogo com o Liverpool e terminou com o técnico Erik ten Hag alertando que levará tempo para ele tirar o melhor de Ugarte porque: “Eu não sou Harry Potter.”

Entre sua fuga antes do jogo e os comentários de Ten Hag após o jogo, Ugarte viu seu novo time ser desmantelado em uma derrota por 3 a 0 contra os maiores rivais do United, com o jogador que ele foi contratado para substituir, Casemiro, substituído no intervalo porque ele era simplesmente incapaz de desempenhar o papel que costumava desempenhar tão majestosamente no Real Madrid.

Como primeira impressão, Ugarte tinha acabado de assistir à versão futebolística de um filme de terror.

Tendo completado a transferência de Ugarte do Paris Saint-Germain somente na sexta-feira à noite, o United perdeu o prazo do meio-dia para registrá-lo a tempo de enfrentar o Liverpool. Como consequência, a estreia do jogador de 23 anos provavelmente será contra o Southampton em 14 de setembro, desde que ele retorne ileso das eliminatórias da Copa do Mundo do Uruguai contra Paraguai e Venezuela durante a pausa internacional.

Mas, mesmo sem ter sequer chutado uma bola pelo United, Ugarte está sob enorme pressão para ser a solução para um problema que tem sido uma constante sob o comando de Ten Hag: a incapacidade do time de controlar as partidas pelo meio-campo.

Manuel Ugarte foi apresentado aos torcedores em campo antes do jogo contra o Liverpool. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Na verdade, é um problema que antecede o tempo de Ten Hag no clube. Talvez tenha sido mais perceptível, e prejudicial, durante as duas temporadas completas de Ten Hag em Old Trafford devido à natureza arrogante da abordagem tática do ex-técnico do Ajax, mas o United negligenciou a área do meio-campo defensivo desde muito antes da aposentadoria de Sir Alex Ferguson em 2013.

A esperança agora é que, em Ugarte, o clube finalmente tenha contratado o jogador que lhe faltava há mais de uma década. O problema é que ele pode ser esperado para fazer um trabalho impossível. Ele certamente trará energia juvenil, capacidade atlética, tenacidade, habilidade de ganhar a bola e consciência defensiva para o time de Ten Hag, com a expectativa de que ele forneça a fechadura na porta que nem Casemiro nem Kobbie Mainoo estão equipados para entregar.

Para começar, Ten Hag espera que a presença de Ugarte evite que os adversários dominem o terço central do campo, como Ryan Gravenberch, do Liverpool, fez no domingo. Ugarte e Mainoo são o eixo óbvio do meio-campo defensivo daqui para frente. Mainoo, 19, é um talento excepcional, mas ele tem dificuldades no final dos jogos pelo United porque precisa cobrir muito terreno para compensar a falta de mobilidade de Casemiro.

Com a Inglaterra na Euro 2024, Mainoo provou ser muito mais eficaz com a proteção oferecida pelo parceiro de meio-campo Declan Rice; Ugarte deve ser capaz de desempenhar o mesmo papel e dar a Ten Hag a combinação perfeita na base do seu meio-campo.

Ao derrotar o Manchester City na final da FA Cup na temporada passada, Ten Hag escalou Sofyan Amrabat ao lado de Mainoo no meio-campo, com Scott McTominay adicionando presença e energia adicionais. Amrabat e McTominay não estão mais no United, e é por isso que Casemiro foi selecionado contra o Liverpool.

Casemiro, 32, já foi um dos maiores volantes do mundo, ajudando o Real Madrid a ganhar cinco títulos da Liga dos Campeões durante seu tempo ao lado de Luka Modric e Toni Kroos no meio-campo estelar do clube. Mas o tempo não tem sido amigo do internacional brasileiro, e a decisão do United de contratá-lo em uma transferência de £ 70 milhões dois anos atrás parece cada vez mais ingênua.

No entanto, Casemiro foi apenas o mais recente de uma longa linha de erros de recrutamento no meio-campo que deixaram o United tão desesperado para que Ugarte tivesse sucesso. A última vez que o United contratou um volante de classe mundial no auge de sua carreira foi quando eles recrutaram Owen Hargreaves, de 26 anos, do Bayern de Munique em 2007. O meio-campista da Inglaterra ajudou o United a conquistar a glória na Liga dos Campeões da UEFA um ano depois, mas lesões prematuramente encurtaram sua carreira no clube e o United desde então tem cambaleado de um erro para outro nessa posição.

jogar 1:17 Nicol: Os problemas do Manchester United são muito mais profundos que Casemiro Steve Nicol diz que Casemiro não pode levar toda a culpa pela derrota do Manchester United por 3 a 0 para o Liverpool.

Bastian Schweinsteiger (31 quando contratado), Nemanja Matic (29) e Casemiro (30) estavam todos ultrapassados ​​quando recrutados pelo United, enquanto Fred, Morgan Schneiderlin e Ander Herrera nunca tiveram a qualidade necessária para desempenhar o papel de meio-campista defensivo em um clube da estatura do United. O fracasso repetido em fazer as contratações certas — o Manchester City teve grande sucesso ao contratar Fernandinho e depois Rodri enquanto o United naufragou — até levou a nomes como Marouane Fellaini, Paul Pogba e Donny van de Beek sendo escalados para o meio-campo defensivo e todos mal equipados para a função.

Então, um jogador com as habilidades de Ugarte já era esperado no United, mas ele só conseguirá resolver o problema do meio-campo defensivo.

Ten Hag ainda precisará lidar com a imprudência defensiva de Lisandro Martínez, que criou problemas para os meio-campistas do United, e o capitão Bruno Fernandes precisa aprender a parar de expor seus companheiros de equipe recuados, deixando grandes espaços ao correr para frente e demonstrando menos entusiasmo ao recuar.

Apesar da sugestão de Ten Hag, não é preciso a mágica de Harry Potter para fazer alguns ajustes óbvios em seu time para garantir que ele tenha o desempenho que deveria. A contratação de Ugarte é, sem dúvida, um passo na direção certa, mas nunca um volante chegou a um novo clube acompanhado de tanto frenesi de antecipação como consequência das deficiências daqueles que ele foi contratado para substituir.